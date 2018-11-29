Полуторачасовой марафон

Заседание Горсобрания прошло на волне позитива.

В минувший вторник, 27 ноября, состоялось очередное заседание Горсобрания. В повестке было заявлено 12 вопросов, на рассмотрение которых избранники народа потратили чуть больше часа. В списке тем было и расширение границ города, и принятие бюджета 2019 года в первом чтении, и утверждение границ дворовых территорий. За все это депутаты голосовали единогласно, практически не задавая вопросов.

ОБНИНЦАМ ОБЕЩАЮТ РОСТ ЗАРПЛАТ

Одним из ключевых моментов заседания стал прогноз социально-экономического развития Обнинска на ближайшие три года. Доклад в стиле «догнать и перегнать» представил вице-мэр по экономике Геннадий АНАЬЕВ. Если номинально зарплата в 2018 году по сравнению с предыдущим выросла на три процента, то реально она поднялась на пять процентов. В следующем году в процентном соотношении рост доходов горожан будет не столь стремительным, хотя среднемесячная зарплата обнинцев вырастет, по прогнозам, до 44 тысяч 860 рублей.

- На первое января 2018 года общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города, составила 26,1 квадратного метра, - бодро зачитывал документ Геннадий Евгеньевич.

Еще одно утверждение из цикла «очевидное - невероятное», что неработающими в Обнинске числятся лишь 165 человек.

В отличие от Ананьева, главный финансист Обнинска Людмила КОНОВАЛОВА оперировала реальными цифрами. Она сообщила избранникам народа, что, несмотря на то, что бюджет текущего года оказался профицитным, в следующем году традиционно расходы превысят поступления в казну.

БОРЬБА ХОРОШЕГО С ЛУЧШИМ?

Черту подвел председатель Контрольно-счетной палаты Обнинска Геннадий АРТЕМЬЕВ, предложив администрации разрабатывать проект бюджета на вариативной основе, как это делается на федеральном и областном уровнях. Казалось бы, логично планировать расход денег, ориентируясь не только на благоприятное развитие событий, но и на то, что ситуация может быть диаметрально противоположной. Но Геннадий Юрьевич тут же добавил, что он не это имел ввиду:

- Обнинск - это исключение, у нас если и будут варианты, то только между хорошим и очень хорошим.

Избранники народа единогласно одобрили в первом чтении главный финансовый документ, по которому городу предстоит жить три последующих года. Однако в скором времени депутаты вернутся к нему вновь, чтобы проштудировать распределение средств между теми или иными организациями.

А между тем, «главная копилка города» наполняется не так успешно, как хотелось бы. По утверждению председателя бюджетного комитета Константина ПАХОМЕНКО, только в этом году казна недополучила 26 миллионов рублей из-за изменения кадастровой стоимости земли. Да и неналоговые поступления обрастают задолженностями. На сегодняшний день город ждет от арендаторов земельных участков и помещений более 100 миллионов рублей. И когда будут погашены долги, сказать сложно.

К слову, поиск новых арендаторов тоже не всегда успешен. Так, помещение в доме номер три по улице Красных Зорь выставляли на аукцион четыре раза. Стартовую цену снизили за это время на миллион рублей, но и при таком раскладе площади оказались никому не нужны. Поэтому город решил отдать их в пользование одному из муниципальных предприятий.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ

Депутаты утвердили новые границы города, к которому присоединили часть территорий совхоза «Боровский». Прежде чем принять это решение, председатель городского Собрания Владимир ВИКУЛИН попросил сказать несколько слов по теме главу администрации Владислава ШАПШУ.

- Первый документ этой летописи, в котором упоминается о расширении границ города Обнинска, был подписан еще в 2008 году, - напомнил Владислав Валерьевич.

Десять лет ушло на то, чтобы поставить точку в серьезнейшем для города вопросе. Однако полностью закрыть эту тему не удастся.

- Речь идет о сельском поселении «Кривское». Мы провели переговоры и получили положительный ответ от самого поселения. Сейчас вопрос будет решаться на уровне Боровского района, - рассказал Шапша.

Однако, по заверениям мэра, ждать еще десять лет не придется, и при благоприятном раскладе эти территории могут войти в черту городского округа уже в ближайшее время. Как пояснил Владислав ШАПША, на новых землях будет осуществляться промышленное и жилищное строительство, а также прокладываться дорожные коммуникации.

Кроме того, депутаты утвердили границы дворовых территорий, за уборку которых теперь отвечают управляющие компании. Посмотрим, помогут ли новые условия действительно навести порядок во дворах, или правила, как это часто бывает, окажутся рабочими лишь на бумаге.

Тимофей КОМИССАРОВ

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