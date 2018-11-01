Белые пятна и черные дыры коммунальной системы

Обнинцев не могут защитить от самоуправства управляющей компании.

В прошлом номере нашей газеты был опубликован аналитический материал о том, как в последнее время вырос тариф за ремонт и содержание жилья, и насколько необоснованно это увеличение. И уже в ходе работы над данной статьей в редакцию обратилась жительница дома № 2/4 по проспекту Ленина Галина КОНОВАЛОВА, которая рассказала о том, как управляющая компания повышала тарифы в их доме.

УК РЕКОМЕНДОВАЛА СВОЙ ТАРИФ

История, которую рассказала Галина Федоровна, совершенно типичная в свете взаимоотношений управляющих компаний с жильцами. К слову, сама пенсионерка до недавнего времени была председателем Совета своего дома, а теперь является рядовым его членом и членом ТОС. Как говорится, возраст - работать с прежней активностью ей все тяжелее. Но пожилая женщина, будучи по профессии физиком, всю жизнь занималась наукой, поэтому разобраться в хитросплетении тарифов ЖКХ она вполне в состоянии.

Несколько месяцев назад представители ООО «Управляющая компания» - организации, обслуживающей данный дом, - проинформировали жителей о том, что вышло Постановление администрации, в котором мэрия опубликовала новый тариф за ремонт и содержание жилья для нанимателей жилых помещений - 26 рублей 63 копейки за квадратный метр. Собственникам его могут установить только в том случае, если они не созвали общее собрание и не приняли свой тариф. Разумеется, с оформлением всех необходимых документов: с учетом голосования и подписания протокола собрания.

Все эти нюансы Галина Федоровна и другие жильцы дома 2/4 знают хорошо. Поэтому когда в сентябре представители ООО «Управляющая компания» рекомендовали им новый тариф, установленный администрацией города, люди тут же вышли на собрание и приняли свой - 19 рублей 50 копеек за квадратный метр.

- За текущий ремонт наша управляющая компания предлагала брать с нас 3 рубля 50 копеек, но мы проголосовали за 1 рубль 50 копеек. По ряду других позиций, входящих в общую строку «ремонт и содержание жилья», мы пошли на уступки. Поэтому у нас и вышла сумма 19 рублей с небольшим. Хотя до этого мы платили 11 рублей 35 копеек, и этих денег на обслуживание дома вполне хватало, даже с лихвой, - пояснила Галина Коновалова.

«СЮРПРИЗ» ОТ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Как известно, все УК обязаны отчитываться о собранных и израсходованных средствах, и ООО «Управляющая компания» в этом смысле не исключение, поэтому отчеты жителям она предоставляет ежегодно.

- Вот смотрите, - провела карандашом по документам Галина Федоровна, - в 2011 году за ремонт и содержание жилья собрано 43 тысячи рублей, а израсходовано всего 14 тысяч. В 2012 собрано столько же, а израсходована всего лишь 1 тысяча 704 рубля. В 2013, в 2014, в 2015, 2016 и 2017 годах фигурируют все те же собранные 43 тысячи, а вот расходы разнятся, но в основном они ниже: 31 тысяча, 4 тысячи, 4 тысячи 840 рублей, 31 тысяча, 45 тысяч. Одним словом, расходы уступают доходам, и по нашим подсчетам, всего с 2008 года данная УК не потратила 163 тысячи 947 рублей, собранных с жильцов. Это излишки, которые у нее образовались. И куда они делись, неизвестно.

Что называется, простая математика. Из этих несложных расчетов люди сделали вывод, что повышать тариф на ремонт и содержание жилья в этом доме не имело никакого смысла. Ведь все равно тратится меньше, чем собирается, потому что дом в 2011 году капитально отремонтировали. Но, как уверяют жильцы, у коммунальщиков на данный счет было иное мнение.

- Как только мы провели собрание, мы тут же со всеми документами - с протоколом, с решениями собственников - обратились в УК. Там выразили явное недовольство и порекомендовали нам обращаться со всем этим в Государственную жилищную инспекцию по Калужской области, что мы и сделали. Сложили все в один большой конверт и отправили с уведомлением в ГЖИ. За почтовые услуги, кстати, тоже заплатили из своего кармана. А по возвращению домой нас ждал «сюрприз». Представители нашей УК развесили на дверях подъездов объявления о том, что нам с сентября подняли тариф на ремонт и содержание жилья до 26 рублей 63 копеек. И там же пояснили, что сделано это в связи с тем, что мы, якобы, не провели собрание собственников и не приняли решение об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на новый срок, - рассказала Галина Федоровна.

С этими листовками и с документами, подтверждающими, что собрание состоялось и тариф подняли необоснованно, жильцы отправились в мэрию. Там им порекомендовали обращаться в суд.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ, ИЛИ РАЗБИРАЙТЕСЬ САМИ

Начальник отдела по реализации жилищной политики управления городского хозяйства мэрии Юлия БАРГАЕВА подтвердила, что в курсе этой проблемы. Юлия Фирдявесовна проинформировала о том, что ООО «Управляющая компания» изъявило желание с 1 декабря расторгнуть договор с жителями данного дома.

- Собственникам уже разосланы соответствующие уведомления, - заверила нас Баргаева.

- Но до 1 декабря еще далеко, а как же людям оплачивать ремонт и содержание в сентябре, октябре и ноябре? - поинтересовались мы.

- В квитанциях будет стоять та сумма, которую рекомендовала администрация города - 26 рублей 63 копейки. Так что либо жителям, либо УК придется идти в суд, - резюмировала чиновница.

На этой неделе жильцы дома 2/4 встречались с новым начальником жилинспекции Алексеем ДУЛИШКОВИЧЕМ, который так же порекомендовал им искать другую УК.

- Он нам сказал: «Раз вы между собой не договорились, ищите себе другую компанию», - разочарованно поведала Галина Федоровна.

А где гарантия, что другая управляющая компания будет вести себя более адекватно? Тем более, если ее никто ни за что не наказывает. Гарантии никакой, как, впрочем, и никакого просвета в темной дыре под названием ЖКХ.

Инна ЕМЕЛИНА

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