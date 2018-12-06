«Алкоголизму нет!»

Реабилитационный центр «Спас» встал на цифровой путь борьбы с пагубной зависимостью.

Проблема алкоголизма и наркомании, к сожалению, слишком актуальна для современного общества. Молчать о ней было бы неправильно. Именно так еще несколько лет назад подумали разработчики информационных порталов, представители компании «ОМедиа» Александр КОЛУНОВ и Федор ЯГУДИН.

Партнеры вместе с реабилитационным центром «Спас» разработали специальный проект - «алкоголизму.нет» - это интернет-портал, ориентированный на помощь зависимым от спиртного людям.

В этом году к сайту была включена новая «опция», направленная на работу с наркозависимыми. О том, как функционирует ресурс и насколько он важен для общества, нашему еженедельнику рассказал руководитель «ОМедиа» Александр Колунов.

БИЧ СОВРЕМЕНОСТИ

- Не секрет, что алкоголизм и наркомания - страшный бич общества, - начал беседу Александр Колунов. - Мы поставили себе задачей бороться с этими серьезными проблемами. В первую очередь наша работа заключается в профилактических мерах. В современном мире все большими темпами происходит цифровизация и информатизация общества, прежде всего, молодежи. Понимая веяния времени, мы решили разработать современный, инновационный и уникальный продукт, воспользоваться которым может любой желающий, причем на условиях абсолютной анонимности. Согласитесь, не каждый, кому даже просто нужна консультация, решится прийти непосредственно в клинику. А мы оказываем помощь дистанционно.

Что представляет собой проект? Это сеть виртуальных кабинетов профилактики и мотивации, созданная и реализованная центром «Спас», которая шагнула в интернет и реализуется на портале «алкоголизму.нет». Опытные специалисты центра, среди которых есть наркологи и психологи, готовы в режиме «онлайн» ответить на любой вопрос.

- Мы, конечно, спрашиваем контактный телефон обратившегося, чтобы в случае необходимости специалист мог связаться с ним для разъяснения вопроса. Или же человек может оставить адрес своей электронной почты. Но даже если нет обратной связи, ответ размещается в специальном разделе нашего портала на условиях анонимности, - комментирует Колунов. - Кстати, обратиться за помощью может не только человек, который имеет проблемы, но и его родственники.

По словам Александра Сергеевича, данный проект ориентирован в первую очередь на профилактику наркомании и алкоголизма.

- Как правило, мы не ограничиваем людей по количеству обращений и в основном занимаемся первичной консультацией. Мы имеем возможность донести до населения особенности протекания болезни, способы лечения. После чего координируем последовательность действий - рекомендуем обратиться за помощью к специалистам «Спаса». А те замечательные наработки, которые были сделаны центром, будут реализованы и уже реализуются нами на этом портале.

АНТИРЕКЛАМА КАК МЕТОД БОРЬБЫ

Так, например, здесь можно найти информацию (специальные фильмы) о разработке наркотических средств и их влиянии на организм человека. Это является своего рода антирекламой наркомании.

- На портале организован видеоканал, в котором спортсмены и известные личности дают интервью, высказывая свое отношение к этим проблемам, осуществляя профилактическое воздействие на аудиторию. Они смогут мотивировать молодежь, которую еще не захлестнула данная проблема, к здоровому и разумному образу жизни. Также, реализуя данный проект, мы хотим донести до людей нужную информацию, рассказать от первого лица - тех, кто прошел реабилитацию, тех, кто на себе прочувствовал глубину этой проблемы, как попали в эту ловушку и то, как люди из этого долго выбирались.

Стоит отметить, что воспользоваться виртуальной помощью сегодня может каждый житель России и стран бывшего СНГ. За время существования этого информационного портала квалифицированную помощь консультантов получили несколько сотен тысяч человек - ежедневно сайт в среднем посещают 350 пользователей.

Кристина ЗВОН

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