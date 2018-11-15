Коммунальный поединок

ГЖИ опять не встала на сторону жильцов.

В одном из прошлых номеров газеты мы публиковали статью о проблемах взаимоотношений жителей дома № 2/4 по проспекту Ленина и их УК - ООО «Управляющая компания».

Речь шла о том, что жильцы не согласились с навязанным им тарифом за ремонт и содержание жилья. Поэтому провели общее собрание, на котором утвердили свой тариф.

Но коммунальщики людей проигнорировали: они решили с 1 декабря расторгнуть с собственниками договоры, а пока что присылают им квитанции с теми суммами, которые утвердили сами. Мы выяснили у оппонентов, чем они руководствуются в своих действиях.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

Что примечательно, обе стороны ссылаются на Жилищный кодекс. Только доводы у всех свои. Член Совета дома Галина КОНОВАЛОВА рассказала, что представители управляющей организации прислали каждому собственнику письмо с уведомлением об отказе с ним сотрудничать. Жители в свою очередь направили ответные послания с требованиями «отменить незаконный тариф» и провести перерасчет в рамках существующего договора обслуживания.

- Согласно Жилищному кодексу, ООО «Управляющая компания» должна быть оштрафована за то, что установила тарифы без согласования с собственниками. Мы сейчас ждем от них ответ, а после будем обращаться в суд, - сообщила Галина Федоровна.

При этом квитанции приходят с указанием тарифа, устраивающего управляющую компанию, а жители оплачивают эти услуги по старому тарифу. В итоге у людей образовалась задолженность, которая с каждым месяцем будет расти.

Горожане осознают, что судебные разбирательства предстоят нешуточные. А это отнимет еще и массу душевных сил, которые им никто никогда не компенсирует.

Комментарий исполняющего обязанности начальника Государственной жилищной инспекции по Калужской области Николая БУРГАНОВА нас несколько удивил. Чиновник заявил журналистам, что жители Ленина 2/4 были на приеме у руководителя ГЖИ, и его разъяснения их удовлетворили. Сами жильцы утверждают обратное. Более того, Галина Коновалова осталась недовольна итогами этой встречи.

- Но вы же понимаете, что эти услуги не могут стоить копейки, - объясняет и.о. начальника ГЖИ Бурганов. - Иначе управляющие компании будут работать себе в убыток.

Чиновник повторил эту фразу как заученную. Конечно, когда все вокруг дорожает, не дешевеют и услуги ЖКХ. Вот только почему-то никто не берет в расчет, что население не хочет переплачивать в два или три раза. И это вполне справедливое желание. Если, скажем, колбаса в магазине стоит 200 рублей, вряд ли ее станут покупать за 500. И даже в условиях рыночной экономики эти правила работают.

КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ?

Представители ООО «Управляющая компания» тоже дали газете свои пояснения по поводу сложившейся ситуации. Заместитель директора Владимир ДЕМЧЕНКО прислал нам письмо, в котором рассказал, что управляющая компания обратилась к собственникам с предложением повысить тариф на ремонт и содержание жилья еще в начале июля текущего года. Но в связи с отсутствием кворума очное голосование было признано недействительным.

Затем жители провели очно-заочное голосование и, якобы, стороны сошлись на цифре в 21 рубль 94 копейки. После инициативной группой было проведено еще одно собрание, участники которого приняли тариф 19 рублей 94 копейки, не поставив в известность УК.

- Учитывая, что последнее повышение данного тарифа было 01.03.2014 года, а за прошедшее время изменилась не только стоимость расходных материалов, но и услуг, оказываемых сторонними организациями по обслуживанию общего имущества дома, принятый жителями тариф не позволяет содержать здание в соответствии с требованиями законодательства РФ, - написал в своем письме Владимир Петрович.

И мы бы с радостью в это поверили, если бы представители Совета вышеуказанного дома не продемонстрировали нам ранее все отчеты ООО «Управляющая компания» за несколько лет, которые говорят о том, что сумма собранных с жильцов средств значительно превышает затраченное на обслуживание. В итоге около 163 тысяч рублей остались неизрасходованными. И ни одна инстанция не может дать ответ: куда делись эти деньги? - возмущаются жильцы.

Можно долго рассуждать на тему неправильно проведенного собрания, говорить о том, что все кругом дорожает, и тариф нужно срочно повышать. Но ответа, куда «испарились» неизрасходованные деньги, не было и нет.

Жители готовятся к судебному процессу, а параллельно они обратились в другую управляющую компанию с предложением принять их дом на обслуживание. Согласия коммунальщики им пока не дали.

Инна ЕМЕЛИНА

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