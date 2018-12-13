Нарушение без наказания?

Жительница Обнинска 40 минут ждала приезда лифтовиков.

Непростым выдался этот год для лифтовиков, в Обнинске по новой системе меняли 161 подъемник. Сейчас можно сказать, что все тяготы ремонтного периода остались позади, хотя любое оборудование еще надо «обкатать». Однако в редакцию нашей газеты продолжают звонить горожане, недовольные работой лифтов.

«ЖАДНОСТИ У НИХ МНОГО, ПО-МОЕМУ»

Так, на днях сигнал поступил от пожилого жителя дома №15 по улице Аксенова Николая СЕМЕНОВА. Мужчина рассказал, что нажал кнопку вызова на первом этаже, кабина отправилась на девятый.

- Но это не страшно, страшнее другое - в пятницу дочь шла с работы в семь часов вечера, и лифт застрял, - вспоминает Николай Георгиевич.

Заботливый отец позвонил диспетчеру, чтобы прислали бригаду, которая освободит женщину из заточения. Ждать мастера пришлось сорок минут. Все потому, что он на тот момент был в соседнем Малоярославце.

- Мне там сказали, что их механики обслуживают Балабаново, Малоярославец и Обнинск, - передает диалог мужчина. - А я ей ответил: «А что не Москву?».

По словам Семенова, в компании ему объяснили, что заниматься только наукоградовскими лифтами бизнесменам не выгодно.

- Как же так, я за лифт плачу, у нас в доме 154 квартиры, и каждый за это платит. Как может денег не хватать? Жадности у них много, по-моему, - негодует Николай Георгиевич.

А БЫЛА ЛИ ПОЛОМКА?

Как оказалось, этот дом обслуживает подмосковная компания «Лифтек». За комментариями по этому вопросу редакция обратилась к представителю фирмы - Владимиру СМИРНОВУ. Последний потребовал от журналистов назвать не только номер дома и квартиры, но и фамилию жильца, обратившегося в газету.

- Потому что к нам часто с конкурирующей фирмы звонят, поэтому хотелось бы и фамилию знать, - объяснил свои действия Владимир Егорович.

Проштудировав журнал вызовов, ведущий специалист «Лифтека» заявил:

- По этому адресу у нас все нормально, а если девушка хочет пообщаться, ей лучше действовать без СМИ и посредников. И не надо мне звонить, я не уполномочен с прессой общаться, - отрезал коммунальщик.

Понять, кто в «Лифтеке» уполномочен это делать и на каком сайте можно найти контакты этого «секретного» героя, мы так и не смогли. Смирнов же гордо обозначил, что головной офис компании находится в Подмосковье.

- Вы в Одинцово предлагаете обратиться, чтобы узнать, почему человек в Обнинске 40 минут в лифте провел? - не сдавались мы.

- Не знаю, куда вам лучше звонить, - ответил Владимир Егорович.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

В общем, за время этой непродолжительной беседы мы на себе ощутили, что при таком подходе лифтовиков жителям домов, которые обслуживает эта компания, лучше на их «скорую помощь» не рассчитывать.

Николаю Семенову мы рассказали, что по заверениям представителя «Лифтека» никакой поломки подъемника и вызволения его дочери в минувшую пятницу не было.

- Как так? - удивился пенсионер. - Я никогда никого в жизни не обманывал.

В честности пожилого человека никто и не сомневается, в отличие от коммунальщиков ему нечего скрывать. А вот лифтовики прекрасно знают, что по закону обслуживающей организации отводится на вызволение человека из застрявшего лифта не более получаса. И эти сроки были нарушены.

Видимо, чтобы понять, что надо не только уметь собрать плату за свою деятельность, но и работать, «лифтековцам» надо посидеть в застрявшем лифте хотя бы часик. Возможно, после этого они пересмотрят свое отношение к людям, которые им ежемесячно платят деньги. Ведь на тех, кто не желает оплачивать такую работу, коммунальщики быстро найдут управу.

Евгения НИКИТИНА

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