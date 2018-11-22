Умники и умницы

13 обнинских ученых могут получить по полмиллиона рублей.

В конце ноября Агентство инновационного развития Калужской области подведет очередные итоги ежегодного конкурса «УМНИК», который проводится в рамках федеральной программы Фонда содействия инновациям.

Основной целью мероприятия является поддержка идей и разработок начинающих деятелей науки. Стать участником конкурса могут инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет (включительно).

Традиционно заявки на участие в «УМНИКЕ» подают и молодые ученые наукограда. В этом году дойти до финала со своими идеями смогли 13 человек!

В МЕДИЦИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Конкурсный проект «УМНИК» был запущен еще в 2007 году. И на сегодняшний день он является единственной программой в нашей стране, которая ориентирована на выявление и поддержку молодых ученых, которые стремятся к практическому, коммерческому внедрению инноваций.

Как рассказала директор департамента АИРКО Алина ЦЕПЕНКО, участвовать в программе могут студенты, молодые ученые, аспиранты. За все время реализации «УМНИКА» в Калужском регионе свои проекты представили более 650 разработчиков, и 130 человек стали победителями. А это значит, что все они получили грант в размере полумиллиона рублей на реализацию собственных идей. Ведь основная цель и условие конкурса - это конечный результат, а именно - готовый коммерческий продукт.

Цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика - ряд направлений, в которых могут быть заявлены проекты.

В настоящее время уже подведены итоги первого отборочного этапа регионального конкурса «УМНИК-2018». В этот раз в нем участвовали всего 56 человек, 40 работ признали лучшими.

От первого наукограда в финал конкурса вышли 13 участников.

Наиболее интересные проекты на этот раз нашли свое отражение в теме «Медицина и технологии здоровьесбережения». Всего в этой категории было представлено четыре проекта - три разработки принадлежат студенткам обнинского Института атомной энергетики.

Нам удалось связаться с автором одного из проектов. Студентка обнинского Института атомной энергетики Юлия КОТЛЯРОВА учится на пятом курсе медицинского факультета по специальности «Лечебное дело». И, как показывает практика, одними лишь лекциями, экзаменами и зачетами Юлина тяга к науке, а именно к медицине, не ограничивается. Однажды девушка взялась за собственную разработку, и теперь стала финалисткой конкурса «УМНИК».

СЕРДЕЧНАЯ РАБОТА

Котлярова трудилась над весьма сложной и необычной темой - «Разработка метода оценки безопасности соединений с антиаритмической активностью». Что это такое, и какую цель преследовала автор, она рассказала нашему еженедельнику.

- Сердце - это сложный орган, который фактически отдыхает (если это можно назвать отдыхом) только в промежутках между сердечными сокращениями. Любой сложный и постоянно работающий механизм сам по себе требует как можно более бережного отношения и постоянной профилактики. Только представьте, какая чудовищная нагрузка ложится на сердце, учитывая наш образ жизни и низкокачественное изобильное питание, - начала рассказ Юля Котлярова.

По словам девушки, ещё одной причиной распространения сердечно-сосудистых заболеваний является гиподинамия - катастрофически низкая физическая активность населения. Или, напротив, безграмотное увлечение тяжелыми физическими упражнениями, часто происходящее на фоне болезней сердца, о наличии которых тренирующиеся даже не подозревают.

Как пояснила Котлярова, цель ее работы - разработать метод, позволяющий достоверно оценивать безопасность антиаритмических средств на этапе исследования на клетках.

- Безопасность средств для лечения хронических и/или рецидивирующих нарушений ритма сердца, требующих постоянного приема специальных препаратов стала одним из основных требований к ним после ряда клинических исследований, выполненных в 90-е годы прошлого века. Выяснилось, что длительный прием целого ряда антиаритмиков может ухудшать состояние пациентов, особенно после перенесенного инфаркта миокарда, даже если достигается полное подавление аритмий. Применение модифицированных культур клеток человека для изучения безопасности антиаритмических препаратов позволит оптимизировать затраты на доклиническом этапе исследования, - объясняет автор.

Более подробно рассказать о своей работе и защитить ее Юлии Котляровой предстоит 30 ноября перед экспертной комиссией, где вместе с ней отстаивать свои научные открытия будут еще 39 молодых ученых. А кто из них удостоится гранта в размере пятисот тысяч и сможет воплотить собственную научную идею в жизнь, уже определят более опытные наставники - члены жюри.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Инновации»