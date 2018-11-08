История с душком

Вместо площадок УК «Пик-Комфорт» подарила жителям мусорные кучи.

К сожалению, коммунальные проблемы для жителей Обнинска на сегодняшний день являются одними из самых острых. Жалобы на деятельность профильных организаций со стороны общественности сыплются регулярно. Но если некоторые управляющие компании смогли ограничиться разовыми замечаниями, то другие будто бы борются за статус самой безответственной коммунальной структуры.

Взять, хотя бы, московскую фирму «Пик-Комфорт», которая запомнилась обнинцам благодаря истории покупки УК «ЖКУ» фактически вместе с жильцами обслуживаемых домов.

Дурную славу коммунальщики заработали, разослав населению квитанции с астрономическими суммами. Год назад «разруливать» ситуацию даже приезжал руководитель Игорь ФАРБЕР. Тогда он говорил, что проблемы носят временный характер, и скоро все изменится. Однако жалобы на деятельность этой организации поступают в редакцию до сих пор.

КАК ВСЕГДА, ВСЕ «ШОКОЛАДНО»

О деятельности УК «Пик-Комфорт» журналисты уже рассказывали неоднократно. Как ни странно, но за время присутствия этой компании в Обнинске, в ее адрес не прозвучало практически ни одного положительного отзыва. Можно сослаться на то, что на всеобщее обозрение народ привык выносить лишь критику, в отличие от хвалебных песен, не выходящих дальше уровня кухонных посиделок. Тем не менее, факт остается фактом - деятельностью коммунальщиков жители первого наукограда недовольны.

Так, например, еще прошлой зимой в нашу редакцию обращались те, кто проживает в домах №1 и №3 по улице Королева. Люди жаловались на нерегулярность вывоза мусора с местной площадки, а также на внутридворовые проезды, утопающие в снежной каше. Спустя год ситуация не поменялась. Если о заснеженных тропах ввиду погодных условий говорить пока не приходится, то мусорная проблема своей актуальности не потеряла. Жители вышеуказанных домов готовы чуть ли не ежедневно делать фоторепортажи с местной контейнерной площадки, утопающей в бытовых отходах.

- Мы живем, как на помойке, - рассказывает жительница Королева, 1 Ирина Н. - Мусор вывозят через раз: день нормально, два дня - помойка. А ведь у нас тут рядом небольшой лесопарк расположен. И все эти отходы по территории разносят птицы и бездомные животные. Люди уже устали на субботники выходить. В прошлом году (спасибо администрации) нам дорожку в этом сквере отремонтировали и освещение поставили. Выходит, что одни ответственные структуры стараются создавать комфорт, а другие - на это плюют!

Право слова наш еженедельник, как и полагается, предоставил и УК «Пик-Комфорт». Правда, у той, как всегда, все «шоколадно». Представители пресс-службы управляющей компании пояснили, что ранее перебои с вывозом мусора если и возникали, то по кадровой причине. Сейчас, мол, ситуация изменилась.

- В октябре 2018 года была произведена смена подрядчика службы эксплуатации. После этого на непродолжительное время возник вопрос с кадрами. В оперативные сроки необходимые специалисты были найдены в достаточном количестве. На данный момент работа по обслуживанию мусорных контейнеров и территории нормализовалась, - считают в пресс-службе УК «Пик-Комфорт».

Интересно, какой такой «данный момент» имеют в виду сотрудники управляющей компании? Если буквально за несколько дней до выхода этой публикации жители Королева снова жаловались на мусор?

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?

Что ж, лукавства данной УК явно не занимать. Вспомнить, хотя бы, пресс-конференцию, которую ровно год назад в Обнинске провел ее генеральный директор Игорь Фарбер. Необходимость в организации этой встречи возникла сразу после того, как под крыло УК «Пик-Комфорт» перешла местная управляющая компания «ЖКУ». Тогда Игорь Аркадьевич обещал обнинцам «золотые горы». Может, конечно, он имел в виду те самые мусорные кучи, из-за которых сегодня негодуют люди?

К примеру, в ноябре 2017 года Фарбер рассказывал о том, что в тех дворах, которые находятся в зоне ответственности УК «Пик-Комфорт», в скором времени появятся новые детские площадки. Вероятно, понятие о скорости у всех разное, ибо за год слова генерального директора своего воплощения в реальности так и не нашли. Впрочем, и на это у организации нашлись свои аргументы.

- УК «ЖКУ» вошла в состав УК «Пик-Комфорт» в сентябре 2017 года. До этого у нее образовался и накопился долг перед ресурсоснабжающими организациями и кредиторами. Решение этой проблемы стало приоритетным на период с сентября 2017 года по текущее время. При этом не переставали выполняться обязательства перед жителями обслуживаемых домов, а также перед кредиторами, что позволило не допустить банкротства УК «ЖКУ». В ноябре 2018 года будет полностью погашен долг одному из крупнейших кредиторов. Это значит, что в дальнейшем появятся денежные средства, которые управляющая компания сможет направить на модернизацию и развитие инфраструктуры дворов. В том числе на организацию и постройку детских площадок, - прокомментировали в пресс-службе.

Как минимум, странно теперь оправдываться долгами, доставшимися в наследство от УК «ЖКУ». Надо полагать, что руководство УК «Пик-Комфорт» прекрасно понимало все финансовое положение дел на тот момент, когда приобретало «идущее ко дну судно» и одновременно с этим давало обещания.

Рассказывал Фарбер и о том, что каждые пять лет его московская фирма будет проводить ремонт подъездов. Что ж, первый год прошел - думается, что где-то реконструкция уже должна была состояться. И в пресс-службе действительно заявили, что за это время ремонт подъездов был произведен в 17 домах! Только вот конкретные адреса представители УК «Пик-Комфорт», увы, вспомнить не смогли.

Выходит, что тем временем, пока строительная компания «ПИК», из под крыла которой выпорхнула одноименная управляющая компания, пытается получить статус ответственного и добросовестного застройщика, «Пик-Комфорт» делает все, чтобы эти усилия свести на нет, работая по принципу: обещать - не значит жениться.

Дарья ГУМЕРОВА

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