Вендетта дачного разлива

Конфликт в садовом товариществе дошел до обвинений в покушении на убийство.

Уже больше года в СНТ «Мичуринец-1» близ Обнинска горят нешуточные страсти между нынешним составом правления и его бывшим председателем Сергеем КРАСНОРУЦКИМ. В «войну» вовлечена налоговая инспекция, следственные органы и адвокаты. На днях одна из сторон обратилась к нам с просьбой придать это дело огласке.

С ПРОВЕРКАМИ НАГРЯНУЛА НАЛОГОВАЯ

В редакцию с пачкой документов пришла заместитель председателя правления данного садового общества Елена КУЗЬМИНА и рассказала о том, что после того, как летом прошлого года Красноруцкий был переизбран со своего поста, он начал всячески вредить своему преемнику и его подчиненным.

- Сергея Александровича сместили в связи с недоверием к нему со стороны собственников земельных участков. Он был в своей должности шесть лет и допустил за это время немало нарушений. Были зафиксированы факты недостачи денежных средств, да и работу никакую не проводил, - отметила Елена Витальевна.

Данное решение Красноруцкий пытался обжаловать в суде, но, как заверила Кузьмина, оно было признано законным. С тех пор, как говорит адвокат Елены Витальевны, Роман БАЛАКАЕВ, экс-председатель не дает людям спокойно жить: засыпает различные инстанции всевозможными жалобами на нарушения в работе правления СНТ. И это при том, что на своем участке Сергей Александрович практически не появляется.

По словам членов правления, депеши сначала были анонимные и от разных неизвестных людей. А в последних Красноруцкий стал уже подписываться своим именем.

- Не так давно, например, некий господин Федоров из Москвы жаловался на Ростехнадзор за то, что эта организация, некоторое время назад отключившая нам за нарушения электричество, слишком быстро его включила. Его целью было - оставить без света все СНТ. Хотя наше электрохозяйство за шесть лет своей деятельности он (Красноруцкий) сам и развалил, - возмущалась Елена Кузьмина.

Апофеозом эпистолярного жанра стало послание в налоговую инспекцию, где, кстати, по имеющейся информации, трудится супруга Сергея Александровича.

- За последний год СНТ «Мичуринец-1» налоговые органы проверяли дважды, - отметил обнинский адвокат Роман Балакаев, который сейчас отстаивает интересы нового состава правления и его председателя Валерия ЛЫСЕНКО. - В ходе этих проверок сотрудники налоговой службы требовали представить им кассовый аппарат. Но ведь садовое товарищество - это некоммерческая организация, поэтому иметь его оно не должна согласно существующему закону. И я считаю эти проверки необоснованными. По этому поводу имеется множество разъяснений Федеральной налоговой службы. Ни одно СНТ не имеет кассового аппарата, так как оно доходы не получает и занимается только приемом членских и вступительных взносов, в том числе взносов за электроэнергию.

Но убедить в этом контролирующие органы, по словам юриста, оказалось весьма сложно.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СТРАШНЕЕ

К тому же налоговая служба потребовала и другие документы, в том числе устав СНТ, который в самом ведомстве и должен находиться.

- А все началось с жалобы Красноруцкого, в которой он посетовал, что при внесении взноса за электричество ему вместо чека выдали приходно-кассовый ордер, - уточнила Елена Витальевна.

И она, и Роман Балакаев сошлись во мнении, что в данной ситуации имеет место прямая заинтересованность в том, чтобы членов правления СНТ наказали. К тому же в налоговой, как уже было сказано выше, трудится близкий Красноруцкому человек - жена.

Сам же Сергей Александрович не стал отрицать факт этого родства.

- Да, действительно, моя жена работает в налоговой службе, - сказал он, - но она ведь не на руководящей должности, супруга всего лишь исполнитель.

Далее мужчина заявил, что это вовсе не он, а как раз Елена Кузьмина пишет на него жалобы во все инстанции.

- Я являюсь инвалидом, еле передвигаюсь, сейчас нахожусь на больничном, - грустно заверил он.

Со слов Красноруцкого, Елена Витальевна делает это все из-за личной неприязни к нему. А он, если и отправлял какие-то обращения, то только непосредственно на адрес самого СНТ «Мичуринец-1».

- Вот недавно она написала в прокуратуру, что я организовал на территории садового товарищества незаконную торговлю. Прокуратура перенаправила это письмо в СЭС и тоже были проверки. Обвинение совершенно необоснованное, - пояснил нам Сергей Александрович.

- А как объяснить то, что вы, находясь шесть лет в должности председателя правления СНТ, работали без кассового аппарата, а теперь налоговая его требует? - поинтересовались мы.

- Да потому что мы эти операции проводили через банк, а теперь платежная система изменилась и ее нужно обновлять, - ответил Красноруцкий.

Но то, что Сергей Александрович поведал дальше, повергло журналистов в шок. Красноруцкий заявил, что Елена Витальевна готовила покушение на его жизнь.

- Вы уверены в том, что говорите? Это серьезное обвинение, - опешили мы.

- А мне не до шуток. И у меня есть факты и свидетели, - парировал наш собеседник.

С его слов, в полицию он по этому поводу пока не обращался, потому что хочет разрешить конфликт мирным путем. Хотя, какой уж тут мирный путь. В скандале двух сторон задействованы уже и следственные органы, и полиция, и прокуратура, и налоговая инспекция, и даже СЭС. Оппонентам, вероятнее всего, придется обращаться и в судебную инстанцию. Возможно, конец этому противостоянию положит Фемида.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»