01.11.2018

Забытые в закоулках



Город обновит схемы движения маршруток, но жители не уверены, что их пожелания учтут.

Обнинск растет и развивается. Появляются новые кварталы и туда запускают маршрутные такси. Однако проблема общественного транспорта у нас в городе до сих пор не решена и в некоторых старых микрорайонах. Помнят ли об этом власти?

 

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

В частности, не курсируют маршрутки и автобусы по улице Победы, в сторону Вечного огня. Хотя, по мнению горожан, было бы очень удобно, если бы хоть одна «Газель» ездила мимо Гурьяновского леса и «выходила» оттуда на проспект Ленина.

Но если от мемориала можно хотя бы минут за 10-15 дойти до ближайшей автобусной остановки, то жители микрорайона «Мирный» этой «роскоши» лишены. Мало того, что сами дороги в том месте очень неудобные и неказистые, так еще и общественного транспорта нет в помине.

К примеру, очень неудобно тем, кто проживает на улице Труда. А как добраться на Пионерский проезд, где находятся «Горгаз» и  «Водоканал». Даже молодому и полному сил человеку приходится топать фактически по проезжей части до остановки минимум 20-25 минут. И то если идет он быстрым шагом. А пожилые люди потратят на такую дорогу не менее часа.

В городской администрации заверили, что знают об этой проблеме и уже решают ее. По информации начальника отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Анатолия ПЛЕХАНОВА, в настоящее время в Обнинске проводится оптимизация существующей маршрутной сети наукограда.

- Все поступающие от жителей обращения и пожелания по открытию и изменению маршрутов направлялись в фирму, выполняющую данную работу, для рассмотрения возможности и соответствия действующим требованиям. Ожидается, что по итогам проведения оптимизации будет разработана актуальная схема движения городского транспорта, определено его количество, вместимость, тип. В том числе и возможность эксплуатации маршрутных такси с низким полом. В ближайшее время данный проект будет представлен населению для рассмотрения, - пояснил Анатолий Александрович.

 

ЖИТЕЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ЧИНОВНИКАМИ

Но после беседы с представителями ТОС возникают некоторые сомнения в том, что все мнения будут учтены. В частности, Плеханов заверяет, что в микрорайон «Мирный» четыре раза в день ходит маршрутное такси № 5. Председатель ТОС этого поселка Валерий АСТАХОВ уточнил, что, во-первых, не четыре раза, а три. А во-вторых, курсирует маршрутка не по «Мирному», а ездит только до дач и далее по улице Кутузова.

- Нас пару месяцев назад приглашали по этому вопросу в мэрию, и мы оставляли там наши предложения по оптимизации маршрутной сети города. Лично я с учетом пожеланий жителей внес два предложения о том, как могла бы «ходить» маршрутка. Первое: от АБЗ или от «Кончаловки» вдоль реки - на улицу Кутузова, а оттуда - на проспект Ленина. Второе: С проспекта Ленина - в микрорайон Мирный и затем на улицу Цветкова. По-моему, оба варианта хорошие, - рассказал Валерий Иванович.

Только вот учтут ли их? При разговоре с нами Анатолий Плеханов ничего об этом не сказал, а заявил, что в «Мирном» маршрутка уже есть. Тем самым он дал понять, что там транспортная проблема решена, хотя это далеко не так.

Но у авторов нового проекта будущей маршрутной сети еще есть время подумать и учесть все пожелания. Тем же, кто не согласен, что, например, в том же «Мирном» существуют транспортные проблемы, нужно постоять на остановке и подождать очередную «Газель». Возможно, мнение изменится.

Анна СОКОЛОВА

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