На смену музею кукол пришли бомжи

Обнинские маргиналы не собираются уступать детям?

С момента, как упразднили музей кукол, располагавшийся на Пирогова, 14, прошло два года. Как только из здания съехали куклы, там поселились другие постояльцы - маргиналы - бомжи и наркоманы. Эту проблему мы освещали неоднократно.

Судьба здания, конечно, определена: там появится детский сад. Но пока планы не начали воплощаться в жизнь, асоциальные элементы покидать «апартаменты», как показывает время, не собираются.

ПЕДАГОГИ ОБРАТИЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ

Благоприятной аурой здание не могло похвастаться и во времена, когда там располагался музей кукол. Наверное, если бы туда пригласить экстрасенсов, то они бы точно «впечатлились» здешней атмосферой и рассказали много жути...

Но и после того, как город отказался продолжать договорные отношения с «хозяйкой» кукольного дома Лилией АБРАМЫЧЕВОЙ, благодать сюда так и не пришла. Скорее, наоборот. Вместо кукол в здании поселились любители, а точнее, страстные поклонники горячительных напитков, наркоманы и люди без определенного места жительства.

После того как журналисты и общественники обратили на это внимание, вход в помещение забили, а окна остеклили по-новой. Такие полумеры не возымели должного влияния, и очень скоро маргиналы вновь стали собираться на «тусовки». О чем красноречиво свидетельствуют разбитые стекла, раскрытые окна, многочисленные следы и тропинка, а также «показания» очевидцев.

- Мимо этого дома и днем-то страшно проходить, чего уж говорить про темное время суток. Стекла бомжи бьют постоянно, ночуют там. Это самый настоящий притон. Нам такое соседство не просто не нравится, оно нас пугает. Да, бомжи - это вам не куклы. Конечно, так просто не выселишь, - сетует встретившаяся нам на улице Пирогова пенсионерка Лидия Алексеевна.

Факт периодического присутствия в заброшенном доме маргинальных элементов не стала отрицать и начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА:

- Надо признать, что асоциальные личности там появляются. Хотя мы стараемся поддерживать порядок. Стекла вставляем, а они бьют. Туда и дворник приходит убираться, траву летом косим, деревья старые повырубили, освещение поставили. Сотрудники Управления образования туда наведываются. К тому же две недели назад мы направили письмо на имя начальника обнинского ОМВД Сергея ВОРОНЕЖСКОГО с просьбой организовать патрулирование на улице Пирогова. И нам ответили, что это будет обязательно сделано.

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДАЮТ ГАРАНТИЮ

Ну а пока МКУ «Городское строительство» решает вопрос о сносе здания. Волнистова надеется, что случится это уже в следующем году. На освободившейся площади должен появиться детский сад - проект, аналогичный тому, что будет реализован по соседству - на Пирогова, 12.

К слову, дом на Пирогова, 12 «исчез» в августе текущего года. К таким мерам обязала проведенная экспертиза, которая показала - здание находится в критичном состоянии и может в любой момент рухнуть.

- Уже найден типовой проект, который теперь необходимо «привязать» к территории. Реализовать его мы можем благодаря участию в специальной федеральной программе по организации мест в дошкольных учреждениях, куда нас включило (по нашей заявке) Министерство образования Калужской области, - комментирует начальник управления.

В настоящее время, как рассказала Волнистова, проектная документация проходит государственную экспертизу, в том числе проверяется и смета. Расходы по строительству детского сада оценены в 130 миллионов рублей. При этом финансовая ответственность на город ложится минимальная -

около 10%, основная - на федерацию и субъект.

- С открытием этих двух садов мы сможем разгрузить другие, которые сегодня уже переполнены. К тому же это позволит нам создать дополнительные ясельные группы, которые сегодня находятся в приоритете, -

считает чиновник. - Наш город активно развивается, население растет. Я вам даже скажу, что школы тоже переполнены - взять, хотя бы первую. А каждое из двух новых учреждений на Пирогова рассчитано на 140 мест.

Предполагается, что строительство первого детсада стартует в 2019 году. Годом позже начнут возводить сад на Пирогова, 14.

Правда, пока и тот, и другой объекты существуют лишь в чьем-то воображении. Хотя Татьяна Волнистова уверяет, что эти фантазии обязательно воплотятся в реальность.

- Со всей ответственностью заявляю, что на Пирогова, 12 и на Пирогова, 14 будут располагаться детские дошкольные учреждения, - говорит она.

Правда, пока эти планы не осуществились, жители надеются, что город сможет справиться с маргиналами и навести порядок на этих объектах, ведь стоят они не в отдалении, а посреди жилого микрорайона. И такое соседство людей не радует.

Дарья ГУМЕРОВА

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