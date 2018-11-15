Мэрия открестится от неубранных дворов?

На предстоящем заседании Горсобрания депутаты должны утвердить обновленные Правила благоустройства. Теперь многолетняя дилемма - кто должен убирать дворы: город или управляющие компании, будет снята. Еще зимой администрация наукограда обратилась к депутатам Заксобрания с просьбой конкретизировать нормативные акты, и сейчас Обнинск стоит на пороге принятия решения, о котором говорили давно. С декабря за уборку дворов целиком и полностью ответят управляющие компании.

Станут ли дворы предстоящей зимой чище, и какие проблемы прогнозируют коммунальщики и администрация, выясняли журналисты нашего еженедельника.

«ПРОБУКСОВОК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ»

Около года ушло на подготовку документации. В феврале обнинская власть выступила с инициативой, накануне каникул в региональном парламенте внесли изменения в соответствующий закон, после чего все лето ушло на разработку схемы каждого двора.

Причем те, кто стоят по другую сторону баррикад, руководители управляющих компаний, отмечают, что этот вопрос на бумаге проработали на сто процентов. И так называемых ничейных территорий, к счастью, в городе не появилось.

20 сентября план представили на суд жителей, внесших свои коррективы.

- Чаще всего поправки были обоснованными, - комментирует ситуацию начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА. - Жители ряда дворов попросили изменить конфигурацию прилегающих территорий, потому что люди исторически ими пользуются.

Большинство предложений горожан касались площади дворов, хотя некоторые жители ставили под сомнение законность самого процесса и перекладывания на плечи собственников расходов за уборку территорий.

На сегодняшний момент все разногласия остались позади, и вопрос, примут или нет депутаты эти изменения Правил благоустройства, не стоит. Конечно же, новые нормы будут утверждены. Причем в администрации ожидают, что механизм сразу заработает как часы.

- Необходимо помнить, что это восстановление исторической справедливости. Можно открыть любой технический паспорт на многоквартирный дом советского времени, где за ним были определены достаточно большие территории, - говорит Анна Валерьевна.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

А опытные коммунальщики в один голос уверяют, что главная трудность, с которой столкнутся управляющие организации, заключается в вопросе: за чей счет банкет? По словам директора УК «Быт-Сервис» Вадима КАЦА, многие рассчитывали тариф, исходя из межевания «под отмостку», с введением новых правил территория увеличится, и соответственно, работы у дворников прибавится. А убирают дворы сотрудники часто по совместительству, поэтому лишняя нагрузка им попросту не нужна.

- Если раньше люди работали в двух-трех местах, то теперь им придется трудиться на одном месте, так как объем увеличивается, и естественно, они захотят, чтобы потерь в заработной плате не было, - уверен Вадим Львович.

Согласна с коллегой по цеху и директор УК «УЖКХ» Мария АКУЛИЧЕВА. Она уверяет, что в ее управляющей компании переход на новые правила пройдет безболезненно, однако перемен в уборке снега, на которые так надеются горожане, тоже ждать не стоит:

- Если все будет за счет людей, то нужно поднимать тариф, собирать собрание собственников и голосовать, а население, сами знаете, даже увеличение на пятьдесят копеек с квадратного метра не принимает, - говорит Акуличева. - Может быть, из управляющих компании кто-то решится на это, а другие пустят все на самотек, но в любом случае все в деньги будет упираться.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Да и новая техника у коммунальщиков тоже вряд ли появится. И дело здесь вовсе не в дороговизне.

- К примеру, УК «Быт-Сервис» обслуживает 50 домов. Предположим, решим мы купить трактор, заплатим за него порядка полутора миллионов рублей, а для того, чтобы очистить им все дворы от снега, нам потребуется дней десять, - приводит свои аргументы Вадим Кац.

Поэтому, по словам Вадима Львовича, управляющие компании и заключают на зиму договоры с несколькими подрядчиками, чтобы можно было ускорить процесс уборки.

Однако в администрации в эти тонкости вдаваться не намерены. Управляющие компании должны работать в соответствии с новыми правилами и убирать дворы, в противном случае последуют штрафы.

- В законодательстве предусмотрено участие собственников, в том числе и финансовое, в содержании прилегающих территорий, - говорит Анна Еремина. - Решение может быть и таким, что люди будут выходить с какой-то периодичностью на субботники и убирать свой двор, ну а те работы, которые необходимо выполнять регулярно, это конечно должна делать управляющая или обслуживающая организация.

Уже понятно, что все это станет поводом для коммунальщиков еще раз поднять вопрос увеличения тарифов, только хотелось бы, чтобы за этим последовало и улучшение обслуживания.

Тимофей КОМИССАРОВ

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