«Просрочка есть везде!»

Покупатель должен заставить себя уважать.

Часто ли вам случалось сталкиваться с просроченным товаром? А с хамством со стороны продавцов? Многие ли магазины сегодня могут похвастаться хорошей репутацией и профессиональным подходом к торговому делу? Зачем нужна народная экспертиза, и почему нужно жаловаться? Ответы на эти и многие другие вопросы мы попытались найти, отправившись в рейд по торговым точкам наукограда и пообщавшись, как с рядовыми покупателями, так и с экспертами.

«ЕСТЬ ЭТУ РЫБУ НЕВОЗМОЖНО»

В нашу редакцию неоднократно поступали жалобы со стороны горожан на тот или иной некачественный товар, который встречается на полках магазинов. Именно поэтому мы провели свою ревизию по торговым точкам наукограда.

Первой остановкой стал магазин «Дикси», расположенный на улице Гагарина. Обнаружить какой-либо «просрочки» нам не удалось, хотя мы промониторили несколько полок с разным ассортиментом. Свои коррективы внесли встретившиеся в «Дикси» покупатели.

Так, например, Вера СОКОЛОВА рассказала, что не раз «натыкалась» здесь на просроченный товар.

- Не так давно я купила селедку в вакуумной упаковке. Пришла домой, вскрыла и поняла, что есть эту рыбу невозможно. До окончания срока годности оставался один день. Понесла ее обратно. Продавцы мне сначала сказали, мол, товар еще не просрочен. Но когда я предложила им понюхать рыбу, сразу согласились поменять ее на другую - более свежую, - рассказывает женщина.

Люди считают, что купленные в этом магазине продукты порой становятся причиной плохого самочувствия.

- Купила в «Дикси» салат «Цезарь». Запах был нормальным - чесночным. На вопрос свежий ли, продавщица ответила - да (что она еще ответить может). Пришла домой, поужинала, а через два часа мне стало плохо, - по этическим соображениям не стала вдаваться в подробности еще одна покупательница Ирина.

А в «Пятерочке» на Энгельса, куда мы отправились после «Дикси», на овощной полке красовались шампиньоны, до конца срока годности которых тоже оставался один день, однако их внешний вид жалобно говорил о том, что употреблять в пищу грибы явно не стоит.

ЦЕНА ИЛИ КАЧЕСТВО?

Но, оказывается, внимание здешних покупателей привлекает далеко не этот показатель. Пенсионерка Людмила Владимировна рассказала, что для нее в приоритете цена.

- С моей маленькой пенсией я могу себе позволить только товары по акции, другие я не беру, очень дорого сегодня все в магазинах!

Отметим, что нередко скидки на продукты сетевые магазины делают к моменту окончания срока годности. Только вот не каждый пенсионер, как, например, та же Людмила Владимировна, смотрит на это. А заманчивая цена, между тем, делает свое дело.

Случается и так, что проверить качество продукта практически невозможно, потому приходится полагаться на авось. Людмила Владимировна, например, однажды решила побаловать себя арбузом, купленным в одном из «Магнитов». Но, когда бабушка дома разрезала ягоду, то увидела внутри «мокрую вату».

- Выбросили? - с надеждой поинтересовались мы у пенсионерки.

- Нет, съела.... Не назад же его нести, - вздыхая, ответила та.

«Магнит», расположенный на Энгельса,10 уже попадал в поле журналистского внимания. Пару лет назад мы собрали здесь целую корзину замечаний относительно качества представленной продукции и некомпетентности персонала. И, надо сказать, что сегодня эта торговая точка выглядит куда более прилично. Но кое-какие недостатки все-таки нашлись.

К примеру, однозначно не стали бы мы рекомендовать к столу форель, утомившуюся в своей упаковке. Судя по ее замученному виду и образовавшемуся рыбному соку, можно сделать вывод, что продукт неправильно хранили. Но маркировка ясно говорила о том, что рыба еще годна к употреблению, а потому товар продолжал лежать на прилавке.

СЕТЕВЫЕ «САНИТАРЫ»

Между тем, как ни странно, жалобы в СЭС со стороны потребителей сегодня поступают не так часто. А без них представители ведомства устраивать проверки не имеют права. Как рассказал главный санитарный врач Владимир МАРКОВ, такие мероприятия проводятся только на основании обращений горожан и соответствующего разрешения прокуратуры.

Так, за последний квартал СЭС провела лишь три внеплановые проверки. Под лупу попал один из магазинов «Дикси», «Уголок» и «Чайхана» на улице Лейпунского. Еще в трех случаях прокуратура «добро» на проверку не дала.

Столь малое количество жалоб, которые поступают в СЭС, говорит вовсе не о том, что в обнинских магазинах все замечательно, а о том, что люди стали безынициативными.

Такого мнения придерживается блогер Давид КОЗЛОВ. Парень ранее работал в тандеме с куратором группы «Типичный Обнинск» Олегом ВОРОНЦОВЫМ. Ребята устраивали свои рейды, снимали все на видеокамеру, а после выкладывали видео в Интернет. Давид поведал нам немало интересных историй. Первое, с чего он начал беседу, были слова - «Просрочка есть везде!».

- Мы могли зайти в любой магазин, и уже через 10 минут (а иногда и раньше) у нас на руках была «просрочка»! Ее можно найти везде. Например, в «Пятерочке» на Маркса (напротив «Плазы») однажды нашел фитнес-батончики, которые были просрочены на три месяца! При этом я зашел туда просто купить что-нибудь перекусить, - вспоминает Козлов.

Скандалы в магазинах для Давида давно перестали быть редкостью. Например, однажды он решил приобрести сыр в отделе «Белорусские продукты», который находится в ТЦ «Капитал».

- Люблю сыр. Могу даже на ощупь понять, свежий он или нет. Тот, который дала продавец, мне не понравился. Я попросил ее прочитать состав, но женщина сказала, что это невозможно, потому как нет упаковки. Потом продавец начала хамить, отказывалась общаться, - вспоминает Давид. - На следующий день я узнал в Управлении потребительского рынка, какие сопроводительные документы должны идти к конкретному продукту. Снова пришел в этот магазин с просьбой показать бумаги, но их в отделе просто не было! Тогда продавец вообще пыталась камеру выбить у меня. Спустя какое-то время мне позвонил менеджер этого магазина, извинялся. Просил удалить видео, чего я, естественно, не сделал. Но потом, надо сказать, в этой точке все-таки произошли кое-какие положительные изменения.

С некачественным товаром и с невероятным хамством в виде «приятного» бонуса столкнулся Давид и в магазине «Уголок». Здесь он купил просроченное печенье, а когда попытался его вернуть, то снова наткнулся на неадекватное поведение продавца.

Кондиционер для белья здесь продавался, несмотря на то, что списать его должны были еще год тому назад! К этому магазину вообще много замечаний. Товар зачастую не соответствует наклеенной маркировке, - рассказывает Козлов. - Многие, конечно, и санитарные требования не соблюдают. Вы в «Самсоне» были? Видели, как там мясом торгуют?

ЛАЙФХАК

Активист рассказал, что основная их цель - это вовсе не пиар, а желание очистить полки от просроченного товара и научить потребителя грамотно действовать в таких ситуациях. Обнаружив испорченный товар (не соответствие срокам), они пробивали чек на кассе, тут же вскрывали упаковки, указывали продавцу на то, что продукт просрочен, и просили вернуть деньги.

Очень важно распечатать покупку, чтобы потом она вновь не вернулась на полку. При этом, как рассказал Давид, мало кто знает, что в той же самой «Пятерочке» действует специальная акция. Если вы купили просроченный товар, то имеете право не только вернуть за него деньги, но и получить в довесок аналогичный свежий продукт совершенно бесплатно!

- Правда, это работает только с одной пробитой «просрочкой» в чеке. Но многие покупатели поступают по-хитрому - пробивают каждую позицию отдельно, - рассказывает блогер.

Давид Козлов пояснил, что в настоящее время он несколько отошел от магазинных рейдов, но парень намерен вернуться к народной экспертизе вновь.

- В преддверии Нового года я обязательно проведу несколько рейдов, поскольку именно в этот период в магазинах появляется невероятное количество просроченного товара. На прилавки выбрасывается все, а люди в суете это метут!

Давид уверен, что вся проблема такого отношения к сегодняшнему потребителю заключается в самих покупателях. Как считает Козлов, люди мало знают свои права, ленятся жаловаться, не спешат обращаться в соответствующие инстанции. Зачастую, даже заметив «просрочку», многие молча кладут ее обратно! А ведь замалчивание - и есть тотальная ошибка. Поменять вектор отношения можно только в том случае, если спрос на качество будет массовым.

Дарья ГУМЕРОВА

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