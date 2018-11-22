Давайте поуточняем

В начале отопительного сезона много вопросов и критики возникает у горожан в адрес муниципального предприятия «Теплоснабжение». Кто-то говорил, что тепло в дома дали не вовремя, кто-то наоборот жаловался на то, что отопление шпарит, несмотря на внушительный плюс за окном. Заместитель директора МП «Теплоснабжение» Игорь РАУДУВЕ и заместитель главного инженера Виктор ГРИШКИН решили подойти к вопросу творчески и ответили горожанам письмом, которое мы и публикуем без какой-либо правки.

В последнее время в т.н. «информационном пространстве» города появляются статьи (заметки, реплики и т.п.), касаемые вопросов теплоснабжения. При этом заголовки - хлесткие.

Например: «Регулировать подачу тепла в батареи можно, но «Теплоснабжение» против», «Регуляторы тепла запретили в одном из домов Обнинска». «В Обнинске топят квартиры при 18,5 ºС на улице».

Отметим, что многие вопросы работы систем теплоснабжения города уже освещались, причем не раз. Ну что ж, повторим.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством начало отопительного сезона определяют региональные органы и органы местного самоуправления. По этому вопросу были приняты: распоряжение Губернатора Калужской области от 12.09.18г. , постановления Администрации г.Обнинска от 17.09.18г. и от 24.09.18г. В целом, пуск отопления в городе был хорошо организован коммунальным комплексом Администрации, прошел четко, организованно. Грамотно сработали управляющие компании. За двое суток, например, подавляющая масса жилых домов была выведена на нормальный режим теплопотребления.

Для МП «Теплоснабжение» выход на отопительный режим никогда не был проблемой, делается это за 2,5-3,5 часа включением в работу дополнительного оборудования.

Да, иногда в дни, когда уже начата подача отопления, температура воздуха на улице может повышаться. Но периоды такие кратковременны. Замечания о «раскаленных» батареях в домах - это все-таки журналистская метафора. В начале сезона мы поддерживали температуру теплоснабжения на выходе из котельной примерно 65º С.

Сильные перегревы в доме могут свидетельствовать о разрегулированности внутридомовой отопительной системы. В любом случае в такие периоды можно перейти на ручное регулирование отопления в тепловом узле дома. Но работники, обслуживающие дома, должны уметь это делать и хотеть делать.

В современных домах отопительные приборы (батареи) могут быть оснащены регуляторами, ручными или автоматическими, т.е. существуют варианты дополнительного регулирования температуры в квартирах.

Теперь о том, кто за что отвечает.

Поясняем, что МП «Теплоснабжение» поставляет потребителям тепловую энергию в виде нагретой воды. Граница поставки - внешняя граница стены здания. Итак, мы поставляем к дому нагретый теплоноситель (воду) и передаем его (точнее - продаем) управляющей компании. Температура теплоносителя - не постоянная величина, а регулируется на котельной в зависимости от температуры наружного воздуха. Такая зависимость определяется проектом котельной и носит название т.н. «температурного графика».

Для примера сообщим, что для основной котельной МП «Теплоснабжение» установлен температурный график 150-70 ºС. Здесь 150 ºС - температура теплоносителя при минимальной температуре наружного воздуха (определена СНиП и составляет - 27 ºС), а 70 ºС - температура теплоносителя при +3 ÷ +8 ºС на улице. При изменении температуры воздуха в диапазоне от +3 ºС до -27 ºС линейно меняется и нагрев теплоносителя в котельной, например: при - 5 ºС - 90 ºС, при -10º С - 104 ºС, при -15º С - 118 ºС и т.д. Это то, первичное, регулирование температуры теплоносителя, которое осуществляем мы.

В проекте каждого объекта, в т.ч. жилого дома, имеется расчет его теплопотребления. В соответствии с этим расчетом производится принудительная жесткая регулировка объема поставляемых тепла и горячей воды, а также балансировка внутренней тепловой системы (по стоякам, этажам). Расчет регулирующих устройств на тепловом вводе дома дает МП «Теплоснабжение», регулировка и балансировка осуществляется организацией, обслуживающей дом.

В соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами мы, как ресурсоснабжающая организация (РСО), поставляем управляющим компаниям (УК) в многоквартирные дома (МКД) ресурс - тепловую энергию в виде нагретой воды. Постановление Правительства № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых помещений» определяет: коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)..., используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Итак, мы подводим к дому ресурс. Граница поставки законом определена как внешняя граница стены здания. Все что до стены здания - наша ответственность, далее - ответственность тех, кто обслуживает дом.

При этом надо иметь в виду следующее.

В г.Обнинске система теплоснабжения открытая. Это означает, что теплоноситель (в виде очищенной и нагретой воды) поставляемый к домам, в т.н. индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов разделяется на 2 потока: один идет в контур отопления, другой - в контур горячего водоснабжения.

Теплоноситель, поставляемый нами, должен иметь температуру, соответствующую температурному графику, вплоть до 150 ºС. В соответствии с нормами безопасности, вода же, циркулирующая в МКД, должна иметь другие температуры: в контуре отопления - не выше 95 ºС, в контуре горячего водоснабжения - 60÷75ºС. Достигается это системой регуляторов в тепловом пункте МКД. Т.е. в системе теплопотребления здания имеется дополнительная внутренняя система регулирования (является составной частью тепловой пункта), которая преобразует подводимую горячую воду одних параметров (с высокой температурой) в горячую воду других параметров (с пониженной температурой), циркулирующую по двум внутренним контурам. Именно эта система преобразует ресурс, полученный на вводе в дом, в услуги отопления и горячего водоснабжения, поддерживая комфортные (по температуре, прежде всего) условия в помещениях. Упомянутые системы регулирования являются частью внутренних инженерных систем теплопотребления и являются в МКД общедомовой собственностью. Они обслуживаются управляющими компаниями. Неработающая или неотлаженная система регулирования (и по отоплению и по горячей воде) не может обеспечить отопление или горячую воду с нужными параметрами, т.е. не может обеспечить качество предоставляемых услуг. МП «Теплоснабжение» не занимается обслуживанием внутренних инженерных систем МКД, поэтому и оказывать услуги отопления и горячего водоснабжения не может.

Заметим, что обслуживание тепловых узлов домов, восстановление их оборудования, в т.ч. регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения, должно производиться за счет средств, оплачиваемых населением по статье «содержание и текущий ремонт».

Помимо систем регулирования, управляющим компаниям надо нормально эксплуатировать остальные части систем теплопотребления домов: менять засорившиеся трубы, регулярно делать промывки систем, изолировать открытые трубы отопления и горячей воды. Это не наша прихоть, это, помимо очевидности, требования нормативных документов.

В нынешнем году при актуализации Схемы теплоснабжения города петербургскими специалистами проведена оценка состояния теплоснабжения города. Отмечено, что надо серьезно заниматься домами с централизованным снабжением горячей водой. Там циркуляционный расход на 30% выше нормативного. Теплоотдача отопительных систем в домах ниже нормы на 15%, нет промывок.

Теперь о Звездной,15. Вообще говоря, есть правила, определяющие эксплуатацию, ремонт, реконструкцию систем внутреннего теплопотребления домов. Реконструкцию индивидуального теплового пункта дома (а именно это делалось в упомянутом доме) управляющая компания «ЧИП» затеяла и выполнила, не поставив в известность теплоснабжающее предприятие, не получив технические условия на реконструкцию, не согласовав проекта.

Кроме того, в процессе изучения выполненной «реконструкции» выявилось много нарушений, прежде всего в компоновке теплового пункта, а также в работе системы теплопотребления в целом. В частности отмечалось, что применение используемой схемы ИТП (после реконструкции) может привести к опасному увеличению давления во внутренней системе отопления. Обо всем этом ООО УК «ЧИП» неоднократно разъяснено, в т.ч. письменно со ссылками на нормативные документы. Состоялся целый ряд встреч заинтересованных лиц.

