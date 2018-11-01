Жительнице Обнинска пообещали разборки с коллекторами за долг в 87 рублей!

Вопрос задолженности в сфере ЖКХ не снимается годами. Ресурсники борются с управляющими компаниями, УК в свою очередь работают с жильцами, и этот круговорот бесконечен. В большинстве случаев закон оказывается на стороне коммунальщиков, ведь надо же им из каких-то средств рассчитываться за тепло, воду, электроэнергию. Однако бывают и абсурдные истории, такую поведала нам читательница Татьяна ЖУКОВА.

ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК

С тех пор как Татьяна Жукова ушла на пенсию (22 года подряд!), ее жизнь идет по определенному сценарию. Рано весной женщина уезжает на дачу, а с наступлением холодов возвращается обратно в Обнинск. Она всегда оплачивает счета вперед, чтобы не было долгов перед коммунальщиками. И до этой осени проблем не возникало, а в октябре Калужская сбытовая компания (КСК) прислала женщине «письмо счастья».

-Я открыла конверт такой красивый, читаю, а когда дошла до последних строчек, испытала шок, - признается Татьяна Федоровна.

В послании сообщалось, что за квартирой числится долг в 87 рублей 63 копейки (только вдумайтесь!) и 59 копеек пени. При этом последняя строчка гласила:

- В случае неурегулирования вопроса в указанный срок, будет рассмотрен вопрос передачи задолженности для взыскания в коллекторское агентство.

Слово «коллекторы» в сознании граждан прочно ассоциируется с бандитами. Бабушка тут же представила, как на ее пороге появятся амбалы, которые подожгут дверь, а то и саму ее, чего доброго, убьют, лишь бы «вытрясти» деньги.

- Ну как можно за такие незначительные суммы писать такие угрозы?- недоумевает Жукова.

«ЭТО ПРИКОЛ ИЛИ ДОКУМЕНТ?»

Давление у женщины тут же «подскочило», однако оправившись от первого шока, она еще раз перечитала злополучное письмо. И в этот раз, Татьяна Федоровна признается, ее «накрыл» гомерический смех. В графе «исполнитель» (тот, кто составил сей шедевр) значилась не фамилия человека, а простое слово - «девушка».

- Получается, девушка пишет бабушке, что долги большие, - говорит Жукова.

На следующий день, заплатив по счету, женщина решила наведаться в КСК.

- Думаю, может быть извинятся. А когда зашла, сразу спросила, это прикол или документ?- рассказывает горожанка.

Однако сотрудниц сбытовой компании, бросивших невнятное «прости», больше интересовало, погашен ли долг и уплачены ли 59 копеек в качестве пени.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Прокомментировать ситуацию, мы попросили руководство КСК. Но последние особых проблем в случившемся не видят.

- Претензия № 473 от 03.10.2018г. была направлена в адрес потребителя ошибочно. Работнику Обнинского ПУ Обнинского отделения ПАО «Калужская сбытовая компания», допустившему данное нарушение, указано на недопущение подобных ошибок в работе в дальнейшем, -

уверяет начальник отделения Лариса ГЕРАСИМОВА.

При этом в КСК обещают написать еще одно письмо и извиниться перед людьми. Однако отказываться от взаимодействия с коллекторами энергетики не собираются и на вопрос, как «увязывается» их деятельность с Законом о защите персональных данных, спокойно отвечают:

- В случае привлечения Обнинским отделением ПАО «Калужская сбытовая компания» коллекторского агентства для взыскания просроченной задолженности, взаимодействие с данным агентством будет осуществляться строго в рамках действующего законодательства РФ.

- По-моему, коллекторов дороже нанять, - проводит сравнительный анализ Татьяна Федоровна.- Но ведь есть люди и старше меня и если так бездумно подобные письма им будут рассылать, это может плохо закончиться.

Но, видимо, энергетики об этом не подумали.

Евгения НИКИТИНА

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