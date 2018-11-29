Школьники закалены как сталь в боулинге!

21 ноября состоялся командный чемпионат по боулингу среди школ Обнинска - Кубок компании «Обнинск Сталь Проект», которая выступила генеральным партнером встречи. Соревнования прошли при поддержке администрации Обнинска, отдела городского образования, Обнинского молодёжного центра и семейного салона красоты «Счастье».

18 школ города выставили свои команды для борьбы за звание Чемпиона Обнинска, всего в мероприятии приняло участие порядка 80 ребят. Им предстояло сражаться за красивые кубки, медали и специальные призы в разных номинациях. Чтобы у маленьких участников турнира осталась память об этом спортивном празднике, организаторы и партнёры подготовили разнообразные подарки для всех.

Перед тем, как начать состязания, директор по развитию РЦ «Атом» Алексей ЛЕПЕНДИН провёл «ликбез» по боулингу, рассказал правила игры и показал, как правильно бросать шары, чтобы выбивать страйки. Невозможно словами передать весь накал борьбы и атмосферу спортивного праздника. Игра была захватывающей!

В финал пробились 10 команд. Этими счастливцами оказались представители школ № 4, 6, 13, 16, ФТШ, Гимназии, Обнинского колледжа, Державы, Тех.лицея и Обнинской свободной школы.

На финишной прямой атмосфера детского праздника была буквально пронизана желанием оказаться первым. Результаты команд отличались друг от друга всего на несколько очков. Победителями турнира 2018 года по боулингу среди школ Обнинска стала команда «ФЕНИКС» из ФТШ (Владимир МИСЮТИН, Никита РОМАХИН, Владимир МОНАХОВ), вернувшая себе звание чемпионов спустя год. «Серебро» завоевали ученики школы №13 Даниил ЛУКЬЯНОВ, Глеб ГЛУХОВ, Владимир КАЛАШНИКОВ, а бронзовыми призёрами оказалась команда «ОК» Обнинского колледжа, где свое мастерство продемонстрировали Фёдор АРГУНОВ, Михаил ГУЛЬКО и Маша СЕМЕНКО.

Самой дружной командой была признана группа ребят, игравшая за Технический лицей, за проявленный характер наградили воспитанников Обнинской свободной школы, «За сплоченность» отметили команду школы номер шесть, приз «За Волю к Победе» достался Лицею «ДЕРЖАВА».

На церемонии награждения организаторы вручили награды и призы всем участникам, поздравили их с замечательной игрой, пожелали успехов в учёбе, хороших оценок и новых спортивных достижений!

Тёплые слова благодарности за поддержку детского спорта прозвучали также в адрес информационных партнёров чемпионата - типографии «Оптима-Пресс», МТРК «Триумф-Плаза», еженедельника «Вы и Мы», групп «Типичный Обнинск», «Бесплатный Обнинск», «Афиша Обнинска», «Чистый Обнинск», «Обнинск.Name» и телерадиокомпании «Крылья».

Фото Григория МЕДВЕДЕВА

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