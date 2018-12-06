Депутаты Горсобрания задумались о вечном

В минувшую пятницу состоялось очередное заседание Комитета по бюджету, финансам и налогам. Главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА рассказывала избранникам народа о том, сколько денег предполагается тратить на благоустройство. Примечательно, что в эту статью расходов попали почему-то и ритуальные услуги.

ЗАБОРНОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ

Если в текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды» было потрачено чуть больше 18 миллионов рублей, то в следующем Обнинск хочет освоить целых 50 миллионов. Причем половина этих средств будет выделена из городского бюджета на преображение улицы Лейпунского. 24 миллиона рублей на благоустройство дворов выделено в качестве субсидий из области, к которым город добавит чуть больше миллиона рублей.

- В прошлом году подрядчики подвели нас по срокам. Это как-то отразится на бюджете? - поинтересовался депутат Зыков.

- Это приводит к экономии средств, если мы не закрываем какие-то контракты, организации штрафуются, - пояснил главный хозяйственник города Вячеслав ЛЕЖНИН.

А Дмитрия ЗАЕЛЕНКОВА интересовало, как в этой программе учтена стратегия брендирования?

- Могу объяснить, почему именно в рамках этой программы я задаю такой вопрос. Мне непонятно, почему у нас на проспекте Маркса появляется конструкция «Алые паруса». К чему она? - недоумевал «парламентарий».

При этом депутата ничуть не смущало, что атомная символика используется в Обнинске по поводу и без. Примером тому может служить «заборный» дизайн.

- Если вы обратили внимание, то недавно на Горсобрании принималось решение о тех видах брендов, которые участвуют в благоустройстве города, в том числе в ограждениях, - парировал Лежнин.

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПОПОЛНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ГРОБОВ

Еще одной темой, вызвавшей бурные дебаты, стала «ритуалка», а точнее, финансирование «Бюро ритуальных услуг» (БРУ). Казенное учреждение планирует открыть торговые точки на кладбищах, на эти цели из бюджета города будет выделено на шесть миллионов рублей больше, чем в текущем году.

- Вообще похоронное дело всегда было сверхдоходным бизнесом, и частники работают без бюджетных дотаций, - выразил недоумение Константин Пахоменко. - А у нас на эти цели выделяется 25 миллионов рублей.

Финансисты пояснили, что здесь негативную роль играет форма собственности предприятия. Когда-то БРУ было муниципальным предприятием и жило за счет собственных средств, принося приличные доходы. Однако постоянные жалобы в надзорные органы вынудили город сменить форму собственности предприятия. Это, с одной стороны, ограничивает его деятельность, а с другой стороны, теперь в доходной части городского бюджета фигурируют, в том числе, проданные гробы и венки.

- Просто на эти деньги можно было нормальный городской морг построить, потому что то, что мы имеем сейчас - не достойно наукограда, - резюмировал Пахоменко.

Избранникам народа пояснили, что в предприятии есть ряд услуг, которые муниципалитет обязан выполнять, не получая никаких доходов. Но то, что депутаты уже заговорили о новом морге, внушает оптимизм. Главное, чтобы эта тема не забылась в суматохе дней.

Евгения НИКИТИНА

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