Обнинские дизайнеры перетасуют елки

Два месяца осталось до наступления самого любимого праздника россиян - Нового года. Обнинские оформители уже стали готовиться к этой дате. Больше трех миллионов рублей потратят из казны на покупку атрибутики, а старые элементы декоративного оформления окажутся на новых местах. Благодаря этому, уверены дизайнеры, Обнинск засияет по-новому.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

В преддверии нового 2019-го года в городе установят пять елок: в Городском парке, у ТРК «Триумф - Плаза», шаровая елка сменит Деда мороза и будет дополнена «атомом», а «зимняя красавица» с кокошником займет свое место на пересечение улиц Маркса и Энгельса, новая ель с барышнями и кавалерами разместится у здания администрации.

- В этом году планируется уделить внимание украшению территории, прилегающей к ГДК. Выбранная тема - «Сны рождественской ночи в сказке «Щелкунчик». Там планируется установить декоративную арку для фотографирования и украсить живые ели, - рассказала начальник отдела дизайна Оксана ГРИЦУК.

Еще одна рамка появится на проспекте Маркса. Свое место на фонтане займет «Золотая рыбка», в сквере Юности разместят светящиеся шары. Украсят и Северный въезд, там «поселится» надувной Дед Мороз.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ - КОММУНИКАЦИИ И ВАНДАЛЫ

Свое внимание декораторы в который раз сконцентрировали на центральных улицах, а тот же 51-й микрорайон или улицу Курчатова, праздник опять обойдет стороной? Как оказалось все дело в отсутствие коммуникаций.

- Мы договорились в следующем году с МП «Горэлектросети» сделать ряд «проколов», - делится планами Оксана Анатольевна.- В идеале это круг рядом с Домом ученых, кольцо напротив стелы с самолетом, и территория рядом с новой дорогой- продолжением проспекта Ленина.

Что до улицы Курчатова, то здесь благоустроители боятся вандализма, которым «славится» район.

- Мы там ставили флаги ко Дню Победы, конструкцию свернули в бараний рог за один вечер, а сами флаги украли, - вспоминает Грицук.

И все-таки дизайнеры дадут еще один шанс горожанам, напротив так называемого «Горбатого» скоро появятся светящиеся колокольчики.

Коснется «модерн» и украшений у Центральной библиотеки. Мишки, как и прежде, займут свое место под елками, а вот «королев этого праздника» украсят по-новому.

- Там появится новая гирлянда, которая в ночные часы будет красиво светиться, а днем украшать деревья красно-белыми ягодами, - рассказывает Оксана Анатольевна.

Ну а тем, кто раскритиковал власть за расточительность в приобретении новогодних украшений, в начале рабочей неделе ответил сити-менеджер Владислав ШАПША:

Всем, кто говорит о ненужности таких вещей, надо для начала самим отказаться от праздника. Я не думаю, что кто-то готов не ставить дома елку и подарки детям не покупать, - резюмировал градоначальник.

Тимофей КОМИССАРОВ

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