Пока общественники думают о народе, горожане ночами стоят в очередях

В конце сентября в Обнинске прошло тайное заседание Общественного совета при Клинической больнице №8, о котором жители узнали постфактум. Ряд депутатов, входящих в эту структуру, а также директора градообразующих предприятий взялись разрулить проблемы бесплатной медицины.

Первое заседание было организационным, а второго за два месяца так и не последовало. Если такими темпами общественники будут решать вопрос, то ждать изменений в лучшую сторону в медицинском обслуживании обнинцам предстоит не годы, а десятилетия.

«КРАЙНИЙ СРОК - ПОЛШЕСТОГО УТРА»

Казалось бы, здравоохранение в наукограде уже давно достигло своего дна, но оно продолжает стремительно падать все ниже и ниже. О трех бригадах Скорой помощи на стотысячный город не говорил только ленивый. Чтобы не смотреть, как родственники умирают буквально у тебя на глазах, многие обнинцы, услышав, что помощи придется ждать долго, сами везут больных в приемное отделение. Однако это лишь часть истории.

- Недавно я к окулисту записывалась, и по незнанию пошла в четверг в шесть утра, - рассказывает о своих мытарствах Ирина М. - Оказывается, у нас запись только два раза в неделю проходит - в пятницу и в понедельник, и первые люди, которые хотели попасть к специалисту на прием, заняли очередь в половине четвертого ночи. В шесть утра, если прийти, то записаться уже не получится, половина шестого - крайний срок.

Казалось бы, непаханое поле для общественников, бери и решай, раз уж взялся за здравоохранение. А иначе зачем тогда Общественный совет при КБ №8?

- У нас на повестке три темы: первая - модернизация поликлиники в рамках проекта «Бережливая поликлиника», далее ситуация и меры, принимаемые для улучшения работы Скорой помощи, и третья тема - ликвидация дефицита кадров в педиатрии, - бодро рапортует депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР повестку ближайшего заседания Общественного совета при КБ №8.

ВМЕСТО ДЕЛ - ОДНИ ПЛАНЫ

Причем, по словам председателя структуры, которым является Скляр, уже известна тема третьего заседания общественников. Пройдет оно в январе-феврале и будет посвящено закупкам оборудования. Казалось бы, что смогут сделать члены совета, когда медтехнику уже приобретут?

- Наша задача - посмотреть, как будет организована деятельность, каким образом планируют вести инструктирование персонала, - пояснил Геннадий Иванович.

В отличие от общественников, губернатор Калужской области предложил конкретные действия по улучшению работы Скорой помощи. Анатолий Дмитриевич считает, что в регионе должна быть единая диспетчерская служба, которая будет координировать эти вызовы. Причем, она будет охватывать и первый наукоград тоже.

Кроме того, ходят слухи, что в ФМБА тоже рассмотрят вопрос изменения работы подразделения, переведя его в непосредственное подчинение столицы. Таким образом, зарплата врачей вырастет, и вопрос дефицита кадров будет решен.

Только вот какое отношение ко всему этому имеют общественники - для горожан так и остается загадкой.

Евгения НИКИТИНА

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