В лабиринтах пенсионной системы

Сегодня тема пенсий является одной из самых «горячих». Причем обсуждают ее все поколения, даже те, кому еще нет и тридцати. Вопросов у людей много, но ответы всегда хочется получить от компетентных источников. Сегодня гость номера - начальник межрайонного Пенсионного Фонда Ирина КУЛИКОВА.

У ОБНИНСКОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА РАБОТЫ ПРИБАВИЛОСЬ

- Ирина Владимировна, поясните, пожалуйста, почему изменилось название обнинского отделения Пенсионного фонда? С чем связано то, что он теперь не городской, а межрайонный?

- Не так давно, а именно 5 июля текущего года, нас реорганизовали. И теперь в структуру управления, помимо города Обнинска, входят клиентские службы Боровска, Балабанова, Жуковского района, Кременок, Тарусы и поселка Ферзиково.

- Неужели жители этих населенных пунктов для оформления пенсий и пособий теперь должны ехать в наукоград?

- Совсем не обязательно. Территориально они обращаются в Пенсионные Фонды по месту жительства, но все их документы теперь обрабатываются у нас. Граждан это никак не затрагивает, а вот работа нашего управления значительно усложнилась.

- И как теперь - справляетесь со своими задачами?

- Я считаю, что показателем качества работы управления Пенсионного Фонда является своевременное назначение и выплата пенсий. С этим у нас все в порядке. Хотя работы очень много. Мы ведь назначаем пенсии не только россиянам, но и гражданам бывших союзных республик, получившим статус постоянно проживающих на территории Российской Федерации. У них на родине в таких случаях выплаты прекращаются, а у нас - назначаются. Так что дел у сотрудников невпроворот.

НАКОПЛЕНИЯ НИКУДА НЕ ПРОПАДУТ

- И все-таки людей волнуют конкретные цифры. Какой сейчас средний уровень пенсии в Калужской области и конкретно в Обнинске?

- Уровень средней пенсии в наукограде сейчас превышает областной показатель. Если в городе он составляет 14 тысяч 400 рублей, то в регионе в целом - 14 тысяч ровно. Объяснить это можно тем, что и зарплаты в Обнинске выше, чем в районах.

- Какие показатели сейчас влияют на размер пенсии?

- Очень важен стаж работы, но в большей степени сумма пенсии зависит от размера заработка, а соответственно - от взносов, которые выплачиваются на счет по системе обязательного пенсионного страхования.

- А что сейчас стало с так называемой накопительной частью пенсии?

- Взносы на накопительную часть пенсии заморожены. Теперь она уже не формируется работодателем. В настоящее время все ранее собранные накопительные взносы хранятся в тех финансовых институтах, куда их направили работники в целях инвестирования. Так что они никуда не пропали. Эти деньги при назначении пенсии можно будет получить как единовременную выплату, либо в качестве срочной выплаты в течение десяти лет. Но, закон еще может измениться, поэтому, думаю, что со временем появятся и другие варианты использования этих средств.

НЕМНОГО О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

- Ирина Владимировна, тему повышения пенсионного возраста мы обойти не можем. С какого года он будет повышаться?

- Закон уже окончательно принят. Для мужчин установлен пенсионный возраст - 65 лет, для женщин - 60. Повышение начнет действовать с 1 января 2019 года. И оно будет плавным, продлится десять лет - до 2028 года.

- В каком году родились те, кого затронет эта реформа в первую очередь?

- Она затронет мужчин 1963 года рождения и женщин - 1968-го. Обе эти возрастные категории выйдут на пенсию в 2028 году.

- В народе бытует недовольство по поводу того, что неработающим гражданам государство тоже выплачивает пенсию - социальную. Она меньше средней по региону или по муниципальному образованию, но все-таки людям обидно: человек вообще не работал, а пенсию ему назначают. Считаете ли вы это справедливым?

- Я работаю в соответствии с существующим законом и его не обсуждаю. Но следует знать, что те, кто никогда не работал, выходят на пенсию на пять лет позже положенного по возрасту срока. В случае, если у человека нет трудового стажа и он продолжает сидеть дома, ему положена ежемесячная пенсия в размере прожиточного минимума пенсионера. На сегодня эта сумма составляет восемь тысяч 547 рублей.

- Пенсионная реформа этой категории граждан коснется?

- Конечно. Их срок выхода на пенсию опять же увеличится на пять лет. Для мужчин - в 70 лет, для женщин - в 65.

- А как быть, если человеку, скажем, пока нет 60, а он в силу плохого здоровья работать уже не в состоянии?

- У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, есть право обратиться в медицинское учреждение за установлением инвалидности. При положительном решении они получают право на пенсию по инвалидности. И это независимо от возраста. Данная льгота сохраняется в полном объеме.

ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ, ПЕНСИЯ - БЕЗ ИНДЕКСАЦИИ

- Сейчас много разговоров ведется по поводу работающих пенсионеров. Какие льготы теряет эта категория граждан? Пенсию они получают или нет?

- Они ее получают. Но если в стране происходит очередная индексация, им продолжают выплачивать пенсию по старым расчетам. То есть индексация работающих пенсионеров не затрагивает.

- А если, скажем, человек уволится, он сможет получить эти недостающие суммы индексации?

- Задним числом не может. Но с момента увольнения ему уже будут выплачивать пенсию с учетом ранее произведенного повышения.

- Много в Обнинске работающих пенсионеров?

Их всегда было немало, но после принятия закона об отмене индексации, многие уволились и теперь работают без оформления трудовых договоров. Но опять же, судить об этом мы может только по неофициальной информации.

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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