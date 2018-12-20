Учителей и врачей хотят приравнять к чиновникам

В начале года министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ разослал по школам свои рекомендации относительно проведения выпускных вечеров. Документ гласил, что окончание школ не должно сопровождаться застольем, а родителям нет нужды собирать деньги на подарки педагогам. Стоит сказать, что люди об этом уведомлении ничего не знали, поэтому все прошло по привычному сценарию. На днях тема подарков для педагогов и медиков вновь всплыла, теперь уже на федеральном уровне.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗАПРЕТЫ НЕ РАБОТАЮТ

Как анонсировали в Минтруде России, соответствующий законопроект уже поддержала правительственная комиссия, и сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме. Если документ будет принят парламентариями, то дарить можно будет лишь цветы и канцелярку, о других подарках педагоги и медики тут же должны сообщить руководству как о коррупционных фактах.

Таким образом, в правительстве хотят создать единые нормы антикоррупционных запретов и обязанностей и фактически приравнять бюджетников к чиновникам.

- Моя позиция такова: многочисленные запреты, которые вводятся по разным поводам - не самая эффективная законодательная мера, - комментирует ситуацию депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. - Мы слишком часто пытаемся запретительными мерами организовать нашу жизнь. Мой жизненный опыт показывает, что эти ограничения должным образом не работают, эффекта не приносят и создают лишь нервозность в отношениях. На мой взгляд, принципиально важным является налаживание взаимоотношений между педагогами, учеником и родителями.

Парламентарий признался, что с явным вымогательством со стороны педагогов или врачей ему в жизни сталкиваться не приходилось. Хотя совсем уж закрывать глаза и говорить, что в обществе подобного явления нет, тоже не стоит.

НЕПОМЕРНЫЕ АМБИЦИИ VS ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Взять хотя бы те же выпускные. Прощание с детским садом в Обнинске обходится родителям в 120 тысяч рублей. Причем ладно бы эти деньги шли на детей, большая часть суммы уходит на удовлетворение амбиций тех, кто не хочет «упасть лицом в грязь» и точно знает, как надо облагодетельствовать сотрудников учреждения.

- Понятно, что происходит раскол: части родителей финансовое не позволяет скинуться, часть считает, что так не должно быть. Но есть третья часть, которая в погоне за неуемной роскошью приводит всех в зону конфликта. Я знаю людей, которые умудрялись брать кредиты на выпускные, чтобы не быть «белой вороной», - вспоминает директор ДЮСШ «Держава» Юрий ФРАЙ.

Но виноваты ли в этом учителя? Вероятнее всего, нет. Чего уж скрывать, перегибы в системе действительно существуют. Но не пополнит ли нововведение этот список? Кто из нас хотя бы раз в жизни не дарил конфеты врачу? И как еще можно выразить благодарность человеку, вылечившему тебя? А теперь получается, с этим «продуктовым набором» медик должен бежать к руководству и заявлять, что его стараются купить? Маразм, да и только.

- Я категорически против поборов, но если человек хочет выразить свою признательность, почему бы ему не дать такую возможность? Все должно быть в разумных пределах, - говорит депутат Горсобрания Владимир ПЕТРОВ.

По мнению Петрова, закон о коррупционной составляющей в подарках может бросить тень на работников систем образования и здравоохранения, да и самим горожанам добавит «головной боли».

- У нас испокон веков в школу первого сентября дети шли с букетами, что цветы теперь не носить? А как ребенку передать ощущение праздника, не подарив букет цветов учителю? Другое дело, что это не должно быть «обязаловкой», - уверен Владимир Александрович.

«МЫ ЧТО, БОИМСЯ ОБНАРУЖИТЬ У НИХ ВИЛЛЫ НА

СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ?»

Директор же четвертой школы Владимир СВЕТЛАКОВ, наоборот, всячески поддерживает это нововведение. И дело даже не в том, что Владимир Борисович думает, что учителя и медики погрязли в коррупции и пора бы навести порядок в этом вопросе, а в другом более важном моменте, который работники этих сфер ждут уже давно.

- Я положительно отношусь к законопроекту, потому что как только педагогов и медиков приравняют к госслужащим, у них автоматически вырастет заработная плата, а соответственно, и престиж профессии, - поясняет директор четвертой школы.

Для Светлакова сегодняшние изменения не стали неожиданностью, об их необходимости министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА говорила еще два года назад. В Европе уже давно работников двух важных социальных направлений приравняли к госслужащим, поэтому лечить и учить людей там желают многие, и пресловутого кадрового дефицита на западе нет.

- И нам к этому надо стремиться, а уж, какие там побочные явления будут - не важно. Придется врачам и учителям сдавать декларации о доходах. Мы что боимся обнаружить у них виллы на Средиземном море? Нет этого всего,- заверяет Владимир Борисович.

Хотя не исключено, что статуса госслужащих сотрудники этих сфер так и не дождутся, а о нововведении поговорят накануне праздника и забудут. Но даже если инициатива будет одобрена депутатами Госдумы, вряд ли закон действительно изменит жизнь простых граждан, у которых есть искреннее желание отблагодарить другого человека.

Евгения НИКИТИНА

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