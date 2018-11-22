В Заксобрании расширили Обнинск

На состоявшейся 22 ноября Сессии Законодательного Собрания Калужской области решался животрепещущий для Обнинска вопрос - расширение границ города. К этому решению шли долго и мучительно. Сначала расширяться не хотели жители первого наукограда, потом против этих планов высказывались те, кто проживал в Боровском районе. В марте прошлого года стороны все-таки пришли к консенсусу, однако сама процедура затянулась еще на год.

«Я РАД ТАКОМУ ФИНАЛУ»

К территории Обнинска присоединится деревня Белкино и ряд земель сельхозназначения Совхоза «Боровский». Теперь уже можно смело сказать, что в вопросе расширения границ поставлена точка.

Депутат Заксобрания Олег КОМИССАР активно участвовал в этом процессе еще семь лет назад, когда эту тему поднял губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, и два с половиной года назад, когда процесс вошел в активную стадию.

- Конечно, я удовлетворен, - не скрывает парламентарий. - Работа была проделана очень сложная, я ездил и в Совхоз «Боровский» с людьми встречался, многое им разъяснял, так как у населения был ряд недопониманий, и я рад, что мы пришли к такому финалу.

Расширение границ даст Обнинску перспективу для развития, а присоединенным территориям - возможность решить наболевшие проблемы, например, дорожную.

- Не надо думать, что это какие-то отдаленные районы, те же дома по улице Белкинской раньше не входили в черту города.

Причем многие обнинцы уже давно живут за городской чертой, а теперь у администрации появится возможность регулировать те же вопросы транспортного сообщения.

ДОЛОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКУ

Долгожданным назвал этот момент и Глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН:

- Если бы мы раньше это сделали, возможно, Обнинску удалось бы избежать уплотнительной застройки. На новых территориях можно было бы возводить коттеджи, автостоянки и размещать наукоемкие производства. В будущем это станет возможно.

Ни для кого не секрет, что многие земли соседи уже успели распродать, поэтому обнинской власти пришлось договариваться с собственниками.

Владимир Васильевич уверен, что присоединение новых территорий благоприятно скажется на приросте населения Обнинска. Однако коренным жителям беспокоиться не стоит, этот процесс вряд ли будет стремительным.

Окончательное утверждение границ состоится во вторник, 27 ноября в Горсобрании Обнинска.

Тимофей КОМИССАРОВ

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