В наукограде грядут транспортные перемены

Виктор Жилкин:« Мы возлагаем большие надежды на новый конкурс по маршрутам».

Обнинск - один из немногих городов, где сохранилось муниципальное автотранспортное предприятие. Оно по-прежнему функционирует, перевозит льготную категорию граждан и, в отличие от частников-маршрутчиков, уже длительное время не повышает стоимость проезда в своих автобусах. Как сегодня выживает МП«ОПАТП»? Этот вопрос мы задали руководителю предприятия Виктору ЖИЛКИНУ.

ДОХОДЫ НЕ ПОКРЫВАЮТ РАСХОДЫ

Виктор Павлович заверил журналистов, что зарабатывает предприятие самостоятельно, и сразу перешел к цифрам. В настоящее время автопарк муниципалов-транспортников состоит из 34 автобусов, износ которых составляет 98 процентов. Цифра просто пугающая. При этом ежегодно расходует «ОПАТП» 85 миллионов рублей, а доход его составляет 30 миллионов. Это деньги, заработанные предприятием самостоятельно.

- Тратим мы в основном на топливо (18 с половиной миллионов) и на запчасти (17 миллионов). Около 22 миллионов 300 тысяч рублей уходит на уплату налогов. Немалые средства уходят и на заработную плату сотрудников, а также на содержание здания. А зарабатываем с трех направлений: с заказных перевозок и с ремонта техники сторонним компаниям, а также со сдачи в аренду нашей земли. Всего ее у нас 62 гектара, - рассказал Виктор Павлович.

Но расходы все равно превышают доходы, и выживает «ОПАТП» за счет того, что городская администрация покрывает убытки из бюджета. В этом году эта цифра составила 55 миллионов рублей.

Муниципальное предприятие несет всю социальную нагрузку, частные перевозчики брать на себя часть этого бремени желанием не горят. И, как считает Виктор Павлович, видимо, поэтому не спешат закупать валидаторы, которые «ОПАТП» приобрело в августе текущего года.

ЧАСТНИКОВ ОБЯЖУТ ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЬГОТНИКОВ?

Как пояснил Жилкин, валидатор не только выдает чек. Это своего рода счетное устройство, позволяющее фиксировать число пассажиров и их статус. Льготников он тоже отображает, и тем самым дает прозрачную финансовую картину перевозок в общественном транспорте.

Виктор Павлович признался, что был бы не против повышения стоимости проезда в городских автобусах. Так как сегодня предприятие не может позволить себе закупку нового транспорта и оборудования для его ремонта, а также привести в порядок здание.

При этом и льготные проездные для пенсионеров уже много лет продают по фиксированной цене - 200 рублей в месяц. А себестоимость их в четыре раза выше - 800 рублей.

- И что, надежды у вас никакой? - поинтересовались мы у Виктора Жилкина.

Оказалось, Виктор Павлович рассчитывает, что ситуацию поможет изменить новый конкурс по пассажирским перевозкам, который состоится в следующем году. Как известно, в настоящее время в городе разрабатывается новая маршрутная сеть, и занимается этим организация, выигравшая конкурс - фирма «Тенсилон».

После проделанной работы специалисты проинформировали, что Обнинску нужны 30 автобусов большой вместимости и 80 маршруток. Следует заметить, что сегодня в пассажирских перевозках задействовано порядка 300 микроавтобусов. При этом разработчики пришли к выводу, что из имеющихся сегодня в городе 20 маршрутов сохранить необходимо только 10.

- Они все просчитали, опросили жителей, посмотрели, сколько обычно людей стоят на автобусных остановках, - пояснил Виктор Павлович.

При этом он заметил, что жителей данные предварительные выводы экспертов совершенно не обрадовали.

- Сначала в обсуждениях обнинцы писали, что маршруток в городе слишком много, а теперь пишут, что сокращать их число не стоит, - отметил Жилкин.

Руководитель «ОПАТП» рассказал, что с очень большой долей вероятности по условиям предстоящего конкурса каждый перевозчик должен будет отправлять по конкретному маршруту определенное число больших автобусов и маршрутных такси.

По этой причине вряд ли предприниматели смогут взять на обслуживание больше одной маршрутной линии. Дело в том, что сейчас эти правила не работают. Автобусов в парке частников нет вообще, а число маршруток не регламентируется.

И второй важный момент: возможно, теперь и нашим бизнесменам от транспорта придется перевозить льготников. Мэрия возьмет на себя бремя покрытия данных расходов, но для этого перевозчикам придется-таки закупить валидаторы. А они этого, как показывает практика, не очень-то и хотят.

Так что уже в следующем году ситуация с общественным транспортом в городе может претерпеть кардинальные изменения. Станет ли пассажирам от этого лучше, покажет время. Но в МП «ОПАТП» ждут эти перемены с большой надеждой.

Инна ЕМЕЛИНА

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