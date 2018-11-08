Обнинцы могут не дождаться нового медицинского оборудования в этом году

О том, что бесплатная медицина в наукограде достигла своего дна, журналисты писали неоднократно. Однако в этот раз темой для статьи послужил документ, распространенный пресс-службой ФМБА России, в подчинении которого находится КБ №8. Касается этот пассаж системы общения с прессой, которой тактично намекнули: прежде чем задать вопрос, подумай, а понравится ли он Федеральному медико-биологическому агентству?

ФАЛЬШСТАРТ, ИЛИ ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По новым правилам ФМБА России, главные врачи больниц теперь должны быть не только талантливыми управленцами, грамотными медиками, но и решать судьбы тех, кто, в общем-то, никакого отношения к структуре не имеет - местной прессы, которая, видимо, совсем уж разболталась, в прямом и переносном смыслах.

- Если запрос поступил на имя руководителя территориального органа ФМБА России, организации, находящейся в ведении ФМБА России, он визируется руководителем территориального органа ФМБА России, организации, находящейся в ведении ФМБА России, и направляется в отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью с визой руководителя территориального органа ФМБА России, организации, находящейся в ведении ФМБА России, со справкой о целесообразности (или нецелесообразности) удовлетворения данного запроса, - говорится в документе.

Проще говоря, захочет, например, редакция узнать, почему в Обнинске не хватает педиатров, и задаст этот вопрос Главному врачу, оформив его на соответственном бланке, последнему будет достаточно одного росчерка пера, чтобы проигнорировать прессу, и не ответить на вопросы горожан.

А как же «Закон о СМИ», говорящий, что через семь дней ведомство обязано дать ответ, он что, на ФМБА не распространяется? Наша редакция обратилась в столичную организацию с просьбой разъяснить, по какому принципу будут квалифицироваться достойные и недостойные ответа вопросы, и на какие нормативно-правовые акты в таком случае опирается ФМБА, раз уж «Закон о СМИ» им не указ. Ответ нас попросту огорошил.

- Приказ ФМБА России от 13 августа 2018 года №154 издан в целях налаживания деловых и конструктивных взаимоотношений со СМИ, а также обеспечения объективного и оперативного освещения деятельности ФМБА России, - говорилось в послании.

Причем во главу угла, по заверению ведомства, ставится «Закон о СМИ». Как все это соотносится с позицией хочу - отвечу, не хочу - не отвечу, остается лишь догадываться.

ФИНАНСИРОВАНИЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ, А ЗАРПЛАТА МЕДИКОВ - НЕТ

А между тем, ситуация с медицинскими кадрами в КБ №8 с каждым днем становится все хуже, и не последнюю роль в этом вопросе играет зарплата. Она, по заверениям специалистов, еще летом этого года у обнинских врачей была ниже, чем у их коллег в Калужской области.

С первого сентября этого года Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования стал оплачивать услуги наукоградовских специалистов на уровне региона, подняв коэффициенты. Однако зарплата сотрудников КБ №8 почему-то так и не возросла.

- Увеличение коэффициентов дало возможность увеличить фонд оплаты труда сотрудников КБ № 8, работающих в системе ОМС, но не в значительной мере, - признается начальник управления делами и кадрового обеспечения ФМБА России Сергей БЕЛЯЕВ.

В то же время Сергей Михайлович поясняет, что за девять месяцев текущего года зарплата медиков выросла в 1, 6 раза. Чиновника даже не смущает, что он противоречит сам себе. И сколько же в прошлом году получали врачи, если сейчас КБ № 8 ищет специалистов с окладом в двадцать тысяч рублей?

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

К слову, визит руководителя ФМБА России Владимира УЙБЫ в Обнинск ознаменовался не только поднятием пресловутых коэффициентов, но и обещанием, что ведомство выделит средства на модернизацию оборудования больницы. И слова с делом не разошлись. В начале сентября мэр наукограда Владислав ШАПША сообщил радостное известие, что в КБ № 8 поступило 162 миллиона рублей, и в скором времени больница объявит торги на приобретение оборудования.

Прошел месяц, за ним второй, а информации о покупке медтехники на портале Закупок так и не появилось. И если руководство больницы не пошевелится и не освоит выделенные средства в этом году, то их, вероятно, придется вернуть обратно.

- Крупная закупка, свыше трех миллионов рублей, до заключения контракта занимает дней 40-45, - комментирует ситуацию начальник управления муниципального заказа администрации Ирина ДЕМИНА. - Это при условии, что в плане закупок, вывешенном на официальном сайте, больница уже расписала все эти деньги по позициям, то есть реально определилась, что будет покупать.

Пока в плане закупок КБ№8 никакой аппаратуры не значится, да и в ФМБА уклонились от ответа, какое именно оборудование будут менять в Обнинске, ссылаясь, что аукционная документация формируется, и все торги будут проведены в этом году.

Как говорится, факты - вещь упрямая, и даже если до 31 декабря КБ № 8 удастся определиться с поставщиками, получить долгожданное оборудование точно не получится. Очень хотелось бы верить, что руководство медучреждения успеет «запрыгнуть в последний вагон», хотя времени на это остается все меньше.

Ведь если этого не произойдет и деньги придется возвращать в ФМБА, вряд ли их снова выделят в будущем году. Печально, что разменной монетой в очередной раз окажутся простые горожане, которым попросту не на чем и не у кого скоро будет лечиться.

Евгения НИКИТИНА

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