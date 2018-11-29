Вице-мэр Татьяна Попова: «То, что сейчас происходит на Скорой - это безобразие»

23 ноября состоялось первое рабочее заседание Общественного совета при КБ № 8. Сентябрьская встреча активистов была организационной, а в этот раз на повестке дня стояли животрепещущие вопросы - работа педиатрической службы и Скорой помощи. Однако в самом начале заседания речь зашла о реализации проекта «Бережливая поликлиника», который, даже если не вдаваться в детали, откровенно пробуксовывает в первом наукограде.

ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРЮ БОЙЦА

Когда стало известно, что кресла в общественной структуре заняли депутаты и директора крупных предприятий, многие скептически отнеслись к Совету при КБ № 8. Чем он в таком случае отличается от того же Горсобрания или Заксобрания? И неужели мандата депутата недостаточно, чтобы всерьез заняться вопросами здравоохранения, не вступая в Общественный совет? Активисты били себя в грудь, доказывая, что таким образом их силы увеличатся в разы. Однако время все расставило по местам, блеск в глазах потух, инициатива ушла на задний план, и на первое заседание явились чуть больше половины членов Совета.

Депкорпус здесь представляли председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН и руководитель Соцкомитета Владимир СВЕТЛАКОВ. Директора крупных предприятий, входящие в состав Совета, в очередной раз проигнорировали его, прислав своих заместителей, а кто-то даже и этого не сделал.

«НУЖНО ЕЕ СПУСКАТЬ ВНИЗ»

К слову, заместитель Генерального директора ГНЦ РФ ФЭИ Наталья АЙРАПЕТОВА уже вовсю включилась в работу, пытаясь «приземлить» в наукограде ведомственный проект «Бережливая поликлиника». Как сообщил Главный врач КБ № 8 Игорь БОНДАРЕНКО, Обнинск в этой программе будет реализовывать идеи в двух направлениях - мужского здоровья и оптимизации работы регистратуры.

Если с первым вопросом ситуация понятна, два миллиона 300 тысяч рублей ГК «Росатом» уже выделила, теперь руководство больницы намерено до конца года провести ремонт помещения и запустить проект в работу, то перспективы модернизации регистратуры туманны.

- Составлена смета на четыре с половиной миллиона рублей, этот документ находится на рассмотрении в «Росатоме», но есть одно «но», которое тормозит реализацию, - не стал скрывать Игорь Владимирович. - Все проекты, которые представляли регионы - типовые. Они рассчитаны на двух-трехэтажные здания, наша поликлиника - уникальная. Даже министр здравоохранения России Вероника СКВОРЦОВА сказала: «Нужно ее спускать вниз!».

«СКАЖИТЕ, КУДА НАДО СТУЧАТЬСЯ?»

А между тем, есть еще один камень преткновения - отсутствие в КБ № 8 медицинской информационной системы. Именно из-за этого в обнинской больнице до сих пор не реализована возможность электронной записи к врачам.

- В «Росатоме» под программу «Бережливая поликлиника» деньги выделят, но без учета информационной системы, - поясняет Айрапетова. - Ее, во-первых, нет, поэтому непонятно, что покупать.

С одной стороны, КБ № 8 работает в Калужской области, а в регионе действует своя система, но руководство ФМБА считает, что в подведомственной клинике должна функционировать другая разработка. В этой связи медики КБ № 8 и горожане оказываются заложниками ситуации, в которой варятся уже много лет: абсолютной несостыковки федерального ведомства и региона.

- По вашей оценке, при всех существующих трудностях, когда мы увидим обновленную регистратуру? - обратился к руководителю медучреждения депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.

- Я думаю, в следующем году. Все зависит от финансирования, - не стал скрывать Бондаренко.

- Кого мы должны об этом убедительно попросить? - не сдавался Геннадий Иванович. - Скажите, куда надо стучаться?

Общественники сошлись во мнении, что руку помощи Обнинску может протянуть лишь «Росатом». Вот только изменят ли возможность электронной записи и новая регистратура ситуацию в бесплатном здравоохранении города? Скорее всего, нет.

НОУ-ХАУ В ПЕДИАТРИИ

Летом медики гордо заявляли, что смогли добиться повышения тарифов по линии Обязательного медицинского страхования. Сейчас уже руководство больницы признает, что это никоим образом не улучшило материальное положение КБ № 8. Все дело в том, что эти деньги надо, прежде всего, заработать, а кадровый дефицит не позволяет этого сделать.

Стотысячный город обслуживает всего три бригады Скорой помощи. О каком качественном медицинском обслуживании при таком раскладе может идти речь?

Между тем, мэрия и руководство больницы спорят: сколько денег необходимо выделить на доплаты тем, кто работает в неотложке. Игорь Бондаренко уверен, что администрация, формируя бюджет следующего года, урезала расходы на медиков, а вице-мэр по «социалке» Татьяна ПОПОВА заявила, что это КБ № 8 не выполнила обещания, так как город ждет от руководства больницы схему, благодаря которой врачам было бы выгодно работать в Обнинске. А не подрабатывать в соседних районах, как они делают сейчас.

- Администрация просит просчитать, какие доплаты необходимы для Скорой помощи, чтобы сотрудники вернулись. То, что происходит сейчас - это безобразие, - резюмировала Попова.

Стоит отметить, что мэрия не абстрагируется от проблемы и ищет пути решения вопроса, которые могут заработать в ближайшее время.

Не лучшим образом обстоят дела и в педиатрии. Молодые горожанки уже открыто заявляют, что им страшно рожать. Единственное, чем могут помочь женщинам медики - забыть об участковом принципе в педиатрии и организовать работу подразделения по аналогии Скорой помощи. Кто будет отвечать при таком раскладе за качество лечения - остается загадкой.

Все это общественники обсудили и разошлись по домам, а ситуация в городском здравоохранении и после проведения Совета осталась прежней.

Евгения НИКИТИНА

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