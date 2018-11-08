Когда рискуют дети

Родители боятся, что школьники станут жертвами ДТП.

Многие жители Обнинска считают, что работы по благоустройству у нас в городе проводятся неравномерно. А именно: на центральные улицы наукограда администрация обращает значительно больше внимания, нежели на периферийные. Возможно, так и должно быть, если, конечно, речь не идет о безопасности людей. И тем более, детей.

А СУД ПРОТИВ!

Недавно к нам в редакцию обратился житель старой части города Сергей Н. Мужчина поднял тему отсутствия пешеходных тротуаров вдоль улицы Пирогова и части улиц Гоголя и Лермонтова.

Там расположена первая школа, и дети вынуждены ходить по проезжей части, - возмущался он. - Отсутствие пешеходной дорожки реально ставит под угрозу безопасность и других людей. Особенно пожилых, которым и так тяжело передвигаться в силу возраста.

Не согласиться с Сергеем невозможно. Прав на все сто процентов. Что примечательно, в ГИБДД города эту проблему тоже хорошо знают и понимают. Более того, в 2014 году данное подразделение полиции даже подавало в суд на обнинскую мэрию, пытаясь заставить чиновников обустроить здесь тротуары. Но тщетно. Решение вынесли не в пользу истцов.

Из открытых источников, где опубликованы материалы дела, известно, что суду не хватило доказательств технической возможности устройства тротуаров по вышеуказанным улицам. Еще одной причиной отказа ГИБДД стал факт, что никто в администрацию города с этой проблемой не обращался, а руководство ДК ФЭИ, участвовавшее в процессе в качестве третьего лица, вообще посчитало обустройство пешеходных тротуаров посягательством на их земельный участок.

Прошло четыре года, и недавно мэрия установила вдоль улицы Пирогова ограждения. Целых 220 метров. И это по предписанию прокуратуры. Но неужели для того, чтобы обеспечить элементарные условия безопасности жителей, контролирующим инстанциям нужно каждый раз прибегать к таким крайним мерам, как обращение в суд?!

ВМЕСТО ТРОТУАРОВ - «ЗЕБРЫ»

Заместитель главы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ заверил, что на улице Пирогова, в районе первой школы, тротуары в плане застройки не предусмотрены. Только почему-то в мэрии не учитывают тот факт, что план этот разрабатывался в середине пятидесятых годов, когда такого оживленного автомобильного движения еще не было, и предсказать его никто не мог. Сейчас ситуация кардинально изменилась, и обустройством городских территорий необходимо заниматься в соответствии с существующими реалиями. Побеседовали мы на эту тему и с начальником управления общего образования города Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ. - Года два назад мы решали этот вопрос с выездом на место, - рассказала Татьяна Валерьевна. - Но специалисты утверждают, что там отсутствуют технические возможности для устройства тротуара. Спорить с ними мы не можем, потому что мы не строители. Но заботиться о безопасности детей обязаны. Поэтому был найден выход: прямо к школе с разных сторон организовали два пешеходных перехода.

Жители улицы Пирогова надеются, что администрация их все-таки услышит. Так как статистика показывает, что большинство аварий в Обнинске происходит именно на пешеходных переходах, поэтому «зебры» - слабое утешение для обеспокоенных людей.

Инна ЕМЕЛИНА

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