К сожалению, позиция УК «ЧИП» не изменилась. Более того, компания стала обращаться в различные инстанции, пытаться специальные технические вопросы вынести на обсуждение в административные органы, медийное пространство.

Итог: в соответствии с решением жилищной инспекции схема теплового пункта дома № 15 по ул. Звездной управляющей компанией восстановлена в первоначальном виде.

Теперь, об идее, которая имелась ввиду при попытке реконструировать тепловой пункт. Речь о внедрении дополнительного регулирования температуры в системе отопления прежде всего в т.н. переходные периоды отопительного сезона (апрель и октябрь). В эти периоды в открытой централизованной системе теплоснабжения (как у нас) возможность регулирования температуры в системе отопления ограничена необходимостью поддерживать нормальную температуру (не ниже 60 ºС) в системах горячего водоснабжения домов. В домах иногда могут ставиться вместо элеваторных узлов небольшие циркуляционные электронасосы, а также система датчиков и регуляторов, позволяющие в зависимости от заданной температуры (например, в какой-либо из квартир) осуществлять отдельную циркуляцию в отопительной системе. Это позволит снижать температуру в отопительных приборах до более низких значений.

Схемы индивидуальных тепловых пунктов подобного типа известны, описаны в доступной литературе. Более того - применяются в домах нашего города: Мира,8, 10; Комарова,5, Гурьянова,23; в целом ряде домов по ул. Курчатова, и в др. - всего в 17 домах. Дает ли это экономию или нет с учетом стоимости реконструкции - надо считать. Например, УК «ОСК» в свое время реконструировала таким образом несколько тепловых пунктов, но использовав для этого наши деньги (т.е. своровав). А потом, в итоге, обанкротилась. Здесь жители оказались в выгоде.

У наших специалистов вызывает сомнение озвученная УК «ЧИП» стоимость оборудования реконструируемого ИТП - 450 тыс.руб. У производителя - компании «Комос» - закрытый прайс-лист. Для уточнения истинной цены жителям надо запросить калькуляцию затрат. По примеру других домов стоимость похожего оборудования заметно ниже.

Да и с эффектом экономии от реконструкции, о котором говорит компания, надо еще поразбираться, поскольку в это же время в доме в работу был включен регулятор температуры горячей воды. Вот суммарный расход воды через дом и уменьшился почти в 1,5 раза.

Теперь вопрос. Раз этим занимаются уже почти год и втянули в спор многие инстанции, тратя массу сил и времени, это что - первоочередная проблема домов УК «ЧИП»? Конечно, приоритеты работ в домах расставляют жители. Но! Давайте посмотрим, где прежде всего тепло «не сберегается» и в гораздо больших объемах.

Итак, по состоянию на начало отопительного сезона ООО УК «ЧИП» обслуживала 31 дом. В 22 домах отсутствует тепловая изоляция на теплопроводах в зоне эксплуатационной ответственности УК общей длиной - 1066м.

Перед началом отопительного сезона в тепловых узлах домов, обслуживаемых упомянутой УК, должно быть 66 регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения. Установлено только 26, из них находятся в нерабочем состоянии - 16. Т.е. рабочих всего 10 из 66. Сейчас, пока температура воды в системе невысокая это не страшно. Но скоро придут морозы, «Теплоснабжение» поднимет температуру теплоносителя до значений выше 100 ºС. Из-за отсутствия регуляторов она пойдет в краны горячей воды. Сто раз уже говорено о том, что это же прямая опасность для людей! Кроме того будут иметь место завышенные потери тепла от труб ГВС, поскольку по ним пойдет вода с нерасчетно высокой температурой.

Ни одна тепловая система зданий перед отопительным сезоном не промыта. Помним про мнение экспертов об ухудшении теплоотдачи в таких случаях (на 15%)? Значит для поддержания нормального отопления будут увеличивать расход теплоносителя через дом. И общедомовые теплосчетчики это зафиксируют.

