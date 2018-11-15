В наукограде - маршрутная лихорадка

Несколько недель назад в Обнинске наступила ситуация, к которой город оказался не готов. Смерть одного из перевозчиков, который обслуживал ряд направлений, поставила администрацию перед дилеммой: де-юре маршруты под номером 9, 15 и 23 должны были перестать функционировать, а по факту выяснилось, что в этом случае ряд микрорайонов города останется без общественного транспорта. Но оказалось, что это было лишь начало истории.

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Управление потребительского рынка, транспорта и связи тут же распространило информацию о прекращении перевозок по этим маршрутам, но транспортные средства продолжали ездить как ни в чем не бывало, а контролирующие органы их в упор не видели.

С десятого ноября начинали действовать новые правила игры - маршрутка под номером двенадцать должна была снять напряжение, которого не существовало. Траектория движения перевозчиков изменилась, и вместо того, чтобы заворачивать на Энгельса, они должны были идти по большому кругу - прямо по проспекту Маркса, поворачивая на улицу Калужскую.

- К нам обратился перевозчик, который работает на 12 маршруте, с просьбой об изменении траектории движения. Комиссия рассмотрела такую возможность, и схему пересмотрели, - комментирует ситуацию вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ.

В минувшую субботу горожане оценили нововведение, однако уже во вторник транспорта по двенадцатому маршруту не было вообще.

- Вопреки вашей новости о том, что маршрутки 9 и 15 исчезнут, а 12-й маршрут изменит траекторию своего движения, случилось ровно наоборот. 9 и 15 как ездили, так и ездят, а 12 пропал совсем. С 51 микрорайона утром не уедешь, - возмущались обнинцы.

Не легче было и тем, кто добирался вечером от остановки «Белкинский овраг», горожанам приходилось по двадцать минут мерзнуть на холоде, а потом как селедки в бочке толкаться в прибывшей «двойке».

- Да двенадцатый маршрут бастует из-за того, что их заставили ездить по-другому, - высказывали свои предположения одни пассажиры.

- Вы что, разве не читали, что в Обнинске в четыре раза сократится количество маршруток? - вторили им другие. - Вот вам, пожалуйста, посмотрите, как это будет.

По словам Геннадия Ананьева, у предпринимателя попросту возникли трудности с наемными перевозчиками. Еще бы им не возникнуть. Можно представить, как обрадовались рядовые водители, когда их вместо хлебной улицы Энгельса перебросили на пустынную Калужскую.

«Я НЕ МОГУ ЭТО КОММЕНТИРОВАТЬ»

За комментариями по данной проблеме мы обратились непосредственно к перевозчику - Анатолию ДАВИДЕНКО. Но он предпочел «спрятать голову в песок».

- Анатолий Николаевич, а что произошло, почему во вторник двенадцатый маршрут не ходил, горожане это сразу заметили? - поинтересовались журналисты.

- Не знаю. Все ходили.

- 13 ноября было однозначно меньше транспортных средств, у вас все они вышли на линию?

- Я не знаю. Никаких заданий и рекомендаций не было, - не сдавался Давиденко.

- А нам в администрации сказали, что ваши водители не совсем довольны измененным маршрутом, - продолжали журналисты.

- Я не могу это комментировать.

- Почему?

- Без комментариев, - резюмировал Давиденко.

Этот транспортный коллапс происходил параллельно с обсуждением новых схем проезда городского транспорта. Разработчики новых маршрутов предлагают упорядочить движение и увеличить интервалы между прибытием транспорта. Например, «двойку» и «тройку» придется ждать по десять-пятнадцать минут. К чему приведет такое ноу-хау, обнинцы смогли ощутить уже на этой неделе.

К слову, есть в измененной схеме и выпавшие направления, например, доехать от «Колизея» до «Музыкальной школы» станет попросту не на чем. Так что новые маршруты, безусловно, нужно дорабатывать. Пока что они мало чем отличаются от существующих. Впереди еще много дебатов, и хочется надеяться, что администрация услышит недовольства жителей, пользующихся общественным транспортом.

Евгения НИКИТИНА

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