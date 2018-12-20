Депутаты предложили награждать самих себя

На этой неделе состоялось очередное - предпраздничное - заседание комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания. Некоторых горожан народные избранники даже порадовали подарками. Для кого-то таким приятным сюрпризом стала поддержка решения о предоставлении награды, а для жителей ряда многоквартирных домов - уменьшение оплаты за содержание жилого помещения.

СЛУЧАЕТСЯ И СНИЖЕНИЕ ПЛАТЫ

Как рассказала начальник отдела тарифной политики Управления городского хозяйства Галина МАКСИМОВА, необходимость уменьшить тариф за содержание жилья возникла в связи с переходом платы за вывоз твердых коммунальных отходов из жилищной в коммунальную.

- Изменения предполагают исключение из размера платы пункта «вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов» и перерасчет ставки НДС 18% на 20% с 1 января 2019 года, - отметила она.

Галина Константиновна пояснила, что перерасчет ставки НДС был произведен по каждому дому. В результате чего произошло снижение платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах на сумму от 50 копеек до 5,8 рублей.

Изменения в оплате за содержание коснутся и нанимателей, проживающих в государственном жилищном фонде, в домах, принадлежащих Минобороны. Таких в Обнинске четыре: по улице Курчатова, д. 47/1 и д. 47/2, а также по улице Победы, д. 15 и д. 31. Для данных домов предлагается снижение платы за содержание жилья на сумму от 1,29 до 6,84 рублей.

Депутаты направили проекты решений на рассмотрение Горсобрания.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ

Также избранники народа обсудили ходатайство директора Городского Дворца культуры Виталия ПИКАЛОВА о награждении руководителя ансамбля народной песни «Околица» Татьяны РЕЗНИКОВОЙ знаком «За заслуги перед городом Обнинском». Как уточнил председатель комитета Роман АНЦИФЕРОВ, в связи с 60-летием Татьяны Сергеевны и 40-летием ее творческой деятельности. Слово дали депутату и актрисе народного драмтеатра Алле КОСИНСКОЙ, которая горячо поддержала эту инициативу.

- Я сама благодарю судьбу и коллег за то, что награждена таким же знаком. Я им горжусь, всегда с ним хожу. И считаю, что чем больше граждан города получат этот знак, тем лучше. Тем более хорошо, если его удостоится такой заслуженный человек, как Татьяна Резникова, - отметила Алла Борисовна.

Косинская посетовала на то, что депутаты редко раздают городские награды и предложила награждать тех народных избранников, которые работают в Горсобрании по 15-20 лет.

- А некоторые и по 40 лет, - смущенно заметил заместитель председателя Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН.

Как выяснилось, он в общей сложности находится на депутатском посту уже 38 лет. Так что вполне вероятно, что скоро награда найдет своего героя.

Анна СОКОЛОВА

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