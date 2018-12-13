Обнинская управляющая компания признана лучшей в стране

Управляющая компания ЗАО «Быт-Сервис» является одной из самых успешных не только в Обнинске, но и в области. Не так давно стало известно, что по итогам 2017 года она вошла в число номинантов Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества». Это значит, что теперь компания имеет право получить статус «Лучшее предприятие России 2017».

ЛЕГКИХ НАПРАВЛЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ

Директор ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ об успехе говорит довольно скромно. Тем не менее нам удалось выяснить, что аналитика Всероссийского рейтинга качества была проведена на основании данных Государственной службы статистики. По показателям прошлого отчетного периода, ЗАО «Быт-Сервис» отнесено к группе надежных предприятий и в рейтинге заняло двенадцатое место среди всех компаний калужского региона.

Безусловно, Вадим Львович - талантливый руководитель, но и кадры у него на предприятии достойные. В частности, начальник ремонтно-строительного участка Олег Робертович КОНДРАШЕЧКИН отвечает за все коммуникации вверенных ему многоквартирных домов, кроме газопровода. В его хозяйстве - водоотведение, горячее и холодное водоснабжение, тепловые сети, канализация и электричество.

Как рассказал Олег Робертович, обслуживает управляющая компания 50 жилых домов и здания административно-общественного назначения: офисы, магазины, автомойки и производственные строения. На наш вопрос: какая из коммуникаций является самой трудоемкой в ремонте, Кондрашечкин ответил просто: все. С его слов, одинаково сложны они и в обслуживании, и с точки зрения устранения аварий. Но по количеству заявок летом лидируют обращения, связанные с засором канализаций, а зимой - по поводу работы отопительных систем.

- Жители пользуются канализацией очень неаккуратно. Уровень культуры у нашего человека, к сожалению, низкий. Кидают в унитаз даже бумажные полотенца и детские игрушки. А не так давно был случай, когда нам пришлось вынимать из канализации довольно крупные кости животных. Видимо, кто-то таким варварским способом утилизировал остатки шашлыка, - рассказал начальник РСУ ЗАО «Быт-Сервис».

Сантехникам пришлось нелегко, но аварию они устранили. Надо заметить, после таких засоров, по словам специалистов, затапливается подвал, из которого надо откачивать воду. Да и неприятный запах стоит долго. Так что нерадивые жильцы вредят и себе тоже.

Следует заметить, что в УК «Быт-Сервис» эффективно работает и служба управдомов. Если где-то ведутся ремонтные работы и необходимо очень аккуратно и умеренно пользоваться канализацией, управдомы ходят по квартирам и предупреждают об этом жильцов. Вроде бы мелочи, но это только на первый взгляд. Такая слаженная совместная работа - тоже залог успеха предприятия.

В СТАРЫХ ДОМАХ И НОВОСТРОЙКАХ КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ ОДИНАКОВО

Олег Кондрашечкин привел несколько примеров сложных ситуаций, в которых его подчиненным приходится изрядно постараться:

- Есть у нас очень старый жилой дом на Блохинцева, 48. Электрические сети там изношены донельзя и требуют капитального ремонта. Но ведь чтобы его произвести, нужно всех жильцов временно выселить, а сделать это нельзя. Вот и приходится от случая к случаю латать там дыры. Имеются проблемы и с новыми домами на улице Шацкого: № 9, 11, 13 и 15. В этих МКД есть одна тонкость: полностью автоматизированы системы горячего и холодного водоснабжения, а также отопления. Там стоят импортные насосы, теплообменники, электронные панели управления, которые работают на электричестве. И вот случись малейший сбой с электроснабжением, как эти дома тут же останутся без тепла и воды. Поэтому, если иметь в виду тяжесть последствий, то нельзя сказать, что какая-то система больше подвергается авариям, а какая-то - меньше.

Мы попросили начальника РСУ рассказать, чем запомнился ему уходящий год, и какое событие стало для ЗАО «Быт-Сервис» знаковым. Как выяснилось, это модернизация канализационной системы на Шацкого, 15. Дом наконец-то избавился от канализационно-насосной станции (КНС) и был подключен к нормальной самотечной канализации с выходом в городской коллектор.

Как пояснил Олег Робертович, на момент сдачи этого МКД в эксплуатацию данная КНС оказалась бесхозной. Изначально она была задумана как временная мера, и предполагалось, что потом, когда будут строиться другие жилые здания, дом № 15 подключат к новым коммуникациям. Но этого так никто и не сделал, пока не случилась авария и в дело не вмешались управляющая компания и администрация города. Только после этого была построена нормальная канализационная система.

Следует заметить, что таким образом были сэкономлены средства жильцов, ведь КНС нуждалась в дополнительном финансировании. Импортные насосы часто выходили из строя, а каждый из них стоит порядка 80 тысяч рублей.

Еще один важный этап работы любого коммунального предприятия - это подготовка к зиме. И в этом году, как рассказал Кондрашечкин, она прошла успешно. В срок были выполнены все предписания, которые управляющей компании выдало МП «Теплоснабжение». Все замечания были устранены. Хотя в ЗАО «Быт-Сервис» и самостоятельно проводят подобную ревизионную работу. Регулярно делают обходы и на их основании составляют план ремонтных работ. Первостепенное внимание уделяется самым проблемным участкам. Именно поэтому здесь их немного.

Инна ЕМЕЛИНА

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