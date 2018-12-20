Рядом с Обнинском открыли «Созвездие»

Новая подстанция обеспечит энергией весь север региона.

В Калужской области состоялась торжественная церемония перевода подстанции класса напряжения 220 кВ «Созвездие» группы компаний «Россети» на полную мощность.

В мероприятии приняли участие глава энергохолдинга Павел ЛИВИНСКИЙ, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и генеральный директор дочернего предприятия компании «Россети» - «МРСК Центра», являющегося единоличным исполнительным органом «МРСК Центра и Приволжья», Игорь МАКОВСКИЙ.

НОВЫЙ СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ

Созвездие» - один из самых современных энергообъектов в стране, на котором установлены дополнительные средства телемеханики, обеспечивающие полную наблюдаемость силового оборудования, современные системы релейной защиты и автоматики, а связь внутренних сетей с диспетчерскими центрами соответствующих уровней осуществляется по цифровым протоколам. При этом уровень автоматизации подстанции позволяет с диспетчерских пунктов не только следить, но и управлять энергообъектом.

- Сегодня мы стали свидетелями очередного шага группы «Россети» на пути цифровой трансформации электросетевого комплекса и повышения надежности электроснабжения промышленных потребителей Калужской области, а это 39 резидентов индустриального парка «Ворсино», и крупный железнодорожный терминал «Фрайт Вилладж Ворсино», являющийся частью Нового Шелкового пути между Пекином и Берлино, - заявил в ходе своего выступления Павел Ливинский. - К тому же предусмотрена возможность подключения жителей будущих жилых массивов в северной части региона. Наши усилия по развитию энергосистемы региона позволяют расширять производство, создавать сотни новых рабочих мест и улучшать качество жизни простых граждан.

Подстанция «Созвездие» обеспечивает необходимый объем электрической мощности для резидентов индустриального парка «Ворсино», включая такие предприятия всемирно известных брендов, как «Орифлейм», «Астра Зенека», «Тоталь», «Омиа Урал», а также Корпорации развития Калужской области и Особой экономической зоны «Калуга». К тому же энергообъект обеспечивает транзитные перетоки и участвует в формировании межрегиональных энергетических связей Калужской и Московской областей.

- Для нас очень важно, что ввод в строй подстанции «Созвездие», имеющей особую технологическую, экономическую и социальную значимость для Калужского региона, проходит в преддверии нашего профессионального праздника - Дня энергетика, - сказал в своем приветственном слове Игорь Маковский. - Подстанция «Созвездие» благодаря примененным на ней цифровым технологиям обеспечивает высокое качество электроснабжения потребителей и оперативность управления технологическими процессами.

«СДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА!»

После официального мероприятия прошло заседание рабочей группы по вопросам обеспечения надежного электроснабжения и создания условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей на территории региона.

В рамках заседания было подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Калужской области и ПАО «МРСК Центра» - управляющей организацией ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сфере развития электросетевого комплекса региона.

- Энергетическая система будет развиваться по принципу цифровых технологий. Это направлено на оптимизацию издержек и повышение эффективности всего энергокомплекса. К 2021 году будет осуществлен перевод на цифровые технологии, увеличен объем инвестиций. К запланированным вложениям в пятилетней перспективе планируется дополнительно выделить пять миллиардов рублей, - отметил Игорь Маковский.

Обращаясь к участникам церемонии, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что энергетиков не может не радовать рост экономического потенциала Калужской области, который требует строительства объектов такого уровня.

Мы четко понимаем свою ответственность - не сдерживать рост экономики, промышленного потенциала, сферы услуг региона, для чего необходимо опережающими темпами вводить энергетические мощности. Предприятия, входящие в группу «Россети», сделают все для надежного, стабильного энергоснабжения потребителей, - резюмировал Ливинский.

МНЕНИЕ

- Это очень хороший задел для того, чтобы без всяких сомнений развивать экономику и социальную сферу этой части нашей области, что мы и будем делать. Это важное долгожданное событие.

Во взаимодействии с сетевыми компаниями мы создаем новые энергетические объекты, модернизируем существующую инфраструктуру. Введение в эксплуатацию энергообъекта позволит и дальше развивать экономику и социальную сферу, - заявил в своем выступлении на торжественной церемонии губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Дарья ГУМЕРОВА

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