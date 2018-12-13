Некомфортный «Комфортный город»

В «Зеленом острове» с наступлением зимы всплыла старая проблема.

Новые микрорайоны в городе смотрятся просто шикарно. Но только если любоваться ими со стороны, не въезжая внутрь. В противном случае вас ждет горькое разочарование: тротуары есть не везде, и кое-где их по-прежнему не чистят. Во всяком случае, по улице Усачева пешеходам передвигаться очень тяжело.

ОБЕЩАННОГО ТАК И НЕ ДОЖДАЛИСЬ

Об этой проблеме мы писали еще весной, когда не растаял прошлогодний снег и дорога из бетонных плит, значившаяся как Строительный проезд и являющаяся единственным въездом для жителей микрорайона «Зеленый остров», напоминала сплошное месиво из грязного снега.

После очередной жалобы по данному поводу было даже организовано выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Собравшиеся чиновники и сотрудники ГИБДД сошлись на том, что пока эта дорога не принята в эксплуатацию, ее необходимо первостепенно осветить. Прозвучало даже высказывание о том, что данный проезд не мешало бы закрыть, раз он вызывает большие опасения в части безопасности пешеходов. Ведь движение здесь довольно интенсивное, автомобили по Усачева ездят постоянно. Поэтому речь идет не только о благоустройстве, но и буквально о здоровье и жизни граждан.

О том, кто обязан приводить в порядок данную территорию, мы решили спросить у директора управляющей компании «Зеленый остров» Олега ЖИЖИНА. Он пояснил, что ситуация с этим участком сложилась весьма сложная.

- Застройщик «Комфортный город» должен был построить тротуар по улице Усачева и передать его городу. И только после этого город должен был принять сами жилые дома. Но компания эту часть работы так и не выполнила, написав гарантийное письмо о том, что в течение первого квартала, после того, как дома будут приняты, тротуар отстроят. Прошло уже четыре года, но свои гарантийные обязательства «Комфортный город» так и не исполнил, - рассказал Олег Кимович.

ЖДИТЕ ДО ВЕСНЫ

Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства города Андрей КОЗЛОВ уточнил, что застройщик не исполнил своих обязательств, так как обанкротился. И поэтому работы по строительству второго этапа улицы Усачева теперь будет выполнять город.

- Весной-летом 2019 года там планируется строительство автомобильной дороги, тротуаров и устройство освещения, - проинформировал Андрей Петрович.

Вице-мэр также пообещал, что после завершения всех этих планов улица будет убираться силами МПКХ. Но появятся все эти блага не раньше, чем через год. А пока жители «Зеленого острова» вынуждены месить грязь или утопать в сугробах.

Людям предстоит набраться терпения и пережить еще одну зиму. Они надеются, что последнюю - без благоустройства.

Инна ЕМЕЛИНА

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