Приговор по делу онколога Свиридова не оглашён

30 октября в Обнинском городском суде ожидалось оглашение приговора по делу врача Павла СВИРИДОВА. На предполагаемое оглашение вердикта прибыли журналисты центральных и региональных СМИ: «МИР», «RT», «Крылья», «Дождь». Но ожидания прессы не оправдались.

СМЕНА ОБВИНИТЕЛЯ ВМЕСТО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА

Сторона защиты настаивала на том, что пациенты передавали деньги Свиридову из-за недофинансирования государством высокотехнологичных операций с применением радиоактивного йода. Полученные средства шли на расходные материалы.

За год состоялось 40 судебных заседаний. На предпоследнем, длившемся 7 минут, государственный обвинитель сказала (казалось бы) заключительное слово и заседание перенесли. Ожидалось, что 30 октября состоится вынесение приговора. Однако вместо этого произошла замена государственного обвинителя, им стала старший помощник прокурора Обнинска Галина ХАРЧУК.

Новый обвинитель ходатайствовала о возобновлении судебного следствия и об истребовании всех медицинских карт больных, пролеченных в 2015-2016 годах в отделении брахитерапии КБ №8 ФМБА России.

ГДЕ КАРТЫ БОЛЬНЫХ?

Ходатайство прокурора поддержал Свиридов и его адвокаты. Именно на этом настаивала защита практически с первых заседаний суда, тогда же приводилась сводная таблица и расчёты по всем пациентам. Однако суд решил, что в данном процессе имеют значение только данные по 24 пациентам, которые передавали деньги. Сами пациенты считают это пожертвованием, о чём они и говорили на пресс-конференции, состоявшейся после заседания.

Истребование больничных карт адвокат Антон ПАВЛОВ считает весьма обнадёживающим эпизодом в деле вынесения справедливого и законного решения.

Однако и пациенты, и адвокаты заявили о том, что около 400 карт больных уже изъято следователями.

- Как это могло произойти без решения суда? - поинтересовались мы. - Есть какие-то доказательства такого неправомерного поступка?

- Изъятие карт с историями болезни может произойти только по решению суда, - подтвердил наши сомнения судья и поинтересовался у Свиридова: где должны находиться медицинские документы.

- В архиве, - ответил Свиридов.

Однако на пресс-конференции адвокат ПАВЛОВ сообщил, что в деле есть материалы об изъятии карт 10 января 2017 года. По закону, их сложили в пакет и опечатали, а спустя 6 месяцев, 16 августа, открыли. А в промежутке оперативники с этими картами приходили к больным.

Ярость пациентов, лечивших рак предстательной железы и вовсе не желавших предавать эти сведения гласности, сложно передать. Кое-кто из мужчин скрывал этот факт от близких. Матери одного из бывших пациентов понадобилась медицинская помощь после одной из таких бесед.

По свидетельству людей, непонятно, как всё это время больные могли получать выписки из своих больничных карт. Так что вопрос «Где карты?» интересует не только судью, но и пациентов.

Заседание суда продолжится 12, 13 и 14 ноября.

Рената БЕЛИЧ

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