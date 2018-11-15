Народ хочет знать

Владислав Шапша ответил на вопросы горожан.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША ведет достаточно активную политику в соцсетях. На критику горожан он старается реагировать молниеносно, и нередко участвует в беседах, в которых обсуждаются важные для Обнинска вопросы. Однако есть у Владислава Валерьевича и еще одна площадка, где обнинцы могут задать вопросы напрямую, - это личный сайт мэра (shapsha.ru).

ЛИФТЫ И ОСВЕЩЕНИЕ - НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Екатерина: Когда уже сделают лифты? У нас на подъезде написано, что работы проводятся по 31 октября, но эта дата уже прошла, а дело не двигается вообще...

Владислав ШАПША: Я получил не один вопрос о сроках замены лифтов. Поясню, что их установкой, как субподрядчик, занимается компания «Руслифт-Обнинск». По словам руководителя этой организации, замена 161-го лифта в наукограде проходила в два этапа. На первом - были сданы в работу 38 лифтов, на втором - из 123-х лифтов уже запущено 50.

В некоторых домах срок замены превысил плановый, двухмесячный, из-за поставки заводом-изготовителем неподходящих элементов купе кабины. Теперь проблемы решены, и на этой неделе будут запущены подъемники в домах по Ленина, 164, 196, 224, 226 и по Курчатова, 15.

19 ноября «оживут» лифты на Ленина, 174, 176, 178, 180 и Энгельса, 1; 20 ноября - на Курчатова, 19; 21 ноября - на Гагарина, 2, 36, 42, 63.

Юлия Александровна и Сергей Николаевич: Почему на Маркса, 32 нет фонарей? Когда сделают свет в этом дворе?

Владислав ШАПША: В этом дворе, как и во многих других наших дворах, освещение не было запроектировано при строительстве города. Вы можете пойти по пути своих соседей: на Маркса, 20 в этом году выполнено освещение по программе ТОС, а во дворе Маркса 18-22-28-24 - по федеральной программе «Комфортная городская среда». Есть еще вариант: поставить современные светильники на фасадах домов. Это решение в 2018 году выбрали жители 18 многоквартирных домов. Думайте вместе с соседями, какой путь вам удобнее, и подавайте заявку.

Вера: Владислав Валерьевич, обратите внимание на наведение порядка в районе надземного железнодорожного перехода со стороны города. Мусорная картина там не меняется месяцами.

Владислав ШАПША: Вы абсолютно правы, это давняя проблема. Сейчас, кстати, там провели уборку. А проблему мы решаем планомерно. Вспомните, что было на этой территории в девяностых? Не существовало упорядоченной парковки общественного транспорта, которая сделана сейчас. Сам надземный переход отремонтирован в прошлом году. Теперь заканчивается строительство многофункционального здания, вокруг которого будет благоустроена территория, в том числе и та, о которой Вы говорите.

ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС АТАКОВАЛИ МАШИНЫ?

Светлана Владимировна: Добрый день, уважаемый Владислав Валерьевич. Прошу разобраться с фактом заезда легковых автомобилей внутрь Гурьяновского леса со стороны улицы Ляшенко. И ночью, и по утрам легковые автомобили заезжают в лес - яркие фары хорошо видны сквозь деревья.

Владислав ШАПША: Благодарю Вас за бдительность! Действительно, в лесу автомобилям делать нечего, но в данном случае в него заезжает исключительно машина охраны. Дежурство ведется у новой детской площадки с 19:00 и до 7 утра. Так безопаснее, а в следующем году постараемся организовать стационарный пункт охраны.

Галина Николаевна: Хочу спросить, какой статус у площади между «Маргаритой» и «Капиталом»? У меня впечатление, что это четырехполосная дорога с двусторонним движением и разворотом, хотя здесь очень оживленная пешеходная зона.

Владислав ШАПША: Это парковка. Рядом, у магазина «Маргарита», в этом году благоустроена территория и созданы условия для безопасного движения пешеходов. Закрытый пока пешеходный переход от «Маргариты» в сторону «Дома для дома» будет открыт на днях.

А вопрос движения автомобилей по парковке у «Капитала» обязательно будет рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения. Специалисты подумают, как его лучше упорядочить, сделать круговым, например.

Светлана: Очень хотелось бы узнать, когда же на маршруте № 16 будет порядок? Ожидание долгое, в маршрутку народ набивается просто битком.

Владислав ШАПША: Светлана, Ваш вопрос - один из первоочередных, который нужно решить. Именно для этого мы провели конкурс на создание нового проекта маршрутной сети города, а компания-победитель разработала этот проект и представила на широкое общественное обсуждение.

Прошу Вас изучить его (он выложен на сайте Администрации) и обязательно высказать свое мнение по электронной почте или по телефону до 25 ноября. Все вопросы и пожелания передадим разработчику на рассмотрение.

Евгений: Будет ли в Обнинске в этом году проходить традиционный турнир ветеранов волейбола памяти В. И. Лепендина?

Владислав ШАПША: Конечно, будет! В этом году турнир пройдет уже в 41-й раз, с 22 по 24 ноября. Приглашаю Вас, зрителей и болельщиков в спорткомплекс волейбольной школы Александра Савина и в ФОК ОНПП «Технология» посмотреть матчи, поболеть за команды.

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