Евгений Жилкин: «Работа в полиции престижна и нужна людям»

Десятого ноября полицейские отмечают профессиональный праздник, теперь он носит название - День работников органов внутренних дел. Накануне этой даты мы встретились с заместителем начальника - начальником следственного отдела ОМВД России по городу Обнинску Евгением ЖИЛКИНЫМ. Евгений Викторович в новой должности работает недавно, с сентября этого года. О том, как попал в правоохранительную структуру, трудностях работы и резонансных преступлениях текущего года, Евгений Жилкин рассказал читателям нашей газеты.

МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗНИ

- Первый вопрос, который хочется задать: как вы решили пойти работать в полицию? Это была мечта или случайность?

- Я об этом мечтал с детства, у меня отец (Виктор ЖИЛКИН - Начальник обнинского ПАТП - Прим. ред.) в свое время был милиционером и дослужил до пенсии. Я им всегда гордился, а он мне объяснял, что служить в правоохранительных органах - это престижно и нужно людям.

Поэтому другой профессии для себя я даже представить не мог. Мне нравилось ловить преступников, направлять дела в суд. Поэтому я целенаправленно после окончания школы поступил в ведомственный вуз, закончил его успешно и сразу же пришел на должность следователя в обнинский отдел.

- Мечта и реальность совпали?

- Конечно. Но тут надо понимать, что благодаря отцу, я эту работу знал, видел ее изнутри, поэтому «сюрпризов» и не было.

- Скажите вы свое первое дело помните, или, может быть, есть преступление, раскрытие которого вам навсегда запало в душу?

- Не поверите, я все дела до сих пор помню. Интересный случай произошел еще на практике. Я тогда учился в институте и проходил стажировку в обнинском отделе, дежурил с наставником, и был выезд на кражу. Из квартиры под покровом ночи на Энгельса,9 похитили телевизор, мы приехали для осмотра места преступления и видим вора, который сидит на крылечке у подъезда и мирно спит, а рядом стоит телевизор. Вот таким было мое первое дело.

- К сожалению, не всегда преступления удается так быстро раскрывать, а какая основная трудность в работе следствия?

- Она всегда одна - большая нагрузка. Рабочий день следователя начинается в семь тридцать утра с планерки, а заканчивается не раньше девяти часов вечера. А мозг и вовсе работает двадцать четыре часа. Конечно, иногда и семьи от этого страдают. Но людям работа нравится, они справляются.

- А ваша семья как к такому графику относится?

- Абсолютно адекватно, меня и дети и супруга понимают, жена говорит: « Я знала за кого замуж выходила».

ПРЕСТУПЛЕНИЙ МНОГО, НО ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ НЕ СТРАШНО

- Третьего сентября вы были назначены заместителем начальника - начальником следственного отдела ОМВД по городу Обнинску, а раньше, насколько мне известно, вы работали в Жукове. Отличаются ли эти города по картине преступлений?

- Конечно, наукоград по видам преступлений - один из основных городов Калужской области, объемы здесь высокие. И характер преступлений тут совершенно другой, здесь очень распространено мошенничество в отношении пожилых граждан.

Недавно группу мошенников задержали, последовало небольшое затишье. Но все равно пенсионерам хочется напомнить, что не стоит быть такими доверчивыми, пускать незнакомцев в квартиру и вступать с ними в беседу.

- Эксперты утверждают, что по сравнению с той же столицей, жители Обнинска слишком «открыты».

- Это действительно так, поэтому мы постоянно пытаемся донести до населения, что надо быть бдительными. Но еще раз говорю, преимущественно, от действий мошенников страдают люди возрастной категории «70+». Они совершенно другой закалки и до сих пор ключи от дома под ковриком оставляют, и им очень сложно перестроиться.

Еще близ Обнинска много дачных товариществ, где промышляют воры. Случаются преступления с причинением тяжкого вреда здоровью, они, как правило, происходят под воздействием алкоголя, а заказных преступлений, к счастью, у нас нет.

- А безопасно ли ходить по улицам Обнинска?

- Думаю, да. Я сам по работе хожу по ночному городу, боязни, что сейчас кто-то выскочит из-за угла и на тебя нападет, нет. И гражданам никого не надо бояться, самое главное не злоупотреблять алкоголем. Потому что многие преступления совершаются спонтанно, взять, хотя бы, грабежи. Идет человек пьяный - это жертва для потенциального преступника.

- Кстати о кражах, нередко преступника найти удается, а вот вернуть украденное уже не получается.

- Мы устанавливаем, какое имущество есть в собственности у обвиняемого, и суд накладывает арест. Недавно был пойман предприниматель, торговавший контрафактной продукцией. Ущерб составил полтора миллиона рублей. На земли и имущество бизнесмена наложили арест, то есть, если человек не будет возмещать долг, его собственность попросту продадут и вернут деньги пострадавшему.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ БАНДУ ЗАКЛАДЧИКОВ

- А еще в наукограде много наркопреступлений.

- Их действительно немало, сейчас направляем в следственную часть дело: поймали закладчиков, они занимались сбытом амфетамина и гашиша. В основном они промышляли в одном из лесных массивов. Девяносто эпизодов сотрудниками уголовного розыска выявлено, и в скором времени материалы будут направлены в суд.

До этого был еще эпизод - изымали два килограмма гашиша, так что по борьбе с распространением наркотиков мы ведем активную работу, и у ребят получается, молодцы наши сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

- Евгений Викторович, вам, наверное, известно, что горожане тоже работают в этом направлении активно и, увидев подозрительных личностей, тут же обращаются к полицейским. Только потом обнинцы нередко разочаровываются, ведь видимых изменений, да и самих стражей порядка на указанном месте, они не видят.

- Реакция со стороны правоохранительных органов всегда есть. Но увидеть закладчиков - это одно, а доказать их вину - совсем другое. Это очень хорошо, что люди нам сообщают о таких фактах. Но, как правило, граждане звонят, группа выезжает на место преступления, а закладчиков давно и след простыл.

Нам важно не просто поймать преступников, а постараться канал поставки перекрыть. Разрабатываются они долго, и потом уже, когда у закладчика при себе оказывается крупная партия товара, его берут с поличным.

- Что можете сказать тем, кто еще не определился, стоит или нет идти работать в полицию?

- Я, как бывший следователь, могу сказать, что это очень интересное и перспективное направление. Здесь человек развивается. Ему приходится общаться и с населением, и с прокуратурой, и документы в суд готовить.

Тем, кто желает работать в следствии, мы даем направление в ведомственный вуз, там за пять лет азам профессии научат, а здесь мы уже поможем применить эти знания на практике.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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