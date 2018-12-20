Собственники «Капитала» готовы судиться и друг с другом

Ситуация с закрытием бизнес-центра «Капитал» получила свое продолжение. Но, судя по всему, откроют его не так скоро, как хотелось бы. По этому делу состоялось уже первое судебное заседание, где говорилось, что ряд нарушений собственники здания устранили, но при этом надзорные органы выявили новые недоработки.

ВЛАДЕЛЬЦЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ НА ДВА ЛАГЕРЯ

Опытные юристы предсказывают, что судебный процесс будет долгим. Причем способствуют такому развитию событий сами же предприниматели, которые не могут найти общий язык друг с другом. Из неофициальных источников нам стало известно, что часть собственников пытается саботировать разработку проекта системы противопожарной безопасности бизнес-центра. Собственно говоря, из-за его отсутствия в «Капитале» и были закрыты торговые и офисные площади со второго по седьмой этажи.

- А вы чью сторону поддерживаете? Надеюсь, предпринимателей? - спросил на суде нашего корреспондента один из собственников.

Вопрос, признаться, прозвучал весьма странно, учитывая то, что и сами бизнесмены разделились на два лагеря: за проект и против него. По факту те, кто против, утверждают, что готовы оплатить работу проектной организации, но только лишь после того, как проект пройдет экспертизу и та подтвердит, что сделан он качественно. Другие предприниматели с таким подходом не согласны. Тем более, что свою стопроцентную часть оплаты за эту работу они внесли еще в июне 2018 года.

- Действия «несогласных» затормаживают сдачу проекта на экспертизу. Почему кто-то оплатил заранее, а кто-то хочет сначала проверить качество работ, а потом оплатить? Нанят профессионал, который много лет занимается разработкой подобных проектов. Почему мы не может действовать сообща, и кто-то должен перед кем-то отчитываться? - недоумевала одна из собственниц Анна ТРИФОНОВА.

Как стало известно редакции, предприниматели, владеющие в «Капитале» целыми этажами, изначально вводили в заблуждение своих арендаторов, уверяя, что никаких проблем с закрытием помещений не будет. Люди поверили и оказались заложниками чужой безответственности.

ЗА «НЕСОГЛАСНЫХ» ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ

Проектирование - процесс многостадийный. И если первая часть этой работы была оплачена, то дальнейшие ее этапы стопорятся из-за нежелания ряда собственников здания внести свою лепту в общее дело. Так что чем дольше они будут стоять на своем, тем дольше «Капитал» будет закрыт.

А недавно предприниматели получили еще одну неприятную новость: управляющая компания, обслуживающая центр, разослала уведомления о том, что она в одностороннем порядке расторгает с собственниками договор. И это притом, что с проектной организацией взаимодействуют именно коммунальщики. Через УК заключаются договоры и осуществляются все платежи. Так что теперь собственникам предстоит выбрать новую компанию, которой в свою очередь придется перезаключать договор с проектировщиком.

Сейчас предприниматели, оплатившие проект системы противопожарной безопасности, планируют информировать суд о том, на какой стадии подготовки он находится. С «несогласными» они намерены тоже разбираться с помощью все той же Фемиды.

- Видимо, и все остальные средства придется вносить нам, а потом будем взыскивать их с остальных собственников в судебном порядке, - призналась нам Анна Трифонова.

В любом случае на месте люди топтаться не собираются и готовы действовать, потому что пустующие помещения вместо прибыли приносят только убытки. А с таким положением дел успешный бизнес мириться не намерен.

Инна ЕМЕЛИНА

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