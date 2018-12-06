Тишина нам только снится

70 процентов жителей, жалующихся на соседей, не могут доказать, что те шумят.

Шумные соседи - одна из самых распространенных проблем жильцов многоквартирных домов. И, к сожалению, одна из самых сложно решаемых. Жалобы в полицию по этому поводу люди пишут нередко. Участковые уполномоченные на них реагируют: проводят беседы с нерадивыми жильцами и отправляют дела в административную комиссию. А вот дальше решение вопроса, как правило, стопорится.

МУЧАЕТ БЕССОННИЦА? ПЕРЕДВИНЬТЕ МЕБЕЛЬ

Недавно к нам обратился Максим - житель дома № 9 по улице Шацкого. Мужчина рассказал свою историю борьбы с шумными соседями, живущими этажом выше. По словам обнинца, в два часа ночи они громко разговаривали и передвигали мебель. Из-за этих звуков мужчина и его домочадцы не могли заснуть.

В своем письме к нам пострадавший жилец упоминает региональный Закон № 564-ОЗ от 24.04.2014 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области». В документе приведен перечень действий, нарушающих тишину и покой: крики, свист, пение и производство ремонтных и уборочных работ.

- То есть как раз то, что и было мной зафиксировано, - уточняет Максим.

Обращение в полицию, по словам мужчины, было перенаправлено в административную комиссию города, но ее председатель Владимир ЛЫСАК отказал в возбуждении дела об административном правонарушении.

- Мне непонятны основания, на которые опирался Владимир Лысак при данном решении. Или у нас главное не правонарушение, а игра слов: громкая речь - это разве не крики? А движение мебели - это разве не работы, мешающие тишине? Я уж не говорю о том, что все это имело место не впервые и продолжалось до шести утра, то есть еще долго после ухода сотрудников полиции, - возмущается житель Шацкого, 9.

ДОКАЗАТЬ ВИНУ БЫВАЕТ СЛОЖНО

Надо заметить, что в так называемый «Закон о тишине» депутаты Заксобрания Калужской области внесли поправки в июне 2016 года. Тогда рабочая группа, изучив федеральное законодательство и опыт других регионов, поддержала инициативу, установив дополнительные ограничения при производстве строительных работ и введение так называемого «часа тишины».

В итоге административная ответственность грозит тем, кто проводит строительные и ремонтные работы с семи до восьми утра в рабочие дни, а в выходные этот период увеличивается на два часа. Кроме того, оштрафовать могут и тех, кто шумит с 21:00 до 23:00 (ежедневно) и в ночные часы.

Так что требования обратившегося жильца вполне справедливы. Два часа ночи не самое подходящее время для громких бесед и перестановки шкафов. Другое дело, что доказать вину соседей бывает весьма сложно, а без этого не может быть и речи о возбуждении дела об административном правонарушении.

- Безосновательно мы никому не отказываем. Так что, если мы не возбудили дело, то там либо доказательств самого факта нарушения тишины не было, либо производимый соседями шум не входил в перечень тех, за которые наказывают по 564 Закону Калужской области, - пояснил Владимир Лысак.

Он также проинформировал, что в качестве доказательств могут служить аудиозапись, свидетельские показания других соседей, сведения сотрудников полиции, которые выезжали по вызову.

- Но, наверное, необходимо еще и замер шума произвести, чтобы понять, насколько он может мешать? - поинтересовались мы.

Владимир Владимирович ответил, что если речь идет о бытовом случае, то подобные замеры не производятся. К этой мере прибегают лишь тогда, когда шумят различные приборы и техника, или тот же неисправный лифт.

По признанию Лысака, с подобными проблемами жители наукограда обращаются довольно часто. И лишь в 30 процентах случаев представителям административной комиссии удается доказать вину жильцов, на которых поступила жалоба. Наказывают штрафом - от тысячи до трех тысяч рублей.

В этой ситуации многие любители пошуметь на ночь глядя могут чувствовать себя вполне спокойно. Потому что, если они бузят не постоянно, а от случая к случаю, вряд ли на них удастся собрать доказательства, о которых говорит Лысак.

Удастся ли сделать качественную аудиозапись? Захотят ли другие жильцы выступить в качестве свидетелей? Далеко не всегда на эти вопросы можно ответить утвердительно. Поэтому «Закон о тишине» многие обнинцы считают работающим только на бумаге, и он по-прежнему требует серьезной модернизации.

Анна СОКОЛОВА

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