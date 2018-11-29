Верность Марины Голиковой

Каждое предприятие сильно прежде всего своими кадрами. Людьми, которые отдали ему десять, пятнадцать, двадцать и более лет. Ведущий инженер ПТО МП «Водоканал» Марина Васильевна ГОЛИКОВА трудится на своем коммунальном предприятии уже 37 лет и считает, что сделала в своей жизни единственно правильный выбор.

«МОЛОДЫХ ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ»

В трудовой книжке Марины Васильевны всего две записи. После окончания гидромелиоративного техникума она по направлению уехала работать из Калужской области в Саратовскую. Затем через несколько лет, в 1981-м году, вернулась в родной Обнинск и пришла в «Водоканал». Ее, как и других молодых специалистов, встретили очень тепло. С первого дня помогали и во всем поддерживали наставники. И эта традиция сохранилась на предприятии по сей день. Вновь прибывшие чувствуют особую заботу опытных сотрудников. Молодых обучают, направляют. Только теперь уже роль наставницы отведена самой Марине Васильевне, и выполняет она ее с большим энтузиазмом.

- Я всегда радуюсь, когда к нам приходит молодежь, - признается она. - Потому что болею за «Водоканал» и хочу подготовить как можно больше достойных кадров.

Надо заметить, что специальность у Голиковой весьма специфическая для женщины. Правда, сама она так не считает.

- Почему вы решили поступать на отделение с таким сложным названием: «Водопроводно-канализационные сети и сооружения, эксплуатация и строительство»? Неужели вам это было интересно? - спрашиваем Марину Васильевну.

- Очень интересно, - с улыбкой отвечает она. - Я люблю свою работу.

Как нам удалось выяснить, занимается Голикова выдачей технических условий на подключение к сетям водоснабжения и канализации объектов капитального строительства, а также согласованием проектной документации на строительство этих инженерных коммуникаций и многим другим, что сопутствует этим мероприятиям. Одним словом, проверяет, насколько представленные проекты соответствуют существующим техническим требованиям. И за долгие годы работы ей довелось согласовать документы на строительство инженерно-технических сетей практически всей новой части города.

И ЖАЛУЮТСЯ, И БЛАГОДАРЯТ

Вот такая сложная у Марины Васильевны деятельность, связанная с цифрами, расчетами, чертежами.

- Вы, наверное, и у себя дома можете любую сантехнику отремонтировать? - поинтересовались мы.

- Что вы! Это не женское дело. Такие задачи с легкостью решает мой сын. Конечно, я могу определить, в чем проблема, но не устраняю ее сама, - ответила Марина Голикова.

Самым сложным и одновременно самым позитивным в своей работе наша собеседница считает взаимодействие с горожанами. С жалобами обращаются чаще всего жители частного сектора - когда не могут «поделить» коммуникации с соседями. А благодарят все больше сами застройщики, когда убеждаются, насколько обоснованными оказались замечания к представленным проектам, и какие проблемы были сняты после устранения недоработок.

- Моя работа приносит мне огромное удовлетворение. И никогда не хотелось уйти из «Водоканала», хотя предложения были, - признается Марина Васильевна. - Потому что люблю свой коллектив, люблю свой город.

Видимо, это и есть та самая профессиональная верность, о которой сейчас говорят все реже.

Инна ЕМЕЛИНА

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