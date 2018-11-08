В вопросе дольщиков СУ-155 поставлена точка!

Совсем недавно Обнинск сотрясали скандалы с обманутыми дольщиками. Люди вложили деньги в недвижимость, а в ответ получили не квадратные метры, а море проблем. Ещё пару-тройку лет назад казалось, что квартир несостоявшимся новосёлам не видать как своих ушей. Сами владельцы недостроенных площадей просили только об одном, чтобы им дали крышу над головой.

Нам не надо ни благоустройства, ни освещения, ни школ, ни магазинов, отдайте нам хотя бы наши квартиры, - настойчиво требовали дольщики СУ-155. И на днях была поставлена жирная точка в истории с бывшими обманутыми дольщиками наукограда, а теперь счастливыми владельцами долгожданных квадратных метров.

ЛЮДИ ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРЫ

- Сложная была ситуация с СУ-155, - рассказывает Владислав ШАПША, глава администрации Обнинска. - Более 300 человек оказались в неприятном положении. Правительству Российской Федерации пришлось принимать специальное решение по недостроенным объектам СУ-155. В каждом регионе, на стройке были свои сложности. Нам удалось найти конструктивное решение, договориться с компанией, которая достроила незавершённый объект. Но главные трудности были с дольщиками, им нужно было объяснить, как работает эта схема.

В прошлом году многие новосёлы смогли получить ключи и въехать в новые квартиры, деньги за которые были внесены ещё в 2014 году. Но никаких официально оформленных прав на жильё на тот момент у людей не было. Обнинцам пришлось пройти долгий путь, чтобы получить свидетельства на право собственности.

Были проведены собрания, на них составлены списки имеющих право на квадратные метры. Потом эти списки отправили в Арбитражный суд Московской области, который и вынес вердикт, подтвердив права владельцев квартир. Но правоустанавливающие документы (по 20 страниц на каждого из 600 дольщиков) готовили бы очень долго и неизвестно, когда новосёлам удалось бы их получить.

В арбитражном суде предложили дольщикам организоваться и самим распечатать и прошить документы. От Обнинска были делегированы два человека. Они всю неделю ездили в суд как на работу. И наконец, определения были переданы уже не обманутым дольщикам, а счастливым владельцам жилья.

- В битве за собственные квадратные метры мы хорошо узнали соседей, научились организовываться и отстаивать свои права, - подводят итоги дольщики СУ-155.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ОТ «ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»

Правда, счастливы далеко не все. Сегодня некоторые владельцы квартир в доме, заложенном СУ-155, с завистью поглядывают на соинвесторов «Зелёного острова». Там люди ещё не могут вселиться в свои квартиры, но застройщик подписал с пострадавшими от нарушения сроков строительства соглашение, по которому в качестве компенсации они получат большие преференции.

- С «Зелёным островом» непростая история, - комментирует Владислав Шапша.- Она отличается от ситуации с СУ-155 тем, что в «Зелёном острове» не дольщики, а соинвесторы. Там всё шло к банкротству.

Напомним, что при банкротстве предполагается, что инвесторы - это бизнесмены, которые просто вкладывают деньги в какое-то предприятие. Следовательно, все риски - это их личное дело. Получается, 30 жителей Обнинска, планирующих получить квартиры, могли остаться и без денег, и без жилья. Просто чудо, что удалось договориться.

- Нам удалось решить эту проблему без привлечения бюджетных средств, - говорит Владислав Шапша. - Мы нашли застройщика, это белорусская фирма. И мы надеемся, что компания доведёт дело до конца.

- Наблюдатели отмечают, что пока длились переговоры, стройка шла очень медленно.

- Застройщика можно понять, рискованно вкладывать средства в проект, когда нет уверенности, что удастся договориться с каждым инвестором. Мы думали, что на согласование мирового соглашения уйдёт месяц, а в реальности понадобилось полгода. Несколько человек хотели себе больше преференций. Но когда все согласились подписать документ, вопрос решился к взаимной радости всех сторон.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 19 ДОЛГОСТРОЕВ

Всего в России имеется 842 проблемных объекта незавершенного строительства в 69 субъектах Российской Федерации. Это 80 325 договоров долевого участия и 30 633 гражданина, которые включены в реестр пострадавших.

Несмотря на то, что в Калужской области обещают закрыть вопрос с обманутыми дольщиками, на данный момент в регионе 19 долгостороев. А совсем недавно в области насчитывалось 27 проблемных объектов.

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ поставил перед министерствами и ведомствами задачу не допустить новых долгостроев. Анатолий Дмитриевич потребовал ускорить рассмотрение уголовных дел в отношении нерадивых застройщиков и активизировать поиск инвесторов.

В Малоярославце людям, решившим приобрести жильё, совсем не так повезло, как обнинцам. Там на одном из объектов умер учредитель, а наследники вступать в права наследования не торопятся.

СТАНЕТ ЛИ БЕЗОПАСНЕЙ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ЖИЛЬЁ?

С первого июля 2018 года в России вступили в силу изменения в Федеральный закон № 214 «Об участии в долевом строительстве». Предполагается, что это защитит права дольщиков. Требования к застройщикам стали жестче.

До 30 июля 2019 года назначено время переходного периода, так что старый механизм привлечения средств граждан будет использоваться параллельно с новым, при котором средства дольщиков будут храниться на специальных счетах, и в случае банкротства застройщика люди смогут получить свои деньги обратно. Расходование финансов будет контролировать банк.

Специалисты полагают, что банк будет распоряжаться деньгами лучше, чем застройщики. Но те, кто не доверяет банкам, уверяют, что проблема может только усугубиться. Проверки - дело нужное, но кто поручится, что процесс бюрократизации строительства не будет доведён до маразма? Однако крупные строительные компании молчат, а мелкие грозят прекращением деятельности.

Поэтому обнинские новосёлы ещё не один раз поймут, как им повезло, хоть и с боями, но всё-таки въехать в свои квартиры.

Рената БЕЛИЧ

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