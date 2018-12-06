Местные жители превратили Комсомольские пруды в общественный туалет?

О плачевном состоянии Комсомольских прудов мы рассказывали неоднократно. Уже не первый год водоемы пребывают в запустении. Если раньше здесь постоянно ловили рыбу и отдыхали горожане, а молодежь соревновалась в судомодельном спорте, то сегодня от всего этого остались лишь воспоминания.

Журналисты уже пытались разобраться в причинах, которые довели Комсомольские пруды до такого состояния, и найти рациональное решение, способное исправить ситуацию. Отклик поступил со стороны читателей. Сразу после выхода статьи в редакцию обратился житель Старого города, рассказавший о том, какими пруды были раньше, и кто виноват в том, что они представляют собой сейчас.

ПРУДЫ ИМЕНИ СИВКОВА

Сергей СЕЛЕВЕРСТОВ - старожил первого наукограда и рыбак «со стажем», поэтому об истории Комсомольских прудов он знает не понаслышке.

- Лет 35 назад я дружил с Георгием СИВКОВЫМ - настоящим активистом и небезразличным человеком. Он на тот момент являлся председателем местного общества рыбаков, а впоследствии стал депутатом городского Совета, - вспоминает пенсионер. - Так вот именно он выступил с инициативой очистить Комсомольские пруды (тогда они были еще совсем небольшие) и запустить туда рыбу. Мы стали прилагать усилия, обращались в администрацию, подключили ФЭИ, и у нас все получилось. Я еще тогда говорил, что пруды нужно назвать именем Сивкова. А что я вижу сейчас? Во что превратили пруды? В канализационную яму! И никому нет дела!

Зимой 2015 Сергей Васильевич по традиции отправился на Комсомольские пруды рыбачить. Просверлил несколько лунок и опешил - из них шел невыносимый запах. А спустя еще год мужчина снова прогуливался вдоль водоемов и заметил странное явление.

- Пруд был еще покрыт льдом. И только в одном месте, напротив дач, я увидел промоину. Спустя некоторое время я выяснил, что туда выходили канализационные стоки от нескольких здешних домов!

Эту ситуацию предали огласке, и разобраться в вопросах - кто виноват и что делать - пытались разные структуры. Начиная от МЧС и заканчивая СЭС

«ЛЮДИ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЛИВАЮТ ЭКСКРЕМЕНТЫ В ВОДОЕМ»

- Проводили исследования воды, которые показали, что ее качество не соответствует нормам. И было это все уже при нынешнем главном санитарном враче Владимире МАРКОВЕ. Поэтому мне непонятно, почему он утверждает, что при нем никаких исследований не проводилось. У него что, с памятью плохо? - удивляется Селеверстов.

По воспоминаниям Сергея Васильевича, после того, как причина загрязнения вскрылась, дачников обязали ликвидировать сточные трубы. Впрочем, на этом, казалось бы, все и должно было закончиться. Но, увы, чуда не случилось.

- Зимой прошлого года я снова решил порыбачить. И вы не поверите - на верхнем пруду я сделал порядка 30 лунок, но рыбы не было! Тогда я понял, что водоем по-прежнему загрязнен. И вот уже минувшей весной я снова прогуливался в том районе. И что вы думаете, я там обнаружил? Канализационное пятно - на том же самом месте. Выходит, что никто никакие трубы не демонтировал (да и работ соответствующих я там не наблюдал). Люди по-прежнему сливают экскременты в водоем! - возмущается Сергей Васильевич.

«КУЛЬТУРА ГРАЖДАН ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО!»

Прокомментировать ситуацию мы попросили мэра Обнинска Владислава ШАПШУ. Тот, в свою очередь, удивился такому отношению местных жителей к природным объектам.

- Пруды были созданы искусственным образом и служили пожарным гидрантом. Сейчас, конечно, они свою функциональность утратили, но это ни в коем случае не дает повода для такого отношения. Культура граждан, конечно, мягко говоря, оставляет желать лучшего, - тактично высказался градоначальник.

Между тем Владислав Валерьевич посоветовал свидетелям происходящего обратиться в администрацию.

- Есть специалисты, которые обязательно займутся этим вопросом. Я сейчас не буду пересказывать алгоритм действий, согласно административному кодексу правонарушений. Пусть люди к нам придут, напишут заявление, будет проведена проверка, и предприняты все необходимые меры, в том числе и штрафные санкции.

Что же касается судьбы Комсомольских прудов в целом, то здесь мэр разделил мнение вице-президента Фонда «Усадьба Белкино» Вячеслава НАРУКОВА относительно того, что для восстановления прудов и превращения их в зону отдыха нужен хозяин, а проще говоря - инициативный инвестор, который решится провести такую же титаническую работу, как та, которая некогда была проделана с Белкинскими прудами.

Видимо, для начала нужно провести воспитательную работу с теми, кто забыл, что живет в цивилизованном мире, а не в каменном веке. Хотя, думается, даже в древности люди не позволяли себе испражняться непосредственно в реку или иной водоем, что без зазрения совести делают жители города науки.

Дарья ГУМЕРОВА

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