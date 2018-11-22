Фантазии чиновников, или полетят ли по городу диваны?

На этой неделе обнинские депутаты горячо обсуждали дополнения в Правила благоустройства и озеленения территории города. В частности, эта тема была поднята на совместном заседании комитетов по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике. В ходе дискуссии народные избранники даже пошутили и посмеялись.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗВАЛИ ВЫХОДИТЬ НА СУББОТНИКИ

Представители коммунального сектора городской администрации предложили утвердить проект схем границ прилегающих к жилым домам территорий, что в дальнейшем позволит определить, кто является ответственным за их благоустройство. Делается это для того, чтобы в городе больше не было так называемых бесхозных участков, которые никто не убирает. Теперь данные функции возложат на управляющие компании.

По этому поводу прошли общественные обсуждения на сайте мэрии. Поступило много предложений, и все они были рассмотрены. Из них в итоге было принято 13 и отклонено 9.

Как было отмечено выступающими, проект для нашего города является инновационным. Подготовленные схемы предлагается утвердить на три года. Но в течение этого времени будет возможность вносить в документ корректировки.

В адрес начальника управления городского хозяйства Анны ЕРЕМИНОЙ от избранников народа поступило несколько вопросов. Так, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Константин ПАХОМЕНКО уточнил, за чей счет будут содержаться объекты, и не появится ли в квитанциях жителей отдельной строчки «благоустройство земельной территории».

- Если такого решения собственников не будет, эта строка появиться не может, - ответила Анна Валерьевна.

Она также отметила, что и сами жители могут принять участие в наведении порядка на прилегающему к их дому двору. Почему бы не выйти всем домом на субботник? Хотя бы два раза в год: весной и осенью.

ДЕПУТАТЫ ОПАСАЮТСЯ НЕРАЗБЕРИХИ

Также депутаты высказали предположение, что в процессе реализации этого нового проекта будет возникать некоторая путаница в разделении границ, а представители нерадивых управляющих компаний еще и будут заниматься мелким жульничеством: носить мусор со своих территорий на соседние. В качестве примера был приведен выброшенный старый диван, который может потом «кочевать» с одной контейнерной площадки на другую.

Анна Валерьевна выразила надежду, что жители Обнинска - люди культурные и не допустят такого.

- Диваны должны своевременно вывозиться, а не летать по внутридворовым пространствам, - подчеркнула она.

Еремина под смех собравшихся даже позволила себе немного пофантазировать, выбрав для этого объектом директора одной из управляющих компаний города:

- Не могу себе представить, как Вадим Львович КАЦ несет диван вместе со своим сотрудником НЕМЧЕНКО на другую территорию.

А депутат Алла КОСИНСКАЯ выразила благодарность сотрудникам администрации города за проделанную работу. Она высказала пожелание о том, что после утверждения данного проекта решения, в СМИ необходимо дать дополнительную информацию о том, где конкретно проходят границы территорий.

Инна ЕМЕЛИНА

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