Грозит ли пожизненное заключение извергам, убившим студентку ИАТЭ?

Два с половиной года прошло с момента страшной трагедии - жестокой расправы над студенткой ИАТЭ Марией НЕЧЕТНОЙ. Долгое время родные зверски убитой девушки и весь Обнинск находились в ожидании поимки преступника. И вот в марте этого года правоохранители задержали подозреваемых - двух братьев, чьи фамилии следствие пока не афиширует.

С тех пор, как отморозки попали в руки силовиков, прошло уже полгода. Расследование этого громкого дела пока продолжается. Журналисты нашего еженедельника выяснили, когда же обвиняемые наконец-то предстанут перед судом, и как сегодня живет убитая горем мама погибшей Маши.

«Я КАТАЛАСЬ ПО ПОЛУ!»

Эту историю знает весь Обнинск. Поздним апрельским вечером 2016 года Мария Нечетная возвращалась в студенческое общежитие из торгового центра, где она подрабатывала. Из-за отсутствия общественного транспорта девушка была вынуждена добираться до студгородка пешком, по темной аллее вдоль лесополосы. Но до общежития Маша так и не дошла - на нее напали и зверски забили битой...

Позже вероятных виновных, как прямых, так и косвенных, общественность будет долго обсуждать. О тех, кто стал невольным «соучастником» этой трагедии, и создал студентам небезопасные условия, мы уже рассказывали неоднократно. Например, о предпринимателе-перевозчике АРУТЮНЯН, осуществляющем обслуживание (по договору регулярное, но на деле не очень) данного маршрута, о представителях института и власти, не проявивших своевременного должного внимания к безопасности студентов...

А вот о тех, кого и людьми назвать-то язык не поворачивается, кто позволил себе вершить человеческую судьбу и с такой хладнокровной жестокостью расправился над несчастной девушкой, в прессе было сказано не так уж много. Но если показать «героев» общественности в лицо пока что не позволяют следствие и действующее законодательство, то рассказать некоторые подробности этого громкого дела мы все-таки решили.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже два с половиной года, маму Марии Наталью Анатольевну по-прежнему терзают душевные муки. Как призналась нам женщина, она очень надеялась, что задержание подозреваемых сможет вселить хотя бы малейшее успокоение в ее сердце. Но, увы, этого не случилось.

- Знаете, я ведь думала, что немного успокоюсь, смогу перевернуть страницу. Было очень много подозреваемых, которые могли оказаться возможными преступниками, но всякий раз генетическая экспертиза опровергала эти предположения. И я все время находилась в мучительном ожидании, - вспоминает Наталья Анатольевна. - Когда мне сообщили о том, что задержаны эти (!), со мной случилась истерика. Я каталась по полу, была просто не в себе, кричала, мне было очень плохо. В таком состоянии находилась несколько недель, все время на таблетках.

«КАК Я МОГУ ОЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ СВОЕГО РЕБЕНКА?»

Наталью Нечетную спасла работа, полгода она трудится медсестрой в одном из санаториев в Клинцах.

- Я на ногах с утра до вечера, плюс общение с людьми. Домой приезжаю вымотанная. Конечно, это немного помогает мне отвлечься от мыслей, - говорит Нечетная.

Тем не менее, женщина продолжает идти к своей главной цели,

добиваясь справедливости и привлечения к ответственности тех, кто отнял у нее самое дорогое - дочь.

Она уже собрала все необходимые документы и чеки, подтверждающие ее финансовые расходы: деньги, которые ушли на транспортировку тела Маши, бесконечные поездки в Обнинск и Москву, похороны, памятник, поминки и многое другое. В общей сложности чеками удалось подтвердить лишь половину затрат - 450 тысяч рублей. Эту сумму, а также компенсацию за моральный ущерб, Наталья Нечетная намерена взыскать с тех, кому будет вынесен приговор за убийство Маши.

- Я никогда бы не стала требовать какие-то деньги! Как я могу оценивать жизнь своего ребенка? Никакие суммы не склеят мое разбитое сердце. Но я пошла на это только ради того, чтобы виновные в смерти моей дочери никогда не смогли выйти на свободу. Ведь бывают случаи, что преступники выходят по УДО. Но если на заключенном будет висеть непогашенный долг, то освободиться условно-досрочно он не сможет до тех пор, пока все не выплатит, - объясняет Наталья Анатольевна.

«СИДЕЛ НОГА НА НОГУ И УЛЫБАЛСЯ!»

Именно поэтому в качестве морального ущерба Нечетная в своем заявлении озвучила сумму в 10 миллионов рублей. Хотя, как признается женщина, она уверена, что суд не присудит больше 4 миллионов.

- Да даже этой суммы эти обвиняемые мне никогда не вернут. Даже 450 тысяч не смогут. Насколько мне известно, у них нет ничего. Да это и хорошо. Потому что я хочу, чтобы они никогда не вышли из тюрьмы!

Какой срок грозит братьям-обвиняемым, пока не берется прогнозировать и следствие.

- А пожизненное может грозить? - поинтересовались мы в обнинском Следственном комитете.

- Может быть все что угодно. Степень наказания определит суд, - ушли от конкретики правоохранители.

В настоящее время продолжаются следственные эксперименты, проводятся допросы и прочие мероприятия. К слову, первым делом была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что обвиняемые абсолютно вменяемы.

На данный момент, как пояснили обнинские следователи, братья находятся в калужском СИЗО. Иногда их вывозят на допросы и следственные эксперименты.

- Знаете, мне рассказывали, как один из них вел себя на допросе - сидел нога на ногу и улыбался! - говорит мама жертвы. - Там ни о каком раскаянии и речи нет! А вот второй, как я слышала, просил перевести его в другую камеру...

Между тем, расследование уголовного дела по убийству Марии Нечетной продлится минимум до января, а там, глядишь, растянется (допускает следствие) и до весны следующего года. Хочется верить, что хотя бы спустя три года с момента этой жуткой трагедии виновные наконец начнут платить по счетам.

Хорошо то, что они уже сидят. И я очень надеюсь, что им приходится несладко, - тяжело вздыхает мать убитой девушки.

Дарья ГУМЕРОВА

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