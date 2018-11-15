Чёрный юмор обнинского здравоохранения

Наконец-то стало ясно, почему так печально в Обнинске со здравоохранением. Оказывается, наукоградцев решили осчастливить Центром по забору органов для дальнейшей трансплантации. Отвыкшие от внимания Минздрава жители Обнинска с подозрением отнеслись к новой инициативе и стали упражняться в образчиках чёрного юмора.

ЗАБОР ДОНОРСКИХ ОРГАНОВ В ОБНИНСКЕ

Как стало известно на прошлой неделе, законопроект по забору органов проходит последнее согласование в Госдуме. И пока всё идёт к тому, что желающие смогут презентовать свои органы человечеству для дальнейшего использования.



Минздрав России предложил утвердить список учреждений, которым будет разрешено проводить операции по забору органов у доноров, подготавливать их для последующей трансплантации, а также перечень организаций, которые могут делать операции по трансплантации органов.



Проводить операции планируется в НМИЦ радиологии.



Конечно, жители наукограда не против прогресса, но учитывая то, что в городе граждан обслуживает ФМБА, а Минздрав прохладно реагирует на проблемы обнинской медицины, как-то всё это выглядит совсем не весело.



10 ЛЕТ НАЗАД ОТ НЕУГОДНОГО ВРАЧА МОЖНО БЫЛО УЙТИ

Хотелось бы, чтобы Минздрав озадачился не только забором органов у наукоградцев, но ещё и тем, чтобы эти органы были здоровы. Пока же жителям Обнинска приходится буквально штурмом брать оплот бесплатной медицины -поликлинику КБ №8.

Не успела заведующая учреждения Татьяна АРДАБАЦКАЯ отправиться в плановый отпуск, как её подчинённых тут же накрыло некое забытьё.

Пациентка поликлиники Элла М. обратилась в регистратуру с просьбой записать её на приём к терапевту. В просьбе этой ничего особенного нет, за исключением небольшой детали: 10 лет назад Элла отказалась от лечения участковой Б. и попросила прикрепить её семью к другому участковому врачу. Любому. Требование пациентки было продиктовано не капризом, а скандальной историей с её дочерью.

Врач Б. тогда не смогла распознать сахарный диабет. Естественно, Элла после этого засомневалась в квалификации специалиста и напомнила руководству поликлиники, что, по закону, она имеет право на замену участкового врача. Владимир НАВОЛОКИН, на тот момент Главврач КБ №8, дал соответствующие распоряжения, и последние десять лет семья Эллы имела счастье не лечиться у врача Б.

Но в нынешнем ноябре пациентке снова пришлось обратиться к терапевту.

СЕГОДНЯ ВРАЧЕЙ И РЕГИСТРАТОРШ НЕ ВЫБИРАЮТ

- Сотрудник регистратуры на слова о том, что пациентка «прикреплена» к другому терапевту отреагировала неадекватно, - говорит женщина. - Не удивительно, что регистратор не знает законов, даже касающихся медицины. Возможно, там, где барышня училась, эти предметы не преподавали. Но кто-то должен был научить сотрудника разговаривать с людьми? Или так нынче принято избавляться от больных? Похлеще, чем в лихие девяностые.

Для начала пациентка попыталась найти на сайте электронную очередь. Её не оказалось.

- Пока электронной очереди у нас нет, - призналась заместитель заведующей Наталья БАХУС. - Но у нас есть колл-центр.

Название звучит по-новому, а действовать приходится по старинке: звонить по телефону.

Телефонная барышня-регистратор категорически отказалась записывать пациентку под предлогом того, что она прикреплена к врачу Б.

- Я десять лет хожу к другому доктору, - удивилась Элла. - У меня и письмо есть, ещё 24 апреля 2008 года датировано, подписано Наволокиным.

- Нельзя. По участку вы находитесь у терапевта Б.

- Но у меня нет оснований думать, что за десять лет врач Б. стала более внимательна к пациентам, - возразила пациентка.

- Я не могу Вас записать. У вас должна быть отметка в карте. Звоните начальству. Ардабацкой. Если она разрешит, тогда запишу.

Пациентка попыталась узнать имя телефонной феи, но получила ответ:

- Наталья.

- Фамилия у Вас есть?

- Наталья.

- Фамилия есть?

- Нет. Начальство меня знает. Звоните. Только у них обед до двух.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ФМБА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПАЦИЕНТЫ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ К ВРАЧУ?

После двух часов заведующей Ардабацкой в кабинете не оказалось, а секретарь бодро ответила, что та в отпуске. Заменяет заведующую её заместитель Наталья БАХУС. Но она будет после трёх часов.

И. о. заведующей подтвердила, что пациентка должна была настоятельно потребовать, чтобы в её карту поставили какую-то отметку или пометку, или ещё какой-то знак.

- Откуда пациенты могут знать, какие записи или символы должны быть в карте? Огласите весь список того, что я ещё должна потребовать, чтобы попасть на приём к терапевту, - попросила Элла.

Напомним, что все эти разговоры пациентка вела с повышенным давлением, собственно из-за которого и пыталась прорваться к врачу. Но в поликлинике вели битву с больным человеком и даже не пытались помочь.

- Каким законом регламентировано то, что в карте должна быть отметка, в случае, если пациент прикреплён к другому участковому? - спросили мы заместителя заведующей.

- Это наши внутренние правила, - вежливо и любезно сообщила Наталья Ивановна. - Они законом не регламентированы. Но в карте должно быть согласие другого врача.

- И десять лет никому не было дела до того, что правила внутреннего распорядка не выполняются? - поинтересовались мы.

- Да, - призналась Наталья Бахус.

ПОЧЕМУ МЕДИКИ ТАК СЕБЯ ВЕДУТ?

В конце концов пациентка талон получила: на среду. Напомним, что прорваться к терапевту женщина пыталась еще в понедельник. И после беседы с сотрудниками поликлиники она, в довершение к повышенному давлению и простуде, практически потеряла голос.

Если учесть, что Элла М. работает учителем и до общения с медиками была в состоянии вести уроки, а после беседы уже нет, возникает вопрос: в чём смысл работы сотрудников данного учреждения?

Судя по тому, что перед пациенткой никто извиняться за причинённые неудобства не собирался, вероятно, такой стиль работы стал абсолютно стандартен для КБ №8.

Рената БЕЛИЧ

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