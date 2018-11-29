«Только добрый человек может творить хорошие дела»

Обнинские волонтеры готовятся к неделе добровольца.

Подходит к концу 2018-й год, объявленный годом добровольца. Самое время рассказать о тех, кто по велению собственного сердца совершает хорошие поступки и помогает людям. Уже на следующей неделе в Обнинске стартует I городской форум добровольцев «Добрый Обнинск».

В рамках подготовки к этому мероприятию в городском молодежном центре был организован специальный интенсив, направленный на повышение профессионального волонтерского мастерства. Лекции от опытных специалистов добровольческого дела прослушали члены обнинского волонтерского отряда «Заряд». Об этом нашему еженедельнику рассказал директор ОМЦ Евгений ПОТОПАЛЬСКИЙ.

КУРС МОЛОДОГО ДОБРОВОЛЬЦА

Сегодня в первом наукограде волонтерскую деятельность осуществляют множество профильных отрядов и организаций. Как правило, каждая группа работает по одному конкретному направлению, но параллельно с этим нередко становится участником тех или иных городских мероприятий.

Волонтер - в переводе с латинского означает доброволец. Впрочем, иначе этих людей, вставших на путь помощи, и не назвать. Ведь волонтер может не только помогать в проведении праздника или митинга, но и принимать участие в жизни нуждающихся в поддержке - одиноких стариков, инвалидов, сирот.

Уже на следующей неделе в первом наукограде стартует первый городской форум добровольцев «Добрый Обнинск», в рамках которой пройдет ряд мероприятий тематической направленности. Именно к этой акции был приурочен специальный интенсивный курс лекций для волонтерского отряда с бодрым названием «Заряд».

Это волонтерское объединение было организовано четыре года назад. Ребята специализируются в основном на событийных мероприятиях, то есть помогают в организации и проведении всевозможных городских праздников, акций, конкурсов и фестивалей. На данный момент в «Заряде» 20 школьников, которые однажды решили приносить обществу пользу на безвозмездной основе. Точнее будет сказать, главной платой для этих людей является благодарность и осознание собственной значимости.

Интенсив включал в себя несколько блоков. Сначала ребятам рассказали об основных задачах волонтера, о том, как грамотно их решать и какие механизмы при этом использовать. Также отряду поведали о развитии коммуникативных навыков. Еще молодые волонтеры узнали о том, как сделать свою деятельность более качественной и эффективной.

«ПРОФЕССИЯ» - ПОМОГАТЬ

- Евгений, теория и практика - все это можно познать. Но ведь не все идут в волонтеры. Расскажите, какими качествами в первую очередь должен обладать доброволец, и насколько эта «специальность» сегодня востребована?- обратились мы к ПОТОПАЛЬСКОМУ.

- Волонтерское движение всегда было довольно развито. А после того, как этот год был объявлен волонтерским, желающих помогать обществу стало значительно больше. Очень много молодежи идет в волонтеры. Главный результат для них - это осознание того, что действительно они нужны людям, - рассказывает Евгений Потопальский. - Чтобы стать волонтером, нужно быть открытым и коммуникабельным. Если первое качество является, скорее, врожденным, то второй навык можно развивать. Сегодня существует очень много различных курсов, лекций, ориентированных на развитие коммуникативных способностей. Самое главное - волонтер должен быть добрым, потому что только добрый человек может творить хорошие дела.

Кстати, сам Евгений уже давно шагает по волонтерскому пути. Учился, а потом и работал Потопальский в Калуге, в Областном молодежном центре - сначала в должности ведущего специалиста по работе с молодежью, а потом занял кресло заведующего отделом военно-патриотического воспитания.

Потопальский часто выступал в качестве событийного волонтера на различных мероприятиях. Когда работал ведущим специалистом, он курировал группу волонтеров Калужской областной организации - Российский союз молодежи. Кроме того, Евгений имеет большой воспитательский опыт - долгое время он работал вожатым.

Если говорить официально, то на сегодняшний день в Обнинске зарегистрировано пять волонтерский объединений, в которых трудятся на благо общества более 150 человек. К слову, такие количественные данные сформированы без учета школьных организаций, патриотических объединений, поисковых отрядов и свободных волонтеров.

А это значит, что в современном обществе еще далеко не все люди перестали верить в то, что доброта спасет мир, и в то, что есть люди, которые готовы протянуть руку помощи, пусть, даже если эта помощь заключается в организации конкретного мероприятия.

Пятого декабря волонтеры всего мира отметят свой «профессиональный» праздник. И, пожалуй, главным подарком для них могут стать обычные слова благодарности от общества, которому добровольцы сегодня действительно очень нужны.

Кристина ЗВОН

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