Приключения почтового ящика, или пишите письма чаще

В повседневный обиход уже достаточно прочно вошло слово «отписка».

Все знают, что это формальный ответ из какой-либо инстанции, не желающей разбираться в вопросе. То есть письмо не по существу, а так - для проформы. Чтобы больше не «доставали» своими жалобами. Но надо отдать должное жителям наукограда, которым время от времени все-таки удается сдвинуть массивный и неподъемный бюрократический камень.

СНЯЛИ И ЗАБЫЛИ

Собственно говоря, речь пойдет не о столь уж серьезной и критической проблеме. Жители дома № 17 по улице Курчатова долго пытались вернуть снятый со стены соседнего дома № 13 почтовый ящик. И своего, в конце концов, добились. Но даже эту, казалось бы, простую задачу решить было нелегко.

Ящик некоторое время назад сняли в связи с ремонтом фасада здания. Людям пообещали, что как только работы будут завершены, его повесят обратно. Но, видимо, про обещание забыли.

- Я пожилой человек и за компьютером работать не умею, электронной почтой не пользуюсь, поэтому привыкла отправлять письма родным по старинке. К тому же и ноги у меня больные, поэтому ходить до почтового отделения мне тяжело, - рассказывает пенсионерка Галина Семеновна.

Тем не менее делать это ей пришлось. Почтовый ящик не повесили ни через неделю после окончания ремонта, ни через две. И пожилая женщина решила обратиться в полицию. А вдруг ящик украли? - решила она. Всякое ведь бывает. И через некоторое время получила от стражей порядка ответ, что ОМВД не контролирует проведение ремонтных работ зданий. Но совсем без внимания полицейские Галину Семеновну не оставили и порекомендовали ей обратиться в управление архитектуры и градостроительства города.

И ВСЕ-ТАКИ ОН ВЕРНУЛСЯ...

Однако версию о коварном воре, которому зачем-то срочно понадобился почтовый ящик, настойчивая Галина Семеновна отвергать не стала. И, обиженная на полицейских, написала жалобу в прокуратуру. «Расследование» приняло новый оборот, и через пару недель ответ пожилой даме пришел из филиала ФГУП «Почта России» по Калужской области. Но каково было удивление Галины Семеновны, когда она прочитала там заверения о том, что данный ящик уже висит на прежнем месте. Причем там же сообщили, что все это время он находился на хранении в обнинском почтамте.

- Я, как только прочитала, сразу же вышла на улицу проверить, но ящика там не оказалось. Представляете, держу в руках письмо, где написано, что он висит уже, а его там нет, -

возмущалась пенсионерка.

После этого женщина, вооруженная пачкой ответов, обратилась к журналистам. Мы тут же выехали на место и... обнаружили тот самый злосчастный ящик. Висит родимый. Как будто и не снимали.

- Вот только сегодня повесили, перед вашим приездом, - сообщила нам продавщица одного из рядом расположенных магазинов.

Так что могут наши граждане добиваться желаемого. Могут, когда захотят.

Инна ЕМЕЛИНА