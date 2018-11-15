Депутаты Горсобрания поведали о «хотелках»

14 ноября в городское Собрание поступил главный финансовый документ, по которому нам предстоит жить в следующем году, - бюджет. Несмотря на то, что у избранников народа не еще было времени детально проштудировать нормативный акт, они поделились своими идеями по поводу расходования финансов.

ПРЕФЕРЕНЦИИ НАДО ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Депутаты не скрывали, что у каждого из них есть близкая сфера, интересы которой они и лоббируют из года в год. Так, например, Юрий ФРАЙ на протяжении многих лет отстаивал вопросы финансирования образования и детского спорта и не намерен сворачивать с этого пути.

- Каждый год я хочу, чтобы больше денег выделялось на ремонты детских учреждений. Они в этом нуждаются, несмотря на то, что проходят по «скрипучей» норме, - говорит Юрий Владимирович.

Сэкономить Фрай предлагает на «благах» дружинников и казаков, хотя есть и другие мелочи, которые выливаются в круглые суммы.

Я бы проштудировал деятельность «Оздоровительных бань», - объясняет свою позицию депутат. - Иногда давать надо преференции не всей организации, а точечно, потому что предприятие успешно занимается коммерческой деятельностью.

БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ И БОЛЬШЕ РЕМОНТИРОВАТЬ

Заместитель председателя бюджетного комитета Вячеслав НАРУКОВ призывает не экономить на чем-либо, а наоборот, стараться больше зарабатывать. Причем тратить эти деньги на материально-техническое оснащение учреждений

- Надо видеть состояние обнинских библиотек, в том же Доме ученых необходимо осваивать площади, которые переданы «Росатомом», - говорит Вячеслав Владимирович. - У нас ряд зданий требует внимания, и его через поддержку из бюджета, на мой взгляд, уже пора начинать оказывать, потому что нельзя, чтобы в таком состоянии находилось имущество.

Член комитета по ЖКУ Евгений ХАЛЕЦКИЙ предлагает внести изменения в близкую ему отрасль. Евгений Вячеславович считает, что необходимо увеличить расходы на ремонты территорий по линии ТОС, раз уж эта программа так хорошо себя зарекомендовала. А вот средства на существование самих общественников распределять либо по конкурсу, либо упразднить их вообще.

Кроме того, Халецкий предлагает увеличить финансирование МП«СК «Квант», чтобы спортплощадки во дворах, за которые отвечает предприятие, все-таки начали функционировать.

Еще депутат хочет пересмотреть работу «аварийки», создав вместо нее единый call- центр, который будет функционировать в рабочее время.

- Сейчас если где-то порыв на магистрали, жители звонят в управляющую компанию, «Теплосети», «Водоканал», администрацию, то есть всех поднимают на уши, - объясняет парламентарий.

В предложенном Халецким варианте управляющие компании и ресурсники смогут отказаться от своих диспетчеров, заплатив за работу call-центра. Такое ноу-хау, считает он, будет выгодно как коммунальщикам, так и горожанам.

По заверениям депутатов, в «парламенте» собрались люди абсолютно разных профессий, но они постараются действовать не как лебедь, рак и щука, а решить вопросы в разных отраслях городского хозяйства, объединившись.

Евгения НИКИТИНА

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