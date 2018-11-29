Жительница Старого города: «Я не буду ездить в «скотовозках»

Несколько недель общественность города бурно обсуждала тему изменения маршрутной сети Обнинска. Все замечания жителей были переданы подрядчику. А горожане, оставив в стороне планы на будущее, решили пристально оценить, что же происходит в настоящем. И увиденное их не образовало.

«В САЛОНЕ МОЖНО КАРТОШКУ САЖАТЬ»

Обшарпанные кресла, грязные сиденья - именно такой собирательный образ городских маршрутных такси. Причем антисанитария в салоне никак не связана с тем или иным временем года, - уверяют пассажиры.

Жительница Старого города Лидия А. уже больше года инспектирует транспорт, курсирующий по их микрорайону. Женщина уверена, что маршрутки под номером два и три могли бы возглавить городской антирейтинг.

- За исключением двух-трех машин, все остальные, как в народе говорят - «скотовозки», - рассказывает о своих впечатлениях жительница Обнинска. - Сесть невозможно, а здесь же и дети из «Гимназии» едут, и они вынуждены садиться в такую грязь. Сидения тканевые, а блестят от грязи, как кожаные.

По словам пенсионерки, она долго надеялась, что водители проявят уважение к пассажирам, вынужденным ехать в антисанитарных условиях, и почистят сидения. Но чуда не произошло. Поэтому женщина предпочитает передвигаться в общественном транспорте стоя.

- Водители говорят, что это вы - пассажиры сидения и загадили, - сетует горожанка.

Как правило, доехать до места назначения Лидии А. не удается. Принципиальная позиция женщины возмущает маршрутчиков, и в салоне начинается скандал. Но изменять своим убеждениям жительница старой части города не намерена, поэтому она попросту покидает транспорт на ближайшей остановке.

- На все просьбы одеть чехлы на сидения, никто не реагирует, - негодует женщина.- Хотите, их стирайте раз в год, сейчас в салоне уже десятками лет вся эта грязь находится, можно картошку сажать.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КАЗУС

Понятно, что за день одна маршрутка перевозит сотни пассажиров, и каждый, вольно или невольно, оставляет в транспорте свой след. Как рассказал журналистам предприниматель Евгений ЖОГИН, отвечающий за пятый и тринадцатый маршрут, один раз в год (преимущественно летом) в салонах автотранспорта проводят химчистку.

Но эта мера, как показывает практика, надолго не спасает. Оптимальным выходом из ситуации стала бы замена обивки сидения с тканевой на искусственную кожу, чистоту которой поддерживать намного проще. Однако, как оказалось, пойти на это маршрутчики не могут.

- Я так скажу, что если водитель сделает кожаный салон, то сотрудники Госавтоинспекции ему тут же укажут на нарушение - переделку салона, - комментирует ситуацию Жогин.

Замкнутый круг получается. Изменить ситуацию могли бы чехлы и, конечно, проверки. Первое повлечет дополнительные расходы для предпринимателей, ведь при таком потоке людей, изнашиваться они будут достаточно быстро.

- Не разорятся частники, ведь пассажиры тоже должны себя чувствовать людьми, - считает Лидия А.

ПРОВЕРКА ДЛЯ ГАЛОЧКИ?

В середине лета санитарным состоянием общественного транспорта озаботилось и управление общественного рынка, транспорта и связи. Проверяющие выявили массу нарушений, и фактов антисанитарного состояния салонов зафиксировано было много. И что в результате?

- Пассажироперевозчиками проводятся санитарные чистки салонов транспортных средств. При появлении загрязнений, которые не поддаются отчистке, либо при сильном повреждении чехлов сидений (порвано, несмывающиеся пятна) производится замена. Так, например, пассажироперевозчик ИП Вдовин (маршрут №16) планирует полностью обновить чехлы сидений на одном из транспортных средств к концу недели, - рассказывают в ведомстве.

Сотрудники управления намерены еще раз провести инспекцию маршруток накануне Нового года. Но как показывает практика, проведение проверок один раз в полгода - явно недостаточно для исправления ситуации.

Евгения НИКИТИНА

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