Кстати, о теплосчетчиках. По состоянию на начало отопительного сезона из 31 дома, обслуживаемых УК «ЧИП», 26 оснащены общедомовыми приборами учета тепла. Отчеты же предоставляются только по 6 домам. За месяц картина почти не изменилась. В таком случае по 25 домам объем тепловой энергии на отопление считается по нормативу, который рассчитан по отрицательной температуре наружного воздуха. А фактическая температура октября составила +7,21 ºС. Прикиньте, сколько переплатит население за отопление за октябрь? Подсказываем: от 70 до 230% по разным домам.

И потом, давайте взглянем на фото некоторых подвалов домов, обслуживаемых УК «ЧИП». Это экономия тепла? Да просто - это разве нормальное их состояние? Какие деньги нужны для приведения подвалов и подвальных коммуникаций (в т.ч. тепловых) в порядок? А ведь объекты 5 месяцев готовились к отопительному сезону. И люди ведь оплатили компании за надлежащее содержание домов, в т.ч. подвалов. Может, сначала следует сделать то, что надо сделать и то, что лежит на поверхности: взять ведра, тряпки, носилки, помыть, почистить, заизолировать, а затем надлежаще все подготовить, наладить и только потом предлагать разного рода бизнес - проекты?

Аксенова 15 Ленина 168 Маркса 54 Маркса 60

В заключении же скажем: МП «Теплоснабжение» приветствует любые действия управляющих компаний, направленные на приведение в порядок систем теплопотребления домов. Пока же уровень их состояния, на наш взгляд, не таков, каким должен быть.

Мы, любим говорить о том, что Обнинск - лучший город земли. Наверное, он таким должен быть не только снаружи, но и внутри? Или не так?

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРОВ

Бойкие корреспондентки нас упрекают: ну ладно, руководители УК «ЧИП» молодые и неопытные, но вы пожилые и мудрые, много знаете, почему вы не учите молодых? Или вы не чувствуете свою ответственность за то, что в результате неверных действий отдельных лиц УК «ЧИП» жильцы могут почувствовать себя обманутыми?

Ну, что тут скажешь? Прелесть, да и только!

Руководители и специалисты УК «ЧИП», будучи в здравом уме и нормальной памяти, взяли на себя обязательства качественно содержать и обслуживать дома. Они изучили нормативные документы, сдали экзамены, получили лицензию. Это стало их бизнесом. Что, посторонние люди должны помогать компаниям вести бизнес?

Специалисты МП «Теплоснабжение» достаточно плотно взаимодействуют с управляющими компаниями. Мы ежегодно направляем каждой УК и в каждую квартиру перечень мероприятий, которые в наибольшей степени способствуют энергосбережению. После окончания отопительного сезона провели под эгидой управления городского хозяйства Администрации методическое совещание с представителями управляющих компаний по вопросам подготовки к зиме.

Кстати, инициатором (и исполнителем в значительной мере) установки общедомовых теплосчетчиков было МП «Теплоснабжение». Поскольку управляющие компании их не ставили, мы вынуждены были взять эту работу на себя. Использовали заемные средства. Прошло более 3 лет, а нам вернулось менее половины затраченных средств. Отчеты по общедомовым счетчикам предоставляются неудовлетворительно. Как же потребители, прежде всего - управляющие компании, собрались «сберегать тепло» не зная его реального потребления?

Нас также порой упрекают в якобы излишней требовательности к должникам. Наша позиция неизменна: потребленные ресурсы должны быть оплачены. В результате банкротства ряда управляющих компаний нам, как их кредиторам, достались оставшиеся активы в виде долгов населения перед такими УК за коммунальные услуги. Должники сразу были нами уведомлены: заплатите долги в ближайшее время - пени и иные санкции начислять не будем. Многие люди оперативно расплатились. С другими спорим через суды. Но теперь уже иски идут с пенями, учетом судебных издержек. Конечно, особые случаи бывают, но они редки, мы их стараемся учитывать. Никакой выгоды от такого «бизнеса» наше предприятие не имеет. Вернуть бы хоть что-то.

РАУДУВЕ И.В., зам.директора МП "Теплоснабжение" ГРИШКИН В.А., зам.главного инженера МП "Теплоснабжение"

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