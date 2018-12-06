Когда откроют «Капитал»?

Общая беда объединяет собственников.

На прошлой неделе обнинские СМИ сообщили о закрытии ряда помещений торгового центра «Капитал». Причиной стали выявленные прокуратурой нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Заметим, что наша газета прогнозировала такое развитие событий еще полгода назад.

ЗНАЛИ, НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ

Началось все с массовых проверок развлекательных центров на предмет их пожарной безопасности. ГУ МЧС России по Калужской области совместно с прокуратурой выявили нарушения требований пожарной безопасности на 181 объекте. Областная прокуратура еще весной направила в суд шесть материалов о приостановке деятельности заведений. В число аутсайдеров попал и обнинский бизнес-центр «Капитал».

Следует заметить, что 74 собственника «Капитала» были предупреждены об этом заранее. Пока несколько месяцев шел судебный процесс, вопрос о закрытии здания не поднимался. Но владельцы помещений вели себя так, как будто это их не касается.

Еще в мае юрист, сопровождавший деятельность управляющей компании ООО «Капитал», Олеся АНТОНОВА рассказала, что после того, как стало известно о выявленных нарушениях и их возможных последствиях, прошло собрание собственников бизнес-центра, где было решено доступными способами устранить выявленные нарушения. Но не все бизнесмены изъявили желание принять активное участие в этих мероприятиях.

И лишь после того, как судебные приставы опечатали помещения торгового центра со второго по седьмой этажи, прекратив, таким образом, их эксплуатацию, предприниматели дружно «зашевелились».

СОБСТВЕННИКИ НАКОНЕЦ ЗАСУЕТИЛИСЬ

На этой неделе мы вновь пообщались с юристом Олесей Антоновой, и она уточнила, что помещения цокольного и первого этажей торгового центра «Капитал» продолжают работать, так как их эксплуатация не влечет опасности для жизни и здоровья людей.

А собственники помещений, попавшие под санкции прокуратуры и суда, сейчас принимают срочные меры, чтобы устранить выявленные нарушения в части пожарной безопасности.

Как рассказала Олеся Антонова, в настоящее время ими начаты монтажные и пусконаладочные работы по объединению всех систем здания в единую цепочку. Чтобы люди, находящиеся на первом или втором этаже, были своевременно оповещены о пожаре в случае начавшегося возгорания на седьмом этаже. Оплачен больший объем проектных работ. Уже никто не сидит сложа руки. Оно и понятно, ведь владельцы пустующих офисов несут огромные убытки.

- Тут вот в чем сложности: площадь здания огромная. По разным вариантам замеров - от 10 тысяч 300 до 12 тысяч квадратных метров. Из них огромная часть приходится на места общего пользования, которые тоже нужно оборудовать системами пожарной безопасности. И у суда, и у прокуратуры, и у других надзорных органов позиция такая: при устранении недостатков помещение разрешат эксплуатировать, - проинформировала Олеся Викторовна.

У горожан сейчас возникает вполне резонный вопрос: почему предприниматели не озаботились решением этой проблемы раньше? Олеся Антонова считает, что многие просто плохо ориентируются в тонкостях действующего законодательства, да и надзорные органы после проведения проверки в апреле о ее результатах персонально каждого собственника не уведомляли, а ограничились лишь представлениями в адрес только нескольких владельцев помещений, а затем сразу направили исковое заявление в суд.

- Кто-то, допустим, и установил у себя в помещении систему пожаротушения, и ему невдомек, что она должна быть еще и в общих коридорах, холлах, туалетах. Сейчас представители надзорных органов собственникам уже все разъяснили, -отметила Олеся Викторовна.

А КТО-ТО ПОСТРАДАЛ НЕВИННО

Начальник судебных приставов Обнинска Вадим ТИМОФЕЕВ тоже дал свои комментарии по данному поводу. По его словам, закрытие помещений «Капитала» является принудительной мерой. Таково предварительное решение Обнинского городского суда, за которым последует окончательный вердикт. До этого у собственников есть время на устранение своих недоработок.

Как пояснил Вадим Дмитриевич, в исполнительном листе указано, что допуск в опечатанные помещения возможен только в тех случаях, когда там будут проводиться работы по монтажу системы пожарной безопасности. И в городской отдел судебных приставов уже начали приходить с подобными просьбами собственники помещений торгового центра. Правда, как сказал Вадим Тимофеев, их пока немного: человек пять.

Оставшиеся в опечатанных помещениях личные вещи люди тоже имеют право забрать, но только в присутствии судебных приставов.

- В этих случаях следует обращаться к собственникам помещений, где остались их вещи, а те должны обратиться в нашу службу, и мы вскроем офис и отдадим все, что нужно, -

пояснил Вадим Тимофеев.

Тем не менее, на деле все происходит не так гладко, как описывают представители силовых ведомств. Как раз в тот самый день, когда опечатывали офисы «Капитала», в один из них должны были доставить заказанный клиентом мобильный телефон. Но случилась неразбериха, и только через неделю гаджет увезли в Калугу. Хотя в Обнинске находятся еще три других пункта доставки.

Таких пострадавших по городу немало. Простые люди по чужой вине оказались заложниками ситуации.

Но самое печальное, что никто не знает, когда состоится окончательное заседание суда по данному делу. Прокурор Обнинска Павел ГУЛЬЧАК сказал журналистам, что эти сроки по закону назначает только суд. И зависеть они будут, в том числе и от позиции самих ответчиков.

Инна ЕМЕЛИНА

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