Жизнь длиною в век

Два обнинских ветерана отмечают столетний юбилей!

Жизнь прожить - не поле перейти. Особенно, когда этот путь длиною в целый век! В канун уходящего года столетний юбилей отметят сразу два жителя первого наукограда - Николай АЛЕШИН и Николай ПАНАСИК. Каждый из них прошел огромный жизненный путь, преодолел немало препятствий и достойно встретил старость в кругу самых близких и родных.

«ВСЕ, ОТВОЕВАЛСЯ ТЫ, НИКОЛАЙ»

Глядя на Николая АЛЕШИНА, никогда не подумаешь, что через несколько дней этот человек отметит свой 100-летний юбилей! Николай Николаевич не только прекрасно выглядит, слышит и говорит, но еще и обладает уникальной памятью! Буквально за час он рассказал нам всю свою биографию, при этом не забывая упомянуть важные даты и интересные факты.

Родился Николай Николаевич 22 декабря 1918-го года в деревне Болото Тульской области, в обычной крестьянской семье. Отец его умер довольно рано, поэтому матери пришлось поднимать сына в одиночку.

После окончания «семилетки» Алешин поступил в калужское педучилище. Отучившись, устроился работать в сельскую школу. И буквально через два года грянула война. Служить тогда еще совсем молодому Николаю довелось в танковом полку. Он принимал участие во многих сражениях, в том числе и в Курской битве.

- После этого мы двинулись в сторону Беларуси. Сначала освобождали оккупированный Гомель, а потом направились в Минск. По дороге проходили деревни - это было страшно - они были выжжены дотла. Я до сих пор помню, как в одном населенном пункте мы видели женщин с детьми, которые ютились на улице у печек, потому что больше ничего не осталось. Никогда не забуду эту встречу - они нас целовали, обнимали, а после предложили нам картошку, хотя самим им есть было нечего. Было очень трогательно и больно. В итоге мы в долгу не остались, поделилившись пайком.

При освобождении одной из деревень Алешин получил осколочное ранение ноги, которое досталось ему будто в память о страшной войне.

- На санитарном поезде меня отправили в Серпухов, в госпиталь. Спустя несколько месяцев врачи собрали консилиум и вынесли вердикт - мол, все, отвоевался ты, Николай.

ГЕОГРАФИЯ И ПЧЕЛЫ

Бойца комиссовали, ему прошлось пройти долгое и мучительное лечение - рана не заживала из-за множественных осколков, которые скрывались под кожей. Последний извлекли только в 59-м году!

- Домой меня провожала медсестра Ольга. Она ухаживала за мной все то время, пока я находился в госпитале, и просила остаться - понравился я ей, видимо, - с улыбкой вспоминает Алешин. - Но я сказал, что не могу, ведь дома меня ждала мама.

Уже после войны Николай Николаевич окончил географический факультет Московского педагогического института. Затем на протяжении 25 лет трудился в той самой школе, где и начинал свою карьеру до войны - в деревне Дольское. Здесь же Алешин встретил и свою судьбу. Его будущая супруга Полина в то время работала в типографии...

Шло время, и семья Алешиных росла и крепла. Спустя некоторое время вместе с четырьмя детьми супруги переехали в Спас-Загорье. В местной школе Николай Николаевич проработал еще 20 лет!

- Его уроки были невероятно интересными. Он же и у меня преподавал, - рассказывает старшая дочь Николая Алешина Людмила. - Он выстраивал их таким образом, чтобы детям было интересно. Такого класса географии, который обустроил папа, наверное, нигде не встретишь. Он просто жил и болел этим делом.

Не меньше положительных эмоций у Алешина вызывало и пчеловодство, которому он посвятил много лет. Сейчас дело отца продолжает сын.

- Когда брат приезжает, то отец постоянно интересуется, мол, как там пчелки. И когда слушает, глаза у него начинают загораться, он будто расцветает. Я даже брату говорю - приезжай почаще и про пчел рассказывай, - смеется Людмила.

Кстати, живет Николай Николаевич как раз вместе со старшей дочерью, которая забрала его к себе в 98-м году, после смерти матери. А вообще семья у него большая - четверо детей, шестеро внуков и двое правнуков! Это, пожалуй, и есть его самое главное богатство, глядя на которое, человек может смело сказать, что свой век он прожил не напрасно.

СМЕРТЬ ВСЕ ВРЕМЯ ОБХОДИЛА СТОРОНОЙ

История второго юбиляра тоже полна событий, радостей и разочарований. В паспорте Николая ПАНАСИКА в графе «дата рождения» значится 27 декабря 1918 года, хотя по факту родился он 22 мая. А это значит, что свой столетний рубеж Николай Трофимович уже перешагнул. Несмотря на столь почтенный возраст, он самостоятельно передвигается и даже держит осанку. Вот только с памятью начались проблемы. А потому о его жизни нам поведали его самые близкие люди - супруга Нина Петровна и дочь Елена.

Панасик родился в обычной семье - отец работал железнодорожником, а мама посвятила себя домашнему хозяйству.

Николай все свое детство мечтал о профессиональной деятельности, связанной с электроникой. Поэтому, окончив школу, поступил в Ленинградский политехнический институт, на факультет электроники. Диплом Панасику вручили 21-го июня 1941 года. Утро следующего дня, как известно, стало роковым для всех - началась война.

- Еды не было. Коснулось это и нашего папы, - рассказывает дочь Елена. - Отец собирался идти на фронт. Но боялся, что его не возьмут, так как он уже стал опухать от голода. И вот тогда он пошел на хитрость - за один раз съел норму хлеба, которую выдавали на определенное время. И это помогло.

Николай Панасик воевал на Ленинградском и Белорусском фронтах. Был контужен и трижды ранен. Но от смерти его все время будто бы оберегал ангел-хранитель.

- Я помню, папа рассказывал мне жуткую историю. Они с товарищем сидели в землянке, началась бомбежка. Осколок от снаряда упал прямо к ним. Товарищ погиб на месте - ему снесло черепную коробку. А папе повезло. И таких случаев было много, он видел смерть друзей, но его она обходила стороной, - вспоминает Елена.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛИКВИДАТОР

После войны жизнь изрядно помотала Николая Трофимовича по городам и весям. Еще одно испытание настигло его в Челябинске-40 (Озерск). Здесь он трудился на химкомбинате «Маяк», где в 1957 году случилась первая в СССР радиационная чрезвычайная ситуация техногенного характера.

- По характеру это та же самая Чернобыльская авария, только по масштабу немного меньше. Однако если в ликвидации последствий Чернобыля принимал участие весь Союз, то во втором случае были брошены лишь силы одного Челябинска-40, где был и Николай, -

рассказывает Нина Петровна.

Многие участники этой ликвидации впоследствии умерли от разных болезней. А к Панасику судьба была по-прежнему благосклонна. В этом закрытом городе он встретил любовь всей жизни, супругу Нину. Уже вместе с ней в 1966 году по направлению Николай Трофимович переехал жить в Обнинск, где долгие годы трудился в Физико-энергетическом институте в должности начальника конструкторской лаборатории.

В наукограде в семье Панасик появились на свет дочь и сын.

- У нас всегда была очень благополучная семья. Родители уделяли много времени нашему воспитанию и развитию: мы занимались в секциях, постоянно ходили в лес за грибами и ягодами, ездили отдыхать на юг дикарями и вообще много путешествовали на своей машине, - вспоминает дочь Николая Трофимовича.

Как рассказывают близкие Панасика, он всегда отличался невероятным трудолюбием и стремлением к здоровому образу жизни. Даже после того, как вышел на пенсию, Николай Трофимович постоянно проводил время на даче. Сейчас в силу возраста делать этого он не может. Зато каждый год, 9 мая, несмотря ни на что, ветеран надевает свой китель с медалями и идет на парад. Правда, в последние годы в сопровождении дочери.

- Он выходит на улицу и встречает людей, которые обнимают его, говорят «спасибо» и дарят цветы. Папа светится от счастья.

Редакция газеты «ВЫ и МЫ» поздравляет юбиляров с праздником. Желаем здоровья, жизненного оптимизма и продолжать идти по жизни в окружении любящих людей.

Дарья ГУМЕРОВА

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