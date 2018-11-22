Новое хуже старого?

Лифт на Ленина, 224 застрял на третий день работы.

В этом году горожане очень остро ощутили на себе проблему замены старого лифтового оборудования на новое. Те, в чьи дома пришел капитальный ремонт, счастливчиками себя не считают. Оно и понятно, людям больше двух месяцев приходится взбегать на последние этажи по лестнице. А это испытание не всем по силам. В администрации говорят, что все проблемы со сроками сегодня обусловлены тем, что в областных структурах попросту нет необходимого количества специалистов, чтобы оперативно вводить в эксплуатацию новые лифты. Но и жители тех домов, где устройство уже запустили, боятся пользоваться подъемниками.

«КАК ДЕТЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?»

Свою историю рассказали журналистам жители Ленина, 224. Больше двух месяцев люди ждали пуска лифта, и в середине прошлой недели он «ожил», а в пятницу там уже застрял человек.

- Я из магазина шел с полными пакетами домой, оказалось, что лифт застрял, и знакомая целый час там просидела, - рассказывает житель дома Ринат П. (имя изменено - прим. авт.) - Там даже кнопка вызова диспетчера не работает, женщина потом мужу позвонила, пришел монтер и ее освободил.

Мужчина не стал скрывать, что став невольным свидетелем ситуации, решил подниматься на девятый этаж пешком даже с тяжелыми сумками. Мол, так надежней будет, и, возможно, быстрее. Однако с тех пор ему не дает покоя ряд вопросов:

- А как детям пользоваться этим оборудованием? Хорошо, взрослый человек застрял, смог собраться, позвонил родственникам, а если бы это был ребенок? Я вообще не понимаю. зачем эту замену делали. Старый лифт нормально работал, и таких проблем с ним не было.

КОМУ ЧАС, А КОМУ - НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Как пояснил журналистам директор компании «РусЛифт-Обнинск» Роман АНЦИФЕРОВ, процедура ввода в эксплуатацию попросту исключает отсутствие связи с диспетчером.

- Монтажники доделывают лифты, приходят механики и озвучивают свои замечания, которые надо устранить. После чего инженерный центр проводит испытания. К визиту этих специалистов все узлы должны работать, в том числе и диспетчерская связь. Без этого подъемник не пройдет техосвидетельствования, - рассказывает Роман Георгиевич.

И все же, чтобы быстрее пройти формальности, ремонтники, закончив техническую часть, стараются запустить лифты, чтобы облегчить жизнь горожанам, а благоустройство оставляют на потом.

- Здесь и мог закрасться пресловутый человеческий фактор, когда ту или иную систему для удобства отключили, а потом попросту забыли подсоединить провода, - не исключают жители.

Однако проверив журнал, лифтовики озвучили свою версию развития событий.

- В 16:18 была зафиксирована заявка «Вызов из кабины», сигнал прошел, хотя микрофон работал некорректно и шумел, его уже заменили, - объясняют в «РусЛифте». - В 16:34 механик приехал по адресу, в кабине людей не было, а лифт находился в рабочем состоянии.

Кто прав в этой ситуации, выяснить сложно. Могли ли женщине, запертой в четырех стенах, без малого двадцать минут показаться часом? Да, легко. Особенно, когда находишься в неизвестности и не понимаешь, помогут тебе выбраться из застрявшего лифта или нет.

Могло ли у ремонтников расходиться слово с делом? Тоже вероятно. Зачем нагнетать ситуацию, если она уже решена?

ВСЕ ИСПРАВИТ ПРИВЫЧКА

Единственный лекарь в этом вопросе - время, - считают в «РусЛифте». Ремонтники вспоминают зашкаливающее количество звонков, которое на них обрушилось, когда в Обнинске несколько лет назад стартовала программа капитального ремонта, и начали менять подъемники. Сейчас это кажется смешным, но тогда горожане всерьез переживали.

- Поставили фотореверсы - датчики, реагирующие на движение, и пошел шквал звонков, что двери не закрываются, - вспоминает Роман Анциферов. - А люди просто заходили в лифт, вставали в проеме и думали, что механизм сломался. Здесь большую роль играет привычка.

Роман Георгиевич уверен, что через несколько месяцев горожане «подружатся» с лифтами, которые заменили в этом году. А профессионалы стараются работать на опережение, заранее готовясь к возможным поломкам.

- Здесь своеобразный привод дверей, и мы параллельно отрабатываем с заводом-изготовителем и наладчиками возможность оперативного исправления этой ошибки, - заверяет Анциферов.

Жителям же Ленина, 224 предлагают не бояться пользоваться лифтом. Руководство компании даже оставило инициативной группе свои личные контакты, чтобы в случае форс-мажора жильцы знали, что не остались один на один с проблемой.

Евгения НИКИТИНА

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