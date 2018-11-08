В Обнинске открыли новые очистные

На этой неделе в наукограде состоялось долгожданное событие - в районе деревни Мишково запустили новые очистные сооружения. Свидетелями этого мероприятия стали представители специальной комиссии, в состав которой вошли министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА, а также сотрудники городской администрации во главе с мэром первого наукограда Владиславом ШАПШОЙ.

На создание новых очистных сооружений в этом районе подтолкнули результаты исследований содержимого безымянного ручья притока реки Дырочной. Анализ проб выявил превышение предельно допустимых концентраций: по нефтепродуктам - в 45,6 раза, по ионам аммония - в 33,4 раза.

Именно поэтому муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» вынесло решение: обязать предприятия ООО «Новая База», ООО «Эвтек-Сервис» и МП «Теплоснабжение» прекратить сброс неочищенных стоков в ручей и приступить к строительству очистных сооружений.

Теперь здешнему ручью загрязнение не грозит. Об этом в своем выступлении рассказал главный инженер ООО «Новая База» Владимир СУХОВЕЕВ. Сточные воды, проходящие через территорию предприятия, подвергнутся трехступенчатой системе очистки. Сначала их избавят от всевозможных взвесей, затем от нефтепродуктов, а на заключительном этапе пройдут угольную фильтрацию и вернутся в магистральный трубопровод.

Стоит отметить, что первый наукоград в данном случае выступил в роли главного катализатора решения экологической проблемы, а ответственные предприятия взяли на себя инвестирование. Таким образом, Обнинск сумел избежать финансового бремени, приложив массу усилий, чтобы не допустить экологической катастрофы.

- Здесь нет ни копейки бюджетных средств. Строительство локальных очистных сооружений - это один из этапов мероприятий по очистке реки, - прокомментировал Владислав Шапша.

Кроме того, как пояснил мэр, в ближайшем будущем будут открыты ещё одни очистные - на территории промышленной зоны в Мишково. Их строительство также произведут из внебюджетных средств.

Дарья ГУМЕРОВА

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