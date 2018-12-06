С нового года вывозить весь обнинский мусор будет «Спецавтохозяйство»

С первого января отвечать за обращение с отходами в соответствии с федеральным законодательством будет региональный оператор. Эту роль в Калужской области выполняет государственное предприятие «Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО»).

Меньше месяца осталось до начала работы по новой схеме, а понимания, какая организация выступит в роли перевозчика в Обнинске, до недавнего времени не было.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Региональным оператором был объявлен конкурс по поиску организации, готовой взять на себя ответственность за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Всего в Калужской области должно было появиться четыре подрядчика, за которыми предполагалось закрепить районы по сторонам света -

север, юг, восток и запад региона.

В обнинской администрации гадали: с кем же городу придется работать? Такой объем по силам лишь крупной компании. Негативным фактором могло стать то, что проблемы наукограда оказались бы каплей в море в рамках больших объемов и мало бы волновали перевозчика.

К счастью, для Обнинска желающих участвовать в конкурсе не нашлось (не исключено, что свою роль сыграл большой размер финансового обеспечения контракта), и тогда региональному оператору по обращению с ТКО ничего другого не оставалось, как обращаться к крупным компаниям, которые уже давно работают в муниципалитетах.

- Северную зону будут обслуживать два перевозчика: «Спецтранс» возьмет на себя вывоз мусора Боровского и Малоярославецкого районов, а наша организация будет отвечать за чистоту в Обнинске, Жуковском и Тарусском районах, - рассказывает директор «Спецавтохозяйство Обнинск» Валентин СКОРИКОВ.

На сегодняшний день «Спецавтохозяйство Обнинск» обслуживает большую часть наукограда, с первого января доля присутствия на рынке этой организации вырастет до ста процентов. Однако и мелкие перевозчики в стороне не останутся. По словам руководства предприятия, все, кто раньше занимался транспортировкой мусора и хочет продолжить это дело впредь, могут сесть за стол переговоров и занять ниши, став субподрядчиками, в том же Жуковском районе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖНА СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО

Благодаря такому раскладу сил, неприятных сюрпризов, когда новая схема по обращению с ТКО начнет действовать, Обнинску удастся избежать. Ведь наш город, как оказалось, имеет свою специфику, к которой новому игроку на рынке еще пришлось бы привыкать.

- Здесь очень большое количество домов с мусорокамерами, поэтому вывозить отходы возможно только машинами с боковой загрузкой, - объясняет Скориков.

По словам специалистов, такой вид мусоровозов уже давно признан малоэффективным, так как утрамбовать ТКО там практически невозможно. Чтобы в городе функционировал современный транспорт, пришлось бы перестраивать всю коммунальную инфраструктуру. За это, кстати, отвечает местная администрация. И денег на такие расходы в бюджете города, конечно, нет.

Закон «Об обращении с отходами» четко предусматривает, что ответственность за площадки, их содержание и оборудование - полномочия местной власти, ответственность региона начинается от транспортировки отходов и захватывает всю цепочку дальнейшего обращения с ними.

Уже не первый год коммунальщики сетуют, что вывозить мусор мешают припаркованные во дворах автомобили, разобраться с владельцами которых теперь должен город.

- На мой взгляд, решить проблему можно лишь совместными действиями администрации, управляющей компании и перевозчика. Мы готовы на это сотрудничество, - говорит Валентин Алексеевич.

Причем запрещать парковку будут лишь в крайнем случае, во всех остальных постараются найти компромиссные варианты, например, перенос контейнерных площадок подальше от подъездов.

Однако главная задача, которую должна решить администрация, - наладить систему раздельного сбора мусора, а проще говоря, «развести» пищевые и негниющие отходы. И здесь перевозчикам, региональному оператору и мэрии надо действовать сообща.

- Полигон должен иметь поля для компостирования, куда будет закладываться органика, которая после определенного времени превращается в мусорный компост. И этот материал может быть задействован в рекультивации полигона, - объясняет директор «Спецавтохозяйство Обнинск».

НАСЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕТ РОСТ ТАРИФОВ

К слову, век Тимашовской свалки недолог. Если раньше полигон считался межрайонным и принимал отходы лишь из Обнинска и Боровского района, то теперь количество мусора здесь возросло.

Минувшим летом Жуковская свалка не получила лицензию, поэтому ТКО из этих населенных пунктов автоматически перекочевали в Тимашово, с первого января туда добавится и мусор малоярословчан. Поэтому специалисты отводят Тимашовскому полигону непродолжительный период «жизни» - полтора-два года.

- Реально нужен центральный экотехнопарк полного цикла на территории Калужской области, который будет включать в себя обработку и сортировку отходов, заниматься переработкой отсортированной фракции, должен быть комплекс, в том числе и для захоронения, - рассуждает Скориков.

При этом место под экотехнопарк пока не определено, однако в Обнинске уверены, что региональный оператор не будет затягивать решение вопроса. Предварительно рассматривалась территория в Дзержинском районе. Во сколько же должен вырасти тариф, чтобы покрыть затраты по транспортировке наукоградовского мусора на другой конец Калужской области?

В компании «Спецавтохозяйство Обнинск» отвечают, что услуга однозначно подорожает с нового года, в конце декабря единый тариф по региону озвучит Министерство строительства и ЖКХ Калужской области. Для обнинцев это может быть особо болезненно, потому что цены на вывоз и утилизацию ТКО в наукограде долгое время были заморожены. А транспортировка отходов в Дзержинский район, по мнению Скорикова, никак не отразится на затратах как населения, так и предприятия.

- Ничего здесь накладного нет, если нормально заниматься вопросом. Конечно, если загрузить контейнер и везти от самого дома, в трубу вылетишь. А если все транспортирование привязано к площадкам обработки, где отбирается вторичная фракция, а оставшаяся часть измельчается и прессуется, то объемы значительно сокращаются и, соответственно, расходы тоже, - говорит Валентин Алексеевич.

МУСОР НА БЛАГО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Коммунальщики поясняют, что в Калужской области особо ломать голову над тем, во что перерабатывать мусор, не надо. Ведь в регионе находится крупнейший европейский цементный завод «Лафарж», технологии которого позволяют использовать в работе альтернативное топливо.

- Для этого надо подготовить отходы, и «Спецавтохозяйство Обнинск» планирует этим тоже заниматься. Мы сейчас закупаем необходимое оборудование, которое позволит под Обнинском делать альтернативное топливо, и оно может быть использовано предприятиями, в том числе и «Лафаржем», -делится планами Скориков.

Так что горожане в новом году не увидят зловонных мусорных куч и могут быть уверены, что обращение с отходами в Обнинске происходит на самом современном уровне.

Тимофей КОМИССАРОВ